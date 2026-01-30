Novità e trend 14 1

Apple TV+ adatta il "Cosmere" di Brandon Sanderson come una serie e un progetto cinematografico

Apple TV+ sta investendo in un universo fantasy completo: il "Cosmere" di Brandon Sanderson apparirà in futuro in film e serie. L'offerta dà all'autore un'insolita quantità di influenza sulla realizzazione creativa.

Apple TV+ si è assicurata i diritti del Cosmere «di Brandon Sanderson». Il servizio di streaming ha intenzione di trasformare il vasto universo fantasy dell'autore statunitense in serie e film. Per Apple si tratta di un'incursione strategica nel mercato altamente competitivo dei grandi franchise fantasy.

Sanderson è considerato uno degli autori fantasy più prolifici e di successo del nostro tempo. I suoi libri hanno venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Il suo «Cosmere» comprende diverse serie di romanzi ambientati in mondi diversi e legati da una mitologia comune: Al centro c'è la scissione di un'entità simile a una divinità chiamata Adonalsium in 16 frammenti - i cosiddetti Frammenti - i cui poteri danno forma ai vari mondi e sistemi magici.

Film e serie in sviluppo

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Apple sta valutando la possibilità di realizzare un adattamento cinematografico della serie «Mistborn» e un adattamento in serie di «The Stormlight Archive», due delle opere più note del «Cosmere di Sanderson». Entrambi i progetti sono in una fase iniziale di sviluppo. La Blue Marble Pictures, sotto la direzione di Theresa Kang-Lowe, supervisionerà la serie, mentre per i film non è stata ancora definita una casa di produzione.

La serie «Mistborn» racconta la storia di una rivolta contro un impero tirannico, alimentata da allomanti che operano la magia bruciando metalli. La storia offre scene d'azione visivamente spettacolari e intrighi politici che la rendono un promettente candidato per un adattamento cinematografico.

«L'Archivio Stormlight» è molto più vasto. I cinque volumi pubblicati finora (i libri sono stati divisi in due volumi per la traduzione tedesca) della prevista serie in dieci parti sono tra i più lunghi romanzi fantasy del nostro tempo e sono incentrati su un ordine di cavalieri, conflitti politici e un complesso sistema di magia. La complessità e la portata della storia suggeriscono una serie in più volumi.

Un'insolita quantità di voce in capitolo

L'offerta tra Apple e Sanderson è molto diversa dai tipici contratti di adattamento. Dopo una guerra di offerte con la maggior parte dei principali studios di Hollywood, Apple ha concesso a Sanderson di essere «l'architetto dell'universo» che verrà creato dai suoi libri. L'autore non solo riceverà i crediti di produttore, ma avrà anche voce in capitolo nelle decisioni creative.

Per fare un paragone: George R.R. Martin non aveva i diritti di approvazione finale degli episodi di «Game of Thrones», il che ha portato a cambiamenti che l'autore ha poi criticato pubblicamente. Sanderson ha già fatto esperienza come consulente per la serie di Amazon «La Ruota del Tempo», dove i suoi consigli sono stati spesso ignorati. Le cose dovrebbero essere diverse in Apple.

Questo controllo potrebbe essere fondamentale. Sanderson è noto per i suoi sistemi magici ben studiati, con regole chiare che funzionano quasi come una scienza. I fan apprezzano proprio questa coerenza e logica nei suoi mondi. Un adattamento che diluisca questi elementi probabilmente deluderebbe la Community.

L'attacco di Apple alla concorrenza fantasy

Il sito «Cosmere» potrebbe diventare un fiore all'occhiello necessario per Apple TV+. Il servizio ha celebrato successi con serie come «Ted Lasso» o «Severance», ma manca ancora un franchise fantasy globale. Mentre Amazon sta investendo miliardi in «Il Signore degli Anelli» e HBO sta continuando il mondo di «Game of Thrones» con «House of the Dragon», Apple vuole unirsi a loro.

Non si sa ancora con esattezza quando inizieranno le prime produzioni e quando si potranno prevedere film o serie. Tuttavia, data la fase iniziale di sviluppo e i tempi di produzione abituali per gli adattamenti fantasy di alta qualità, è probabile che ci vorranno almeno due o tre anni prima che il «Cosmere» appaia sul tuo schermo.

