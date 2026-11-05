Signature 27: lo smartphone di punta di Motorola per il prossimo anno
Il Motorola Signature 27 è dotato di un display super luminoso, un eccellente sistema di fotocamere e una batteria più capiente. Inoltre, è il primo smartphone del produttore a essere compatibile con GrapheneOS, la versione di Android orientata alla privacy.
A settembre Motorola aveva già annunciato il Signature 27, ma non aveva rivelato tutti i dettagli sulle caratteristiche tecniche. Ecco che ora arrivano i dettagli, e stanno facendo parlare di sé. Per la prima volta, il produttore utilizza un sensore EVS Action, aumenta la capacità della batteria del 35 percento e monta il chipset Qualcomm attualmente più potente.
Erano già noti i seguenti dati chiave:
- Il processore Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e una camera di raffreddamento più grande del 40 percento.
- Una fotocamera principale con sensore Sony Lytia 910 e una fotocamera teleobiettivo con risoluzione da 200 megapixel.
- Due varianti di colore (nero e verde oliva) con diverse texture
- Bang & Olufsen come nuovo partner audio
- Sette anni di aggiornamenti del sistema operativo
Sono state aggiunte le seguenti informazioni:
Fotocamere pluripremiate
Per il sistema fotografico del Signature 27, Motorola ha ottenuto 173 punti su DXOmark. Questo lo rende lo smartphone con le migliori fotocamere in questa classifica.
Alla fotocamera principale da 50 megapixel e alla fotocamera con zoom ottico 3x, Motorola aggiunge una fotocamera ultragrandangolare e una fotocamera frontale, entrambe con una risoluzione di 50 megapixel.
Motorola definisce una novità mondiale il sensore d’azione EVS «integrato». Questo dovrebbe catturare con precisione i movimenti rapidi e, insieme alla funzione Action Shot «,», congelarli.
Display da record
Le novità continuano con il display AMOLED da 6,78 pollici. In determinate condizioni, lo schermo dovrebbe raggiungere una luminosità massima di 12.000 nit. Nella vita di tutti i giorni il display raggiungerà raramente una luminosità così elevata, ma anche quella tipica dovrebbe essere piuttosto alta. Purtroppo Motorola non la rivela.
Per proteggere il display, Motorola usa Gorilla Glass Ceramic 3. La cornice del Signature 27 è in alluminio. Lo smartphone è resistente alla polvere e all’acqua secondo lo standard IP69 ed è protetto anche dai getti d’acqua.
Batteria più grande del 35%
Rispetto al modello precedente, Motorola aumenta la capacità della batteria del 35 percento, portandola a 7.000 mAh. Il produttore indica che la durata è di circa un giorno. La batteria si ricarica fino a 90 Watt tramite cavo USB-C o in modalità wireless fino a 50 Watt.
Per quanto riguarda la memoria, Motorola offre diverse varianti: la memoria di archiviazione è da 256 o 512 gigabyte, mentre la RAM è da 12 o 16 gigabyte.
Pronto per GrapheneOS
Il Signature 27 è il primo smartphone di Motorola a soddisfare i requisiti di GrapheneOS. Questa versione di Android senza Google è stata creata con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla privacy.
L'obiettivo della collaborazione con la GrapheneOS Foundation è quello di rendere accessibili agli utenti di smartphone di tutto il mondo le tecnologie di sicurezza più «he». Per questo motivo, il Signature 27 è stato progettato appositamente per soddisfare i requisiti di GrapheneOS, che finora era disponibile solo per i dispositivi Pixel. Oltre a un supporto software a lungo termine, sono incluse anche diverse specifiche hardware.
La frase « «» Motorola fornirà ulteriori dettagli su queste funzioni di sicurezza nei prossimi mesi. Tuttavia,» fa supporre che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che GrapheneOS possa essere effettivamente installato sul Signature 27.
Prezzo e disponibilità
Secondo Motorola, il Signature 27 «dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane». Probabilmente sarà pronto per fine novembre o inizio dicembre. Il prezzo consigliato parte da 1'399 franchi in Svizzera e da 1'899 euro in Germania.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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