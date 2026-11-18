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Trasmettiamo tre ore di "GTA 6" in streaming

«GTA 6» è finalmente arrivato. Almeno per i kiwi o per chi possiede un account neozelandese. Noi ne facciamo parte. Guarda come mettiamo a soqquadro Leonida.

13 anni! È questo il tempo che abbiamo dovuto attendere prima che i signori di Rockstar Games rilasciassero il successore di «GTA 5». Le aspettative sono grandi almeno quanto le cifre relative al processo di sviluppo. Si dice che «GTA 6» abbia inghiottito un miliardo di dollari USA. Circa 5000 persone sono state coinvolte nello sviluppo. Scopriremo nel nostro livestream se gli investimenti saranno ripagati.

Programma

Abbiamo trasmesso in streaming dalle 12:00 alle 15:00 su Twitch e Youtube. «GTA 6» verrà sbloccato in Nuova Zelanda alle 12:00 ora svizzera. Con il nostro account Kiwi, dovremmo avere accesso anche noi. Il gioco uscirà regolarmente da noi giovedì a mezzanotte.

Concorso

Simon, Domi ed io ci siamo messi in ghingheri per il livestream. Se riconosci quali sono le tre persone che abbiamo preso come modello dagli screenshot ufficiali, avrai la possibilità di vincere una versione di «GTA 6».

Per partecipare, invia un'e-mail con i tre screenshot corretti entro la fine del livestream a redaktion@digitecgalaxus.ch con l'oggetto «Gewinnspiel GTA 6». Tra tutti i partecipanti metteremo in palio una copia di «GTA 6» per PS5. È meglio se ci comunichi anche il tuo nome e indirizzo e se preferisci che inviamo il codice direttamente via e-mail o se è sufficiente che arrivi tutto per posta.

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