La battaglia per Warner Bros. è di nuovo aperta

L'offerta di Netflix è valida, per ora. Ma Paramount sta aumentando di nuovo la pressione, offrendo più soldi e costringendo Warner a dare un'altra occhiata al suo rivale. La guerra delle offerte per il futuro di Hollywood continua, e il prezzo sta salendo.

Chi ingoia chi - e quanto sarà alto il prezzo? Nella guerra di offerte per Warner Bros. Discovery, il consiglio di amministrazione ha rifiutato l'ultima offerta di Paramount, ma ha dato alla rivale un'ultima scadenza. Lo riportano Bloomberg, Deadline e Reuters, tra gli altri.

Questo è nuovo. Ed esplosivo.

Cosa è successo?

A gennaio la questione sembrava risolta. Netflix e Warner Bros. Discovery avevano raggiunto un accordo storico: Netflix voleva pagare 27,75 dollari per azione Warner, tutto in contanti. Netflix avrebbe ricevuto in cambio il business degli studi televisivi e dello streaming di Warner Bros. L'attività televisiva tradizionale e lineare con canali come CNN o Eurosport, invece, verrebbe scorporata.

Il volume totale dell'offerta: circa 82,7 miliardi di dollari. Il volume totale «» non si riferisce solo al prezzo di acquisto puro, ma a tutto ciò che ne consegue, compreso il debito assunto. In breve: questa è la somma che Netflix dovrà mettere sul tavolo alla fine.

E si tratta di una cifra enorme. In futuro, il Gruppo avrà un margine di errore finanziario decisamente inferiore. Ecco perché molti parlano di «All-in di Netflix».

Parallelamente, Paramount ha cercato di silurare l'offerta. Prima con un'offerta ostile da 108,4 miliardi di dollari per l'intera società. Poi con diverse offerte migliorative. Otto in totale, tutte rifiutate dal consiglio di amministrazione di Warner.

Quando questo non è stato possibile, il consiglio di amministrazione di Warner ha deciso di non accettare l'offerta.

Quando questo non è bastato, Paramount è andata in tribunale e ha chiesto di vedere i dettagli del contratto con Netflix. L'accusa: Warner non aveva mai spiegato in modo convincente perché Netflix fosse oggettivamente l'opzione migliore.

Cosa è cambiato?

Ora Paramount presenta la nona offerta: 30 dollari per azione in contanti - informalmente si parla addirittura di 31 dollari. In altre parole, più soldi per azione di quanti ne offra attualmente Netflix. Inoltre, è prevista la cosiddetta «ticking fee». Si tratta sostanzialmente di un premio di ritardo: se l'accordo viene ritardato oltre il 31 dicembre 2026, Paramount pagherà 0,25 dollari in più per azione e per trimestre. Estrapolando, ciò equivale a circa 650 milioni di dollari a trimestre. E soprattutto, Paramount pagherà 0,25 dollari per azione e per trimestre.

E soprattutto, Paramount si accollerebbe la tassa di cancellazione di 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros. Discovery dovrebbe pagare a Netflix se l'offerta con il gigante dello streaming dovesse fallire. Ufficialmente, Warner ha rifiutato questa offerta. Allo stesso tempo, però, il Consiglio di Amministrazione ha concesso un periodo di sette giorni a Paramount per presentare la sua «migliore e definitiva offerta». Un chiaro segnale: la porta non è completamente chiusa.

Questa è la vera notizia.

L'offerta di Netflix rimane l'opzione preferita, secondo il consiglio di amministrazione. Ma con Warner che ha concesso a Paramount un ultimo round, l'attenzione si sta spostando dall'eventuale annullamento dell'offerta alla questione dell'aumento del prezzo. Dopo tutto, Netflix ha il diritto contrattuale di fare un'offerta migliore alle stesse condizioni. Ma il gigante dello streaming è ora sotto pressione per agire.

Perché Warner Bros. sta improvvisamente ascoltando?

Perché dal punto di vista legale e nei confronti dei suoi azionisti, non può permettersi di non prendere in considerazione un'offerta più alta, anche se alla fine vuole rimanere con Netflix. Quando Paramount ha presentato un'offerta ostile di 108,4 miliardi di dollari a dicembre, Warner Bros. è stata in grado di respingere l'offerta come rischiosa e inferiore. L'offerta con Netflix era stata finalizzata, il consiglio di amministrazione sembrava determinato e i fronti erano chiari.

Oggi la situazione è più complessa.

Prima di tutto: Paramount sta offrendo più soldi per azione - 30 dollari invece di 27,75 dollari. Forse anche 31 dollari. E anche interamente in contanti. C'è anche un premio per i pagamenti in ritardo («Ticking Fee») e la volontà di pagare la tassa di risoluzione da 2,8 miliardi di dollari. Questo è semplicemente più attraente per gli azionisti.

Secondo: Gli investitori attivisti esercitano pressioni. Ricordano al Consiglio di Amministrazione il dovere di prendere in seria considerazione la migliore offerta economica. Chiunque si limiti a eliminare dal tavolo un'offerta in denaro più alta sta camminando sul filo del rasoio da un punto di vista legale.

Gli investitori attivisti esercitano pressioni. Ricordano al Consiglio di Amministrazione il dovere di prendere in seria considerazione la migliore offerta economica. Chiunque si limiti a eliminare dal tavolo un'offerta in denaro più alta sta camminando sul filo del rasoio da un punto di vista legale. Terzo: L'offerta di Netflix è stata firmata ma non ancora finalizzata. Innanzitutto, le autorità antitrust di tutti i principali mercati devono dare la loro approvazione, così come gli azionisti. Potrebbero volerci ancora uno o due anni. E più il processo si trascina, meno alternative sembrano esserci.

E infine: il tono è cambiato. Quello che prima era un attacco ostile che metteva immediatamente il Consiglio di Amministrazione sulla difensiva, ora si presenta come un pacchetto complessivo finanziariamente calcolato. Dopotutto, ascoltare non significa essere d'accordo.

E perché questa battaglia per Warner Bros. è così esplosiva?

Perché non si tratta solo di uno studio. Riguarda l'equilibrio del potere nell'era dello streaming e l'esplosività politica.

La fusione tra Warner Bros e Warner Bros è un'operazione che non ha nulla a che vedere con l'industria cinematografica.

Una fusione tra Warner Bros. Discovery e Netflix condenserebbe radicalmente il mercato. Originali Netflix, HBO, Warner Bros, l'universo DC, «Harry Potter» - tutto sotto lo stesso tetto. Il servizio di streaming già più grande al mondo diventerebbe la superpotenza indiscussa dei contenuti. Questo sarebbe un incubo per le autorità di regolamentazione: ci sarebbe ancora meno concorrenza, più potere di determinazione dei prezzi e una dipendenza ancora maggiore da un'unica piattaforma.

Una fusione con Paramount, a prima vista, non sembrerebbe tanto un dominio tecnologico quanto piuttosto l'unione di due studios classici sotto un nuovo tetto. More «Old Hollywood» proprio così. Ma è qui che inizia la controversia politica.

Warner possiede anche la CNN, uno degli ultimi canali di informazione statunitensi ad assumere una posizione apertamente critica nei confronti di Donald Trump. Paramount, a sua volta, è sostenuta dalla famiglia Ellison e Larry Ellison è considerato uno stretto confidente di Trump. Se Paramount dovesse vincere, la CNN entrerebbe indirettamente a far parte di una struttura di potere chiaramente posizionata politicamente. Questo scenario è da tempo fonte di nervosismo a Washington.

Quella che sembra una classica guerra di offerte è in realtà una lotta di potere con una dimensione mediatica e politica. Perché chi si aggiudica Warner non ottiene solo blockbuster e abbonamenti in streaming, ma anche influenza.

La mia impressione

Paramount ha abilmente ribaltato la situazione. Invece di accontentarsi delle cancellazioni, sta aumentando la pressione passo dopo passo, sia dal punto di vista finanziario che strategico. Ma lo studio non ha più tempo: gli azionisti di Warner voteranno sull'offerta il 20 marzo. Questo è un altro motivo per cui l'offerta attuale non solo è più alta, ma affronta proprio i punti deboli dell'offerta di Netflix: il rischio, i tempi di attesa e l'incertezza.

Resta da vedere se alla fine Warner cambierà davvero idea. Tuttavia, la volontà di parlare da sola dimostra che l'offerta di Netflix non è così definitiva come siamo stati portati a credere. La guerra per il futuro di Hollywood è di nuovo aperta e potrebbe diventare ancora più costosa.

