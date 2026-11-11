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"Fairgames" gecancelt: Sony versenkt das nächste Live-Service-Game

Rainer Etzweiler Traduzione: tradotto automaticamente 11.11.2026

Playstation interrompe lo sviluppo di "Fairgames". È l'ottavo gioco live-service che va a rotoli.

Benvenuti a un nuovo episodio di «WTF sta succedendo a Playstation?». Con sorpresa di – un rapido sguardo in giro – assolutamente nessuno, anche l'ultima notizia in casa Sony è deprimente: lo sparatutto a squadre «Fairgames» è stato cancellato e lo studio responsabile è stato declassato a forza di supporto. Secondo un rapporto di Bloomberg, il feedback dei test è stato così scoraggiante che Sony ha staccato la spina senza troppi complimenti.

Il gioco era stato annunciato nel 2023 durante l'offensiva live-service di Sony e ha compiuto l'impresa di distinguersi negativamente in un campo già mediocre. Il trailer è un concentrato di imbarazzo senza eguali, pieno di una goffa critica al capitalismo, un'estetica turbo-generica e il messaggio stupido che anche tu puoi diventare ricco se solo spari a sufficienza ad altri poveracci.

Che questo prodotto venga cestinato non è una perdita, ma che per questo venga ridimensionato un altro studio, lo è eccome. Anche se (per ora?) non sono previsti licenziamenti.

Chi c'è dietro Haven Studios

Haven Studios è stato fondato nel 2021 da Jade Raymond. La canadese ha lavorato per dieci anni presso Ubisoft, dove ha guidato le sorti della serie «Assassin’s Creed» e ha gettato le basi per uno dei franchise di gioco di maggior successo di tutti i tempi.

Senza Jade, niente Altair.

Fonte: gamesindustry.biz

In seguito, Raymond è passata a Electronic Arts, prima che Google la portasse a bordo come capo di Stadia Games and Entertainment. Com'è noto, il servizio di streaming è stato un flop spettacolare. All'inizio del 2021, Google ha chiuso i propri studi e la sviluppatrice ha deciso per l'indipendenza di una propria realtà: Haven Studios. Raymond ha riunito circa 50 persone, molte delle quali ex compagni di viaggio di Ubisoft. Il tutto con un obiettivo chiaro.

«La mia motivazione principale era che avevamo già riunito così tanto talento straordinario. Volevo mantenere questo slancio e creare un 'porto sicuro' in cui il team potesse continuare a fare un ottimo lavoro», ha dichiarato Raymond in un'intervista a gamesindustry.biz.

Tuttavia, Haven era indipendente solo sulla carta: Sony ha finanziato lo studio fin dal primo giorno e lo ha acquistato interamente nel 2022. Un anno dopo è arrivato l'annuncio di «Fairgames». Non è chiaro quanto l'azienda abbia spinto il team verso il live-service. Due cose sono certe. Primo, a Raymond e al suo team è stato permesso di proporre tre progetti. Secondo, l'allora capo di Playstation Jim Ryan voleva vedere il maggior numero possibile di giochi live-service. È lecito dubitare che in questo clima un'altra idea avrebbe mai ricevuto finanziamenti.

Probabilmente non sapremo mai cosa c'era dietro gli altri due progetti. Ma una nuova IP single-player dalla donna dietro «Assassin's Creed» sarebbe stata più interessante di qualsiasi cosa «Fairgames» abbia mai promesso.

Nel frattempo, la stessa Raymond ne aveva avuto abbastanza già un anno fa: nel maggio 2025, la fondatrice ha lasciato il suo studio.

Playstation fuori strada

Da anni Sony non riesce a uscire dalle notizie negative. Dei dieci studi acquisiti, solo quattro ne sono usciti indenni. Tra le vittime ci sono anche gli specialisti dei remake di Bluepoint. Japan Studio è stato sciolto, nel cratere di «Concord» giace presumibilmente una cifra a nove zeri, e marchi single-player come «God of War» o «Horizon» avrebbero dovuto avere spin-off online che nessuno aspettava.

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A questo si aggiunge un'ostilità verso i clienti dichiarata: da gennaio 2028, i nuovi giochi Playstation usciranno solo in formato digitale. In questo modo, Sony soffoca da sola il mercato dell'usato, offende i fan di lunga data e si prende la libertà di dettare in futuro tutti i prezzi sul proprio sistema.

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Il fatto che l'azienda abbia recentemente interrotto inaspettatamente la collaborazione con il papà di «Metal Gear» e «Death Stranding», Hideo Kojima, diventa quasi un dettaglio trascurabile.

Perché non ci sono conseguenze?

Teoricamente, ci si potrebbe aspettare che questo disastro abbia conseguenze personali. Soprattutto per il capo dello studio Hermen Hulst, che pur non avendo la responsabilità esclusiva, tiene in mano le redini più importanti dal 2019.

Nella realtà, però, a nessuno importa se qualche giocatore si agita, finché i conti tornano. E tornano. La divisione gaming di Sony ha aumentato l'utile operativo dell'83 percento nell'ultimo trimestre rispetto all'anno precedente, nonostante un calo nel settore delle console. L'uscita di «GTA 6» dovrebbe garantire che questa tendenza continui. Probabilmente fino alla prossima console. Un po' di critica al capitalismo non sarebbe fuori luogo. Ma magari un po' meno goffa che in «Fairgames».

Immagine di copertina: Playstation

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