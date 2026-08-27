Ehi, sfigato! Questo è il deepdive su "GTA VI"!

Rockstar Grand Theft Auto VI
PS5, DE
Rimandato due volte, trapelato due volte: il lancio di "GTA VI" il 19 novembre è soprattutto un dramma. Netflix si è assicurata i diritti in esclusiva temporale per il primo trailer di gameplay. Ecco cosa succede nel video di 27 minuti.
Il lancio di «GTA VI» è un evento di cultura pop di grande portata. Quando l'epopea criminale uscirà il 19 novembre esclusivamente in formato digitale, il mondo si fermerà per milioni di fan. Ufficialmente, lo sviluppatore «Rockstar» ha pubblicato finora solo trailer, ma nessuna sequenza di gameplay. Questo era accaduto solo tramite i leak di Cyberleek, inclusa la pubblicità per una memecoin. Grazie a un accordo esclusivo con Netflix, ora è disponibile per la prima volta del gameplay ufficiale. Solo sei ore dopo, il trailer arriverà sui canali ufficiali...
Il trailer ci accoglie con un affare di droga fallito. La coppia di protagonisti, Lucia e Jason, vorrebbe solo recuperare un pacco di droga quando un'unità speciale fa irruzione nel laboratorio e tutto va storto. Con la borsa in spalla, bisogna scappare e fuggire attraverso l'appartamento privato di un'anziana indignata. Riorgono alla mente i ricordi dell'epilogo di GTA V.
Segue un breve estratto dall'appartamento della coppia. Vediamo i due prepararsi per una serata a base di cocktail da qualche personaggio importante. Uno sketch intitolato «Lei non sa cosa mettersi e per questo siamo in ritardo» non potrebbe essere raccontato meglio.
Almeno i dialoghi sembrano molto autentici, quasi romantici. L'estratto con i due piccioncini non dura molto, subito arriva l'azione e un montaggio di varie scene sulla colonna sonora di «People are People» dei Depeche Mode. Vediamo la varietà di persone dello stato immaginario di Leonidas.
Naturalmente non può mancare un inseguimento, in cui il gameplay sembra passare fluidamente tra Jason alla pistola e Lucia al volante. Segue poi un montaggio con Lucia in varie situazioni sulle note di «Devil Woman» di Cliff Richard. Sì, Rockstar raramente usa toni sommessi, ci siamo abituati.
Nell'ultima parte, Lucia e Jason si occupano della sicurezza per un'azienda (immobiliare) che sta appena aprendo la sua sede statunitense. In sottofondo suona «Against all odds» di Phil Collins. Il capo del marketing sparisce in ufficio a
brainstormen tirare di coca con i suoi ragazzi. Proprio in quel momento, la posa della prima pietra viene trasformata da una banda di gangster in una posa di lapidi. Di nuovo sparatorie, e a seguire un ultimo montaggio con lo skyline di Vice City, accompagnato da «Innerlight» di Elderbrook, la prima canzone di questo decennio.
Ora tocca ad altri esaminare ogni fotogramma del trailer alla ricerca di dettagli, di cui ce ne sono a migliaia: hoverboat, pubblicità televisive, lanci col paracadute, gare automobilistiche su circuiti sono stati i miei punti salienti. Non poteva mancare nemmeno una rapina in una tavola calda nello stile di Pumpkin e Honeybunny.
Wow.
Dopo i leak, le polemiche sulla versione digitale e l'accordo con Netflix, in realtà non avevo alcuna voglia di «GTA VI». Beh. Rockstar è pur sempre Rockstar, dannazione. Ho una voglia pazzesca di giocare a questo titolo.
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Quando 15 anni fa ho lasciato il nido di casa, mi sono improvvisamente ritrovato a dover cucinare per me. Ma dalla pura e semplice necessità presto si è sviluppata una virtù, e oggi non riesco a immaginarmi lontano dai fornelli. Sono un vero foodie e divoro di tutto, dal cibo spazzatura alla cucina di alta classe. Letteralmente: mangio in un battibaleno..
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