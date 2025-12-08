Novità e trend 36 14

Paramount attacca Netflix: Una scioccante in offerta mette a rischio l'accordo con Warner

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 8.12.2025

Quello che era iniziato come un "normale" accordo da un miliardo di dollari si trasforma in un vero e proprio thriller hollywoodiano: Netflix vuole Warner, ma Paramount risponde con una mega-offerta ostile. Politica, potere e miliardi si scontrano.

A volte la realtà scrive i migliori thriller economici. E questa storia è destinata a diventare un film, un giorno: Non appena Netflix si è aggiudicata l'offerta per l'acquisizione degli studios e delle attività di streaming di Warner Hollywood, venerdì scorso, Paramount ha reagito offrendo oltre 108,4 miliardi di dollari per l'intero gruppo Warner Bros. Discovery. Questo è stato riportato da Reuters.

Questo fa capire che non si tratta più di una semplice guerra di offerte, ma di un impero mediatico completo con tutti i canali via cavo, le divisioni giornalistiche e gli asset che ne derivano.

Chi sta facendo offerte? Cosa sta succedendo in questo momento?

Paramount-Skydance, appena fusa e sostenuta finanziariamente dal miliardario della tecnologia Larry Ellison, lunedì ha fatto un'offerta ostile - o: ostile - a Warner Bros. Discovery. Ostile significa che Paramount si rivolge direttamente agli azionisti e scavalca il Consiglio di Amministrazione - una mossa tanto insolita quanto spettacolare a Hollywood.

La differenza principale è che Netflix non ha mai fatto un'offerta ostile.

La differenza fondamentale è che Netflix vuole acquistare solo lo studio e il business dello streaming, mentre Paramount vuole l'intera holding, compresi i canali televisivi lineari come CNN, TNT Sports, Discovery, i canali via cavo e l'intero ecosistema Warner.

Perché questa offerta è così esplosiva?

Perché Netflix aveva già vinto: Dopo una battaglia di settimane, venerdì Warner ha raggiunto un accordo con Netflix per un'offerta di 82 miliardi di dollari, inclusa una commissione di 5,8 miliardi di dollari.

Novità e trend Netflix acquista Warner Bros: inizia il più grande sconvolgimento dello streaming di tutti i tempi di Luca Fontana

Tuttavia, Paramount ritiene che il processo sia stato ingiusto e accusa Warner internamente «di pregiudizio» nei confronti della sua offerta. L'amministratore delegato di Paramount, David Ellison, ha dichiarato in un'intervista alla CNBC: «C'è un pregiudizio intrinseco nei nostri confronti. Stiamo combattendo per i nostri azionisti - e per quelli di Warner Bros. Discovery.»

Perché la politica è stata coinvolta adesso?

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha posto domande pubbliche sull'offerta di Netflix durante il fine settimana. Secondo Bloomberg, si dice che abbia già incontrato il co-CEO di Netflix Ted Sarandos a metà novembre - con l'indicazione che Warner dovrebbe «essere venduta al miglior offerente».

Ma le cose si complicano per un altro motivo: il più importante finanziatore di Paramount - e padre del CEO David Ellison - Larry Ellison, ha stretti legami con l'amministrazione Trump. Questo solleva improvvisamente un potenziale motivo politico: se Paramount dovesse vincere, la CNN - uno dei più duri critici di Trump negli ultimi anni - finirebbe automaticamente sotto l'influenza della famiglia Ellison. Si possono letteralmente sentire i campanelli d'allarme a Washington: Il pensiero che un presidente possa influenzare indirettamente la proprietà di uno dei suoi più forti oppositori dei media sta causando un enorme nervosismo politico.

Tuttavia, l'accordo con la famiglia Ellison non è stato ancora raggiunto.

Tuttavia, l'offerta di Netflix è anche oggetto di crescenti critiche: I sindacati e i parlamentari mettono in guardia dalla perdita di posti di lavoro e dall'aumento dei prezzi per i consumatori. Anche le autorità antitrust dovranno esaminare attentamente una simile offerta. Tuttavia, è probabile che ciò si applichi anche alla controfferta di Paramount: dopo tutto, due degli ultimi grandi studios di Hollywood si fonderebbero e assumerebbero una posizione dominante nel settore degli studios tradizionali.

Cosa c'è in gioco per il mondo dello streaming

In breve: tutto. Con Warner, Netflix avrebbe accesso a DC, HBO, Warner Bros. Pictures e a uno dei più vasti cataloghi di proprietà intellettuale della storia del cinema - un jackpot strategico, soprattutto per i giochi e l'intrattenimento dal vivo.

Paramount, d'altro canto, si vede come un candidato naturale «» : uno studio più saldamente ancorato al settore cinematografico tradizionale e che potrebbe innescare cambiamenti meno radicali nel mercato dello streaming. È proprio questo contrasto a rendere il dibattito politico così esplosivo.

Cosa succederà dopo?

Reuters riassume il tutto: «L'acquisizione di Warner Bros. Discovery è ben lungi dall'essere conclusa. Ci saranno altri colpi di scena prima di vedere il traguardo.»

Netflix è ancora in pole position. Ma Paramount ha spalancato di nuovo la porta con un enorme botto e ha riaperto la gara. Hollywood non poteva scrivere questa storia in modo migliore.

Immagine di copertina: Luca Fontana

Mi piace questo articolo! A 36 persone piace questo articolo







