Novità e trend 3 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana (dal 7 al 14 novembre)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 14.11.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 7 all'11 novembre).

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed», «Marathon: Symbiosis», «Cities: Skylines 2», «Project Rabbit».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

«Conan: The Black Pyramid»

Un GDR d'azione roguelite nell'universo di «Conan». Non mi attirano né il genere né il franchise. Ma i fan di «Conan» sembrano soddisfatti nella sezione commenti su Youtube.

Data: 2027

Disponibile per: PC

«All Army Attack»

L'editore indie Devolver definisce «All Army Attack» il suo «primo gioco AAA». Ah. Ah. A parte il pessimo gioco di parole, il trailer di annuncio sembra carino. Allevi animali e li fai combattere in battaglie automatiche contro altri eserciti di animali. Sento il potenziale di dipendenza.

Data: 2027

Disponibile per: PC

«Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle»

Un nuovo «Dragon Quest», evviva! Ma solo per mobile, uffa.

Data: 2027

Disponibile per: Mobile

«EA Classics»

EA porta 25 classici su Steam. Tra questi ci sono, tra gli altri, «Road Rash», «Wing Commander» e «Ultima».

Data: da subito

Disponibile per: PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che mostrano di più del gameplay e della storia.

«Grand Theft Auto 6»

Mancano solo poche notti prima che tu possa passare notti insonni con «GTA 6». Prima del lancio, Playstation pubblica un trailer che mostra le funzionalità esclusive per PS5:

Inoltre, Rockstar ti ricorda con un breve video che il pre-caricamento è iniziato. Puoi scaricare il gioco da subito, così da poter iniziare a giocare puntualmente il 19 novembre.

Data: 19 novembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S

«Fable»

Microsoft mostra un nuovo gameplay di «Fable». E sembra... beh, piuttosto noioso. Perché diavolo si sceglie una missione che consiste al 90 percento nel camminare in giro e in dialoghi insignificanti? Quello che ho giocato e visto alla Gamescom mi ha convinto molto di più.

Retroscena Ho giocato a "Fable" ed è stato assolutamente fantastico! Domagoj Belancic 51 like 51 10 commenti 10

Data: 23 febbraio

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Temtem: Pioneers»

La copia di «Pokémon» «Temtem» copia la copia di «Pokémon» «Palworld». Quasi poetico. Il collezionista di creature con meccaniche di sopravvivenza e crafting sembra almeno un po' più originale nel design dei mostri.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Project Rabbit»

Un po' di pelle nuda e musica epica. Per concludere, una battaglia contro un drago brutto. Ed ecco pronto il trailer per il soulslike multiplayer «Project Rabbit». Sembra bello e si distingue almeno un po' dalle migliaia di altri titoli Souls grazie all'aspetto multiplayer.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Pactmaker»

Bella grafica pixel, gameplay punta e clicca vecchia scuola, trailer riuscito. Tre motivi per cui «The Pactmaker» merita un posto in questa lista.

Data: 2027

Disponibile per: PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Microsoft Flight Simulator»

In «Microsoft Flight Simulator» ora puoi volare in giro con il D77-TC Pelican, noto dall'universo di «Halo». Divertente. Ma che ne dici invece di un nuovo gioco di «Halo»?

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marathon: Symbiosis»

«Marathon» esce dal suo corsetto di extraction shooter e offre nuove modalità PvE e PvP con l'aggiornamento «Symbiosis». Molto bello, forse darò un'altra possibilità al gioco.

Data: 8 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Wardogs: Season 3»

Lo sparatutto militare «Wardogs» rimane su PC una valida alternativa a nomi affermati come «Call of Duty» o «Battlefield». Ora inizia la terza stagione, tra l'altro con una nuova mappa urbana e una nuova modalità di gioco con una selezione limitata di armi.

Data: da subito

Disponibile per: PC

«The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed»

Il GDR spaziale di Obsidian riceve il suo primo DLC narrativo. Il trailer promette nuove missioni, contenuti cosmetici, meccaniche di gioco e il solito umorismo stravagante. Se non hai ancora giocato al gioco: recuperalo assolutamente!

Recensione «The Outer Worlds 2» alla prova: quello che di meglio può offrire Obsidian Domagoj Belancic 43 like 43 41 commenti 41

Data: 2 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cities: Skylines 2»

Nella nuova espansione di «Cities: Skylines 2» costruisci destinazioni per il tempo libero per gli abitanti delle tue città. Che si tratti di parchi divertimento, zoo o riserve naturali idilliache, l'importante è non annoiarsi nel fine settimana.

Data: 3 dicembre

Disponibile per: PC

«Assassin's Creed Valhalla»

Ubisoft regala un aggiornamento gratuito a «Valhalla», ormai vecchio di sei anni. Questo include, tra le altre cose, miglioramenti visivi per la PS5 Pro e un New Game Plus, nel caso in cui le circa 1000 ore della prima partita non ti fossero bastate.

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed», «Marathon: Symbiosis», «Cities: Skylines 2», «Project Rabbit».

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo







