"La Mummia 4": Fraser e Weisz tornano - uscita al cinema nel maggio 2028

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.2.2026

È ufficiale: Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno nei loro ruoli iconici. Universal Pictures ha confermato ufficialmente il quarto capitolo della serie "La Mummia", con una data di uscita al cinema e una nuova coppia di registi.

Le voci si sono susseguite per mesi, ma ora c'è la certezza. Universal Pictures sta per riportare sul grande schermo uno dei suoi franchise di maggior successo. Lo studio ha confermato ufficialmente che «La Mummia 4» è in lavorazione. Per i fan del primo film, la notizia più importante è che gli attori originali Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno a vestire i panni di Rick ed Evelyn O'Connell.

Entrambi hanno firmato il contratto con la Universal Pictures.

Dovrai però pazientare fino a quando non vedrai il duo tornare nelle camere funerarie egiziane. Universal Pictures ha fissato la data di uscita ufficiale al cinema per il 19 maggio 2028. Lo studio sta quindi posizionando il film come un grande blockbuster estivo, quasi esattamente 29 anni dopo l'uscita della prima parte.

Ripartire da zero dopo il reboot fallito

Il ritorno al franchise non è casuale. Nel 2017, Universal ha tentato di reinventare «La Mummia» come parte del previsto «Dark Universe» con protagonista Tom Cruise. Il progetto ha fallito sia con il pubblico che con la critica, affossando i piani per un intero universo condiviso di film sui mostri. Brendan Fraser ha commentato il fallimento nel 2022 con parole chiare: il reboot mancava dell'elemento cruciale che caratterizzava gli originali: il divertimento.

John Hannah nei panni di Jonathan Carnahan insieme a Brendan Fraser e Rachel Weisz in «La Mummia». Resta da vedere se tornerà nel 2028.

Fonte: Universal Pictures

La decisione della Universal di tornare al cast originale è ancora più logica. Il nuovo film sarà un cosiddetto sequel legacy. In altre parole, non si tratta di un reboot che ignora la storia precedente, ma di un sequel diretto che si basa deliberatamente sulla nostalgia e sul capitale emotivo della trilogia originale.

La coppia di registi dietro al remake di «Scream» prende il timone

A dirigere il film è il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, meglio conosciuti con il nome collettivo «Radio Silence». La coppia si è recentemente fatta un nome con il successo del revival della serie «Scream» e il successo horror «Abigail». Promettono di catturare il tono speciale dei film originali di Stephen Sommers: un misto di azione frenetica, dialoghi umoristici e orrore ben dosato.

Anche se i dettagli della trama sono al momento tenuti nascosti, è già stato rivelato che la sceneggiatura è stata scritta da David Coggeshall. L'intenzione è quella di legare strettamente la storia alle dinamiche dei primi due film. Lo stesso Brendan Fraser non lascia dubbi sul fatto che questo quarto capitolo sia una questione molto personale per lui. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa AP, ha dichiarato:

Il film che volevo fare non è mai stato realizzato. Ho aspettato 20 anni per quella chiamata. Ora? È ora di dare ai fan quello che vogliono.

Tornano due vincitori di Oscar

Quello che distingue il nuovo film di «Mummy» dai precedenti è che sia Brendan Fraser che Rachel Weisz sono ora attori e attrici vincitori di un Oscar. La Weisz ha già vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2006 per il suo ruolo in «The Eternal Gardener». Fraser ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista nel 2024 per la sua interpretazione nel film drammatico di Darren Aronofsky «The Whale». Un ruolo che ha segnato il suo acclamato ritorno dopo una lunga pausa.

Parallelamente, nell'aprile del 2026 uscirà un progetto sulla mummia non correlato del regista Lee Cronin, intitolato «The Resurrected» e interpretato da Jack Reynor e Laia Costa. I due film non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro.

Immagine di copertina: Universal Pictures

