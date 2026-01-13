Novità e trend 25 3

Il dramma dell'offerta di Netflix-Warner: Paramount va in tribunale

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 13.1.2026

Lo storico accordo sullo streaming finisce per il momento in tribunale: Paramount fa causa a Warner Bros. Discovery e contesta apertamente l'offerta di Netflix. Un'acquisizione da un miliardo di euro degenera in una lotta di potere politica e legale.

Quello che era iniziato come una storica offerta sta diventando sempre più una patata bollente dal punto di vista legale. Non appena il polverone si è posato sulla prevista acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix, Paramount ha dato il via alla prossima fase di escalation e si è rivolta al tribunale. L'accusa: Warner Bros. Discovery sta nascondendo ai suoi azionisti dettagli cruciali sull'offerta di Netflix. Il dramma dello streaming entra nel vivo.

Cosa è successo finora - la versione breve

Netflix vuole acquistare Warner Bros Discovery. Più precisamente, l'attività di studio e streaming che comprende Warner Bros. Pictures e HBO, ma esclude i canali televisivi lineari come CNN, Eurosport e Discovery Channel. Il prezzo di acquisto concordato: 82,7 miliardi di dollari. Un'offerta di dimensioni storiche che renderebbe improvvisamente Netflix il più potente servizio di streaming e proprietario di contenuti del settore - se Netflix non lo è già.

Paramount, che da mesi sta corteggiando anche Warner Bros, non vuole accettare. Il gruppo fresco di fusione intorno a Skydance ha quindi presentato un'offerta ostile di 108,4 miliardi di dollari per Warner Bros. Discovery e la sua intera azienda. Ostile significa che l'offerta era indirizzata direttamente agli azionisti: questi avrebbero dovuto fare pressione sul proprio consiglio di amministrazione e impedire così l'offerta di Netflix.

Non se ne fece nulla. In una comunicazione agli azionisti, il consiglio di amministrazione di Warner descrisse l'offerta come «inferiore» e associata a «notevoli rischi e costi». Non ci fu alcuna ribellione. Warner rifiutò di conseguenza. Paramount ha poi presentato un'offerta migliore. Ma Warner è rimasta fedele all'offerta di Netflix.

Ora la questione finisce in tribunale.

La nuova escalation: Paramount va in tribunale

Paramount ha citato in giudizio Warner Bros. Discovery e chiede di poter accedere ai dettagli chiave del contratto con Netflix. In particolare, si tratta della valutazione dell'offerta e della questione se l'offerta di Netflix sia effettivamente superiore dal punto di vista finanziario.

L'amministratore delegato di Paramount, David Ellison, si è espresso in termini insolitamente netti: Warner ha fornito molte ragioni per non voler negoziare con Paramount, ma non ha mai spiegato perché l'offerta di Netflix fosse oggettivamente migliore. Una dichiarazione che non suona tanto come un'ingegneria di precisione legale quanto come un'aperta dichiarazione di guerra.

Inoltre, Paramount vuole nominare i propri candidati per il consiglio di amministrazione alla prossima assemblea generale di Warner. Negli Stati Uniti, gli offerenti sono autorizzati a sollecitare direttamente i voti degli azionisti. In caso di successo, i membri del consiglio di amministrazione vicini a Paramount potrebbero frenare l'offerta di Netflix internamente, farla rivalutare o forzare una nuova revisione dell'offerta di Paramount.

Perché questo è pericoloso per Warner

Per Warner Bros. Discovery, questa causa è più di una semplice seccatura. Colpisce l'azienda in un punto delicato: la sua trasparenza nei confronti degli azionisti.

Paramount sta cercando di ottenere il massimo da Warner Bros Discovery.

Paramount non sta seminando dubbi sulla valutazione senza motivo. Le autorità antitrust devono prima approvare l'offerta e, inoltre, gli azionisti devono ancora approvare il progetto di scorporo dei canali televisivi lineari. Solo allora la vendita a Netflix potrà essere finalizzata. Ogni questione legale costa tempo e più a lungo l'offerta di Netflix rimarrà nel limbo, più sarà difficile per Warner venderla alle autorità antitrust come se non ci fossero alternative.

E Netflix?

Per Netflix, tutto questo è soprattutto una cosa: dirompente. Dal punto di vista strategico, tuttavia, il gigante dello streaming è ancora in pole position ed è disposto a pazientare: HBO, DC, Harry Potter, Warner Bros. Pictures - questo pacchetto di contenuti sfruttabili all'infinito non sarà in vetrina una seconda volta. E Netflix lo sa bene.

Tuttavia, più la disputa si fa rumorosa, più i lati oscuri vengono a galla: si tratta di potere di mercato, di possibili aumenti massicci dei prezzi e di una minore concorrenza nel già surriscaldato mercato del cinema e dello streaming. Argomenti che le autorità antitrust di tutto il mondo stanno ascoltando con grande attenzione.

Ironicamente, HBO Max - anch'essa parte di Warner Bros - è stata lanciata ufficialmente in Svizzera e Germania proprio oggi. Così, mentre i consumatori iniziano a vedere in streaming «The Pitt», «A Knight of the Seven Kingdoms» o «One Battle After Another», sullo sfondo si discute su chi sarà il proprietario di questo catalogo in futuro.

Un thriller politico invece di un consolidamento

Quello che sta accadendo non è una normale lotta per le sinergie. Si tratta di una lotta di potere altamente politica per la sovranità dell'interpretazione nell'era dello streaming.

In fondo, Paramount sta cercando di guadagnare tempo e di seminare dubbi senza essere essa stessa al di sopra di ogni dubbio: L'azienda è sostenuta da Larry Ellison, tra tutti, uno stretto confidente di Donald Trump. Se Paramount dovesse vincere, la CNN, uno degli ultimi canali d'informazione apertamente critici nei confronti di Trump, entrerebbe a far parte della sua struttura di potere politico - uno scenario che da tempo provoca nervosismo a Washington.

Tuttavia, è lecito chiedersi se Paramount possa ancora rovesciare l'offerta. L'unica cosa chiara è che il caso non sarà chiuso in tempi brevi. E più tempo ci vorrà, meno Hollywood sembrerà una fabbrica di sogni e più un'aula di tribunale molto costosa con popcorn. In realtà non è un modello così sbagliato per una serie politica dark.

Immagine di copertina: Luca Fontana

