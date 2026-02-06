Novità e trend 14 11

HBO progetta una serie su "Baldur's Gate" con il creatore di "The Last of Us" Craig Mazin

Kim Muntinga

Invece di raccontare l'originale, la serie prevista di "Baldur's Gate" si concentra sulla continuazione narrativa del mondo di gioco. Questo costringe la produzione a fare una scelta canonica all'interno di un mondo di gioco di ruolo volutamente aperto.

Dopo il successo di «The Last of Us», HBO si rivolge ancora una volta a un videogioco popolare. Il canale televisivo a pagamento statunitense sta sviluppando una serie basata su «Baldur's Gate», il gioco di ruolo di successo ambientato nel mondo di «Dungeons &ons».

L'emittente è riuscita a reclutare come showrunner Craig Mazin, che con l'adattamento HBO di «The Last of Us» ha dimostrato di saper realizzare modelli di videogiochi per un vasto pubblico. Tuttavia, la seconda stagione è stata accolta dalle critiche dei fan: troppo morbida, il personaggio di Ellie è cambiato troppo. Molti sospettano che questi cambiamenti siano dovuti principalmente a Mazin. In precedenza ha dimostrato le sue capacità di creatore di serie con l'acclamata miniserie «Chernobyl».

Avventurieri prima della prossima partenza: la serie si svolge dopo gli eventi del gioco.

Fonte: Larian Studios

La storia si svolge dopo «Baldur's Gate 3»

In contrasto con «The Last of Us», che racconta la storia del videogioco originale, Mazin sta adottando un approccio diverso con «Baldur's Gate». La serie è ambientata direttamente dopo gli eventi di «Baldur's Gate 3» e continua la trama del gioco. I personaggi, sia nuovi che familiari, dovranno affrontare le conseguenze degli eventi del terzo capitolo.

Mazin ha quindi una maggiore libertà creativa, ma affronta una sfida che gli adattamenti dei videogiochi non conoscono: «Baldur's Gate 3» è un gioco di ruolo guidato dal giocatore in cui le decisioni di quest'ultimo influenzano in modo massiccio lo svolgimento e il finale. Le condizioni in cui il mondo di gioco può finire vanno dalla distruzione totale al trionfo completo.

I draghi sono tra le creature più potenti di «Baldur's Gate 3». La loro rappresentazione credibile diventa centrale nella serie, se hanno un ruolo.

Fonte: Larian Studios

Un dungeon master prende il sopravvento

Mazin conosce «Baldur's Gate». A suo dire, ha trascorso quasi 1000 ore nel mondo di gioco di «Baldur's Gate 3» e ha persino padroneggiato la modalità Onore, particolarmente difficile. Inoltre, gioca con passione a «Dungeons &ons»da 15 anni e conduce lui stesso dei turni di gioco settimanali come Dungeon Master.

«Continuare la storia creata da Larian e Wizards of the Coast è un sogno», spiega Mazin in una dichiarazione ufficiale. Si descrive come un grande fan del modo in cui lo sviluppatore Swen Vincke e il suo team hanno adattato il gioco di ruolo da tavolo.

Lo showrunner Craig Mazin è dietro la direzione creativa della serie prevista «Baldur's Gate».

Fonte: Jonatan Blomberg from MovieZine / YouTube

HBO sta co-producendo la serie con Hasbro Entertainment. Chris Perkins, storico story executive di Wizards of the Coast, sta accompagnando il progetto come consulente. In questo modo, il team vuole assicurarsi che la serie non solo visivamente ma anche narrativamente catturi lo spirito di «Dungeons & Dragons».

La serie prevista non è solo una serie di giochi, ma è anche una serie di giochi.

La serie prevista non è un progetto isolato. Coesisterà con un'altra serie live-action prevista nell'universo di «Dungeons &; Dragons» chiamata «The Forgotten Realms», attualmente in fase di sviluppo per Netflix.

Cosa puoi aspettarti

Il progetto è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Non ci sono informazioni concrete sul cast, sull'inizio delle riprese o sulla data di uscita. Al momento ci si concentra sulla direzione creativa mentre la serie viene preparata concettualmente.

Vista di Baldur's Gate: la metropoli è il centro politico ed economico del mondo di gioco.

Fonte: Larian Studios

Mazin ha intenzione di cercare un dialogo con i doppiatori del gioco per valutare se e in quale forma potrebbero apparire nella serie. Ha seguito con successo questo approccio con «The Last of Us»: Merle Dandridge, che ha ripreso il suo ruolo di Marlene dal gioco per la serie HBO, è stata particolarmente importante. Resta da vedere se un approccio simile verrà attuato anche per «Baldur's Gate»

Il calendario è strettamente legato al lavoro attuale di Mazin. Sta ancora lavorando alla terza stagione di «The Last of Us», che dovrebbe segnare la fine della serie. Solo allora potrà concentrarsi completamente su «Baldur's Gate». Il lancio della serie è quindi ancora lontano nel tempo.

Immagine di copertina: Studi Larian

