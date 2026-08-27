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Ehi, sfigato! Questo è il deepdive su "GTA VI"!

Simon Balissat Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

Rimandato due volte, trapelato due volte: il lancio di "GTA VI" il 19 novembre è soprattutto un dramma. Netflix si è assicurata i diritti in esclusiva temporale per il primo trailer di gameplay. Ecco cosa succede nel video di 27 minuti.

Il lancio di «GTA VI» è un evento di cultura pop di grande portata. Quando l'epopea criminale uscirà il 19 novembre esclusivamente in formato digitale, il mondo si fermerà per milioni di fan. Ufficialmente, lo sviluppatore «Rockstar» ha pubblicato finora solo trailer, ma nessuna sequenza di gameplay. Questo era accaduto solo tramite i leak di Cyberleek, inclusa la pubblicità per una memecoin. Grazie a un accordo esclusivo con Netflix, ora è disponibile per la prima volta del gameplay ufficiale. Solo sei ore dopo, il trailer arriverà sui canali ufficiali...

Ecco come sarà «GTA VI»

Il trailer ci accoglie con un affare di droga fallito. La coppia di protagonisti, Lucia e Jason, vorrebbe solo recuperare un pacco di droga quando un'unità speciale fa irruzione nel laboratorio e tutto va storto. Con la borsa in spalla, bisogna scappare e fuggire attraverso l'appartamento privato di un'anziana indignata. Riorgono alla mente i ricordi dell'epilogo di GTA V.

Sparatoria nel laboratorio di droga.

Fonte: Rockstar Games

Segue un breve estratto dall'appartamento della coppia. Vediamo i due prepararsi per una serata a base di cocktail da qualche personaggio importante. Uno sketch intitolato «Lei non sa cosa mettersi e per questo siamo in ritardo» non potrebbe essere raccontato meglio.

Almeno i dialoghi sembrano molto autentici, quasi romantici. L'estratto con i due piccioncini non dura molto, subito arriva l'azione e un montaggio di varie scene sulla colonna sonora di «People are People» dei Depeche Mode. Vediamo la varietà di persone dello stato immaginario di Leonidas.

Lucia ha trovato il vestito giusto.

Fonte: Rockstar Games

Scassinare auto è ora un minigioco.

Fonte: Rockstar Games

C'è anche il wrestling in giardino.

Fonte: Rockstar Games

Lucia mentre fa panca piana.

Fonte: Rockstar Games

Naturalmente non può mancare un inseguimento, in cui il gameplay sembra passare fluidamente tra Jason alla pistola e Lucia al volante. Segue poi un montaggio con Lucia in varie situazioni sulle note di «Devil Woman» di Cliff Richard. Sì, Rockstar raramente usa toni sommessi, ci siamo abituati.

Fanno parte del DNA di GTA: gli inseguimenti.

Fonte: Rockstar Games

Nell'ultima parte, Lucia e Jason si occupano della sicurezza per un'azienda (immobiliare) che sta appena aprendo la sua sede statunitense. In sottofondo suona «Against all odds» di Phil Collins. Il capo del marketing sparisce in ufficio a brainstormen tirare di coca con i suoi ragazzi. Proprio in quel momento, la posa della prima pietra viene trasformata da una banda di gangster in una posa di lapidi. Di nuovo sparatorie, e a seguire un ultimo montaggio con lo skyline di Vice City, accompagnato da «Innerlight» di Elderbrook, la prima canzone di questo decennio.

Ora tocca ad altri esaminare ogni fotogramma del trailer alla ricerca di dettagli, di cui ce ne sono a migliaia: hoverboat, pubblicità televisive, lanci col paracadute, gare automobilistiche su circuiti sono stati i miei punti salienti. Non poteva mancare nemmeno una rapina in una tavola calda nello stile di Pumpkin e Honeybunny.

Wow.

Dopo i leak, le polemiche sulla versione digitale e l'accordo con Netflix, in realtà non avevo alcuna voglia di «GTA VI». Beh. Rockstar è pur sempre Rockstar, dannazione. Ho una voglia pazzesca di giocare a questo titolo.

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Immagine di copertina: Giochi Rockstar

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