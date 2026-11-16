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Dopo oltre 20 anni: ritrovato un gioco Pokémon perduto per Nintendo DS

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.11.2026

Nel 2005, i visitatori di un parco a tema Pokémon in Giappone hanno potuto giocare per un breve periodo a un minigioco esclusivo per Nintendo DS. Dopo poco tempo, il gioco si cancellava automaticamente dalla console. Per questo motivo, ne sono rimaste pochissime versioni.

Esattamente 139 giorni: tanto è rimasto giocabile il mini-gioco «PokéPark Fishing Rally DS». Chi ha visitato il parco divertimenti Pokémon PokéPark a Nagoya, in Giappone, tra il 10 maggio e il 25 settembre 2005, ha potuto scaricare il gioco sul proprio Nintendo DS. Il trucco: dopo dodici ore di gioco o allo spegnimento della console, il gioco si cancellava automaticamente.

Per oltre 20 anni, «PokéPark Fishing Rally DS» è stato considerato perduto. Ora è emersa una delle rarissime cartucce di gioco. L'autenticità della cartuccia è stata confermata dalla piattaforma di valutazione PSA.

Un gioco temporaneo per un parco divertimenti temporaneo

«PokéPark Fishing Rally DS» era un gioco di pesca che The Pokémon Company pubblicò per i visitatori del PokéPark. Il parco divertimenti ha avuto sede a Nagoya nell'ambito dell'EXPO 2005 da marzo a settembre di quell'anno, dopodiché le 14 attrazioni sono state smantellate e riutilizzate altrove.

Per giocare a «PokéPark Fishing Rally DS», gli interessati dovevano recarsi presso una postazione di gioco in loco con la propria console portatile. Il personale del parco trasferiva il gioco da una cartuccia di test fisica al dispositivo del visitatore in modalità wireless.

Dopodiché, il giocatore aveva solo poche ore a disposizione per pescare gli undici Pokémon inclusi. A seconda del peso e della rarità del mostriciattolo catturato, venivano assegnati punteggi diversi. I partecipanti potevano sfidarsi a vicenda in una classifica. In questo post sul blog, una partecipante ha raccontato la sua esperienza con il gioco durante la visita al parco.

Poiché il gioco non è mai stato pubblicato regolarmente su un supporto fisico, oggi ne rimangono solo poche cartucce di test.

Da reliquia scomparsa a pezzo da collezione

Già nel luglio 2026, una cartuccia del gioco era stata messa in vendita su eBay per circa 9000 dollari. Tuttavia, si è scoperto che conteneva solo una classifica.

Ora il collezionista Daniel Quadri si è rivolto a IGN. È in possesso di una delle cartucce di test da cui il gioco veniva copiato sulle console dei visitatori al PokéPark. Come sia entrato in possesso dell'esemplare non emerge dal contributo di IGN. È certo, tuttavia, che con l'ausilio di questo supporto, «PokéPark Fishing Rally DS» non solo può essere giocato, ma può anche essere copiato su altri dispositivi.

Tuttavia, ciò non accadrà: per la verifica, la cartuccia è stata inviata alla piattaforma di valutazione PSA, che ne ha confermato l'autenticità e l'ha successivamente sigillata in una capsula protettiva.

La cartuccia di gioco con «PokéPark Fishing Rally DS» ha trovato una nuova casa.

Fonte: Daniel Quadri

La verifica PSA è importante nel commercio di cartucce di gioco rare, poiché ne controlla l'autenticità e ne valuta contemporaneamente lo stato di conservazione. Ciò consente di ottenere prezzi talvolta esorbitanti nelle aste. Allo stesso tempo, ci sono critiche, poiché negli ultimi anni sono state pagate somme sempre più alte in tali aste. Le società di valutazione vengono accusate di generare un hype attorno ai giochi rari per ottenere commissioni elevate sulle vendite.

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Su Reddit, molti utenti esprimono delusione per il fatto che «PokéPark Fishing Rally DS» trascorrerà ora la sua esistenza in un involucro di plastica, invece di essere reso accessibile ad altri.

Immagine di copertina: The Pokémon Company

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