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Trump dice «sì» all'offerta di Paramount per Warner

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 15.6.2026

Otto mesi di trattative, miliardi in gioco e una guerra di offerte da manuale: ora la Paramount ha superato l'ostacolo più importante. Ma la saga della Warner non è ancora finita.

Chi si aggiudicherà alla fine la Warner Bros. Discovery? La saga ha più colpi di scena dall'ottobre 2025 rispetto al ritorno a casa di Ulisse: una guerra di offerte, interferenze politiche, un voto degli azionisti, una causa legale e persino una rara sconfitta per Netflix.

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Ora c'è un altro capitolo: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha approvato senza condizioni la prevista acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance senza condizioni. L'acquisizione non danneggerebbe né la concorrenza nel settore dello streaming, né la produzione cinematografica, né i consumatori statunitensi. È questa la conclusione a cui sono giunte le autorità dopo mesi di indagini antitrust.

Ma la partita non è ancora finita.

Cosa è successo finora – la versione super breve

Per tutti quelli che si sono persi qualcosa: Warner Bros. Discovery era in vendita da ottobre 2025. Netflix si è assicurata inizialmente l'offerta e voleva pagare 82,7 miliardi di dollari per lo studio cinematografico, HBO e il settore dello streaming.

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Paramount ha controbattuto più volte, tra l’altro anche con una controfferta ostile e ha sempre offerto per l'intero gruppo, quindi anche per le emittenti TV lineari come la CNN. Dopo mesi di tira e molla, una causa legale e nove (!) offerte, il consiglio di amministrazione della Warner ha deciso alla fine di per la Paramount. L'offerta: 31 dollari per azione, interamente in contanti, per un valore complessivo di circa 111 miliardi di dollari.

Netflix si è quindi ritirata, dichiarando che l'offerta era «nice to have», ma non un «must have». Sembrano le scuse di un cattivo perdente. Se l'offerta fosse andata in porto, Netflix non sarebbe semplicemente cresciuta: il gruppo sarebbe diventato probabilmente il più potente proprietario di contenuti dell'intrattenimento moderno. Netflix, HBO, Warner Bros., DC «Harry Potter» e «Il Signore degli Anelli» sotto lo stesso tetto. Non è una cosa da poco.

Dopo che gli azionisti della Warner hanno approvato l’offerta con Paramount alla fine di aprile, manca solo l’ok delle autorità antitrust in tutti i mercati importanti.

Nessuna condizione. Sorprendente? Non proprio.

Ora c'è stato il via libera da parte dell'amministrazione Trump, e addirittura senza condizioni. Sembra un momento importante – e formalmente lo è. L'autorità non ha affatto chiesto che la Paramount cedesse determinati canali o rilasciasse licenze per evitare di diventare un nuovo monopolio nel settore dell'intrattenimento. L'offerta è stata semplicemente approvata.

Non è comunque una sorpresa. Infatti, rispetto all’alternativa, ovvero l’offerta Netflix, un gruppo Paramount-Warner ha un impatto antitrust decisamente minore. Netflix sarebbe diventato il più grande ecosistema di streaming al mondo e quindi la superpotenza indiscussa dei contenuti – uno scenario che aveva dato molto più grattacapi alle autorità di regolamentazione di tutto il mondo.

Paramount, invece, è radicata nel classico mondo degli studi hollywoodiani, non nel business del monopolio dello streaming. Dal punto di vista antitrust, secondo «l'acquisizione sembra un incontro tra la vecchia Hollywood e la vecchia Hollywood», e questo è meno minaccioso rispetto a «un gigante dello streaming che si mangia tutto».

La portata politica di questa offerta

E poi c'è la CNN. L'emittente di notizie critica nei confronti di Trump fa parte del business della TV lineare della Warner e finisce alla Paramount sotto l'egida della famiglia Ellison, il cui patriarca Larry Ellison è considerato uno stretto confidente del presidente degli Stati Uniti Trump. I critici temono che l'indipendenza editoriale della CNN possa ora finire sotto pressione.

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In effetti, lo stesso Trump aveva annunciato pubblicamente di volersi intromettere nella valutazione normativa – un evento estremamente insolito nella storia degli Stati Uniti, che sottolinea la dimensione politica di questa offerta. Il fatto che il suo governo abbia ora dato il via libera all'acquisizione non dovrebbe tranquillizzare tutti in questa situazione.

Secondo i piani, l'offerta dovrebbe essere conclusa nel terzo trimestre del 2026. Che ciò avvenga o meno dipende ora soprattutto dalla California e dall'Europa. Per Warner, HBO, DC e «Harry Potter» il tempo stringe – letteralmente, perché dal 1° ottobre Paramount pagherà una penale di mora di 0,25 dollari per azione e per trimestre. Si tratta di circa 650 milioni di dollari ogni tre mesi.

Una motivazione sufficiente per fare in fretta.

Eppure: non è ancora (del tutto) finita

L'approvazione da parte del Dipartimento di Giustizia di Trump era l'ostacolo più importante, ma non l'ultimo. Diversi Stati federali statunitensi stanno ancora valutando azioni legali. La California, in particolare, è considerata una potenziale zona a rischio: lo Stato potrebbe intentare causa e ritardare l’offerta di sei-otto mesi – basterebbe un’ingiunzione per far saltare la chiusura prevista nel terzo trimestre del 2026.

Parallelamente è ancora in corso l'esame da parte delle autorità europee garanti della concorrenza. Germania e Slovenia hanno già approvato l'offerta, l'UE ha ricevuto la documentazione, ma una decisione è ancora in sospeso. Tuttavia, anche in questo caso non si prevedono ostacoli di rilievo. Dopotutto, rispetto al colosso Netflix-Warner, Paramount ha un potere di mercato decisamente minore in Europa.

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Immagine di copertina: Shutterstock

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