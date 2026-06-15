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I prezzi dei videogiochi retrò stanno salendo alle stelle: 3 milioni di dollari per «Super Mario Bros.»

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 15.6.2026

Una copia ancora sigillata del gioco «Super Mario Bros.» del 1985 ha battuto ogni record con un prezzo di vendita di tre milioni di dollari.

« Con tre milioni di dollari si potrebbero fare un bel po’ di cose. Ad esempio, potresti aggiudicarti all’asta una copia originale e sigillata del gioco « «» di Super Mario Bros.» del 1985 per il Nintendo Entertainment System (NES). È proprio quello che ha fatto qualcuno: pochi giorni fa è stata venduta all'asta la secondo la descrizione

) la copia sigillata meglio conservata di «Super Mario Bros.» della più antica serie di produzione ancora esistente è passata sotto il martello della casa d'aste Heritage Auctions.

Sono un sacco di superlativi, e se ne aggiunge un altro: Con un prezzo di acquisto di tre milioni di dollari, la cartuccia il più costoso mai venduto. Detronizza un altro modulo dello stesso gioco, che nel 2021 è passato di mano per due milioni di dollari.

Adesivo lucido e condizioni pari al nuovo

Nella descrizione dell'asta, Heritage indica diversi punti che rendono questa cartuccia così speciale. Innanzitutto c'è la sigillatura speciale: un adesivo intatto e lucido, che dimostra che la confezione non è mai stata aperta. Il sigillo è quindi intatto e indica che il gioco appartiene alla seconda serie di produzione, che i collezionisti conoscono come " «" (adesivo lucido) della seconda produzione».

L'adesivo è lucido, intatto e ha un aspetto fantastico.

Fonte: Heritage Auctions

Nella prima serie di produzione sono stati utilizzati adesivi opachi. Di questa serie, però, non si conoscono esemplari ancora sigillati. Anche i giochi sigillati di Super Mario Bros.» della seconda serie con adesivi lucidi sono molto rari: se ne contano solo tre in tutto il mondo. Questo rende la cartuccia messa all’asta una delle più antiche copie conservate e ancora sigillate di questo classico dei videogiochi.

Particolare è anche lo stato di conservazione, indicato come pari al nuovo. L'esemplare risale a un'epoca precedente a quella in cui Nintendo ha iniziato a rivestire le confezioni dei giochi con pellicole protettive. Per questo motivo, le superfici del cartone presentano solitamente graffi e danni anche se i proprietari le trattano con estrema cura.

Il fatto che una confezione di un gioco di oltre 40 anni fa sembri nuova è dovuto al fatto che faceva parte di un bundle: è rimasto ben protetto per tutto questo tempo nella confezione di una console NES originale, che di per sé è già una rarità. A quanto pare, il gioco è stato riscoperto solo pochi mesi fa.

L'eccellente stato della cartuccia di Super Mario Bros.» per l'«le ha fatto ottenere il punteggio «9.6 A++» nel sistema di valutazione standardizzato PSA per oggetti da collezione. Il PSA (Professional Sports Authenticator), così come altri sistemi simili, ad esempio Wata, valuta lo stato di conservazione e la sigillatura di questi articoli. Un «PSA 10» attesta la migliore conservazione possibile. «A++» indica una sigillatura originale perfetta.

Da alcuni anni, un punteggio Wata o PSA elevato, oltre alla rarità dell'articolo, porta regolarmente a prezzi vertiginosi nelle aste di videogiochi.

Ecco come si presentano tre milioni di dollari: la cartuccia da gioco venduta all'asta a un prezzo record.

Fonte: Heritage Auctions

Il valore è gonfiato artificialmente?

Al terzo posto tra i prezzi più alti delle aste di videogiochi retrò c'è ora una cartuccia di Super Mario 64» per «, venduta a circa 1,5 milioni di dollari, seguito da «The Legend of Zelda» (NES) per 870.000 dollari e da un'altra cartuccia «Super Mario Bros.»(660.000 dollari). In questa top 5 ci sono solo giochi Nintendo. A parte il nuovo primo posto, tutte le aste si sono svolte nel 2021.

Questa rapida successione di prezzi record ha attirato l'attenzione. Nel 2022, negli Stati Uniti è stata intentata una azione collettiva contro Wata e la casa d'aste Heritage. L'accusa: le due aziende avrebbero gonfiato artificialmente il mercato dei giochi retrò per far salire il valore dei giochi da centinaia di dollari a milioni. Nel 2017, il prezzo massimo per un'asta di videogiochi era ancora di 30.000 dollari.

I dirigenti di entrambe le aziende avrebbero quindi creato l'impressione di un vero e proprio boom nel mercato dei giochi retrò attraverso comunicati stampa e interviste. Avrebbero sopravvalutato il valore dei giochi. E, cosa particolarmente grave: le prime vendite da record sarebbero state inscenate. Jim Halperin, cofondatore di Heritage e allo stesso tempo consulente di Wata, nel 2019 ha partecipato lui stesso all'acquisto di un gioco «Super Mario Bros.» messo all'asta dalla sua casa d'aste.

I ricorrenti sono apparentemente più di 10.000 persone che hanno usufruito del servizio di valutazione a pagamento di Wata. Le due aziende hanno tratto un vantaggio diretto dagli alti prezzi di vendita: Wata richiede come commissione di valutazione una percentuale del valore di mercato dell’articolo da valutare, mentre Heritage, attraverso cui sono stati venduti all’asta la maggior parte dei giochi da record, riceve una commissione percentuale sulla vendita.

Finora non ci sono informazioni sull'esito della causa. Non è stata ancora resa nota alcuna sentenza né è stato raggiunto alcun accordo.

Immagine di copertina: Shutterstock/Kyle Hatfield

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