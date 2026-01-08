Novità e trend 1 0

Le cinque innovazioni più importanti di LG TV al CES 2026

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 9.1.2026

Il CES di Las Vegas è un luogo di esagerazioni. Questo rende ancora più sorprendente la calma di LG 2026. Non c'è un singolo prodotto che domina, ma piuttosto tanti piccoli e intelligenti aggiustamenti. Cinque di questi sono particolarmente rilevanti.

Quando si pensa al CES, si pensa ai superlativi. Più grande. Più luminoso. Più sottili. E anche a tecnologie che non saranno rilevanti prima di tre anni, se mai lo saranno.

LG farà una scelta diversa nel 2026. Non ci sono grandi fanfare, né un singolo prodotto che mette in risalto tutto il resto. Al contrario, la presentazione è quasi insolitamente riflessiva. Come se si fossero chiesti: «Cosa infastidisce davvero la gente dei televisori moderni?»

Ecco i cinque risultati più importanti del CES 2026.

1. la serie C diventa improvvisamente l'arma più importante di LG

Tecnologia di alto livello nel segmento di fascia media: la serie C sarà molto, molto interessante quest'anno.

Fonte: whathifi.com

Iniziamo dalla serie di modelli che da tempo è considerata una delle preferite: la serie C. Per anni è stata il punto di riferimento di LG. Per anni è stata la scommessa sicura di LG: leggermente inferiore ai televisori di fascia media, ma con un prezzo molto più interessante e quindi più adatto alle masse. Nel 2026, per la prima volta, LG cambierà sensibilmente questa zona di comfort.

L'LG C6 riceverà il processore «Alpha 11 Gen 3» in tutti i formati, ovvero esattamente la stessa base di calcolo del G6 e del W6. Questo significa una migliore elaborazione delle immagini, sfumature di colore più pulite grazie alla pipeline a 12 bit e notevoli progressi nell'upscaling. Per i videogiocatori, c'è anche il 4K a 165 Hz, con VRR, G-Sync e FreeSync.

Ma la situazione si fa davvero interessante.

Ma le cose si fanno davvero interessanti con le grandi diagonali. Con il modello C6H, LG introduce di fatto una seconda Classe C: I modelli da 77 e 83 pollici hanno il pannello RGB in tandem precedentemente riservato alla serie G, mentre i formati più piccoli mantengono il classico pannello W-OLED. Tuttavia, non bisogna fraintendere: molto probabilmente non si tratta dell'ultima fase di espansione che LG sta installando nel G6 di quest'anno, ma del pannello RGB tandem della scorsa generazione. In altre parole, quello che era presente nel G5.

» Nonostante questo: il dio dei televisori Vincent Teoh, che ha già visto i dispositivi, parla non a torto del «più grande aggiornamento della serie C da anni a questa parte. Se vuoi 77 o 83 pollici, per la prima volta avrai una qualità d'immagine quasi da serie G a un prezzo da serie C. Se acquisti un modello più piccolo, non potrai beneficiare del pannello OLED RGB in tandem, ma avrai almeno il processore TV più recente. Forse non piacerà a tutti, ma finalmente è trasparente.

2. il G6 non solo diventa più luminoso, ma anche più adatto al salotto

LG ha grandi speranze per il suo nuovo rivestimento antiriflesso non opaco.

Fonte: LG Newsroom

Ovviamente, LG lancerà anche una nuova ammiraglia OLED nel 2026. Secondo il produttore, l'LG G6 sarà più luminoso del 20 percento rispetto al suo predecessore. Tuttavia, LG non dice cosa significhi effettivamente questa cifra. Quali modalità di immagine sono state confrontate tra loro, se si tratta di picchi di luminosità in piccole finestre HDR o della luminanza delle immagini a superficie piena: tutto questo rimane aperto. Per il momento si tratta solo di un dato di marketing. Solo alla prova si potrà capire quanto il G6 sia davvero più luminoso nell'uso quotidiano.

Anche ciò che LG non ha fatto è importante: Si diceva che LG avrebbe eliminato il subpixel bianco nel suo pannello OLED in tandem. Non è questo il caso. LG si attiene al principio del tandem OLED RGB già conosciuto lo scorso anno. L'aumento della luminosità dovrebbe invece derivare da una migliore elaborazione, da regolazioni più fini dei materiali e da un controllo più efficiente del pannello.

Questo potrebbe non sembrare molto spettacolare sulla carta, ma è coerente. LG sta semplicemente ottenendo di più da un pannello già eccezionale, invece di creare nuovi problemi con un cambiamento architettonico rischioso.

Retroscena Panasonic Z95B: la rivoluzione OLED con tecnologia Tandem? di Luca Fontana

La vera innovazione non sta comunque nella luminosità: con Reflection Free Premium, LG introduce un nuovo filtro di polarizzazione che riduce significativamente i riflessi senza ricorrere a un display opaco come quello di Samsung. I neri dovrebbero quindi rimanere profondi e i colori ricchi anche di giorno, mentre finestre, lampade e pareti luminose non si intrometteranno più nell'immagine.

3. micro-RGB: la grande tendenza degli LCD al CES 2026 con molte domande senza risposta

LG non solo vuole lanciare un mini-LED RGB, ma anche un TV micro-LED RGB.

Fonte: LG Newsroom

Parallelamente, LG presenta Micro-RGB evo, una tecnologia che non viene deliberatamente presentata come un killer dell'OLED, ma come il suo più brillante contraltare. Una cosa è particolarmente importante: Micro-RGB fa parte di una chiara tendenza del settore dei televisori LCD che attraversa l'intero CES 2026, da LG e Samsung a Hisense e TCL.

Il principio di base è rapido e semplice.

Il principio di base è veloce da spiegare, ma fondamentale: i mini-LED classici funzionano con LED di retroilluminazione bianchi o blu, la cui luce viene prima suddivisa in rosso, verde e blu utilizzando filtri di colore o punti quantici. Questo metodo funziona, ma è inefficiente. Le retroilluminazione RGB invertono questo principio: i LED illuminano direttamente in rosso, verde e blu. Sono necessari meno filtri e meno deviazioni. Il risultato dovrebbe essere un volume di colore significativamente più alto, ovvero colori ricchi anche a luminosità molto elevate. È proprio per questo motivo che praticamente tutti i produttori si stanno concentrando sulle retroilluminazione RGB - a volte come LED RGB Mini, a volte come LED RGB Micro.

Opinione LED RGB, micro RGB e la grande confusione di Luca Fontana

Ciò che colpisce attualmente, e non solo per LG: i produttori spiegano sorprendentemente poco. Né LG né Samsung spiegano apertamente quanto sia grande la differenza pratica tra mini RGB e micro RGB. Anche Caleb Denison fa notare che la comunicazione rimane notevolmente vaga. La differenza, almeno da quanto si sa finora, sembra risiedere principalmente nelle dimensioni dei LED utilizzati: Micro-RGB utilizza diodi più piccoli rispetto a mini-RGB, ma il principio alla base è identico.

Il numero di LED non è l'unico fattore decisivo. Sì, in teoria i diodi più piccoli consentono di utilizzarne un numero maggiore per pannello. Ciò che è più importante, tuttavia, è il numero di LED che possono essere controllati individualmente. Ed è qui che entrano in gioco fattori che difficilmente possono essere valutati in una fiera: Dimmerazione locale, controllo del blooming, prestazioni del processore. Le dimostrazioni del CES vengono eseguite quasi esclusivamente con materiale estremamente luminoso; le scene scure, i sottotitoli o le transizioni ad alto contrasto sono a malapena visibili.

La categorizzazione corretta è la seguente:

I LED sono controllati singolarmente.

La categorizzazione corretta è quindi: micro e mini RGB non sono una promessa di qualità, ma una promessa di potenziale. Il grado di sfruttamento di questo potenziale, sia dal punto di vista tecnico che del prezzo, non si deciderà a Las Vegas, ma alla prova. E infine sul divano.

4° TV wallpaper e gallery: LG riscopre il design

La TV è elegante. Ma onestamente ora: CHI VIVE COSÌ!

Fonte: LG Newsroom

La TV con carta da parati è stata a lungo un'affermazione affascinante ma assurdamente costosa che è scomparsa dalla scena anni fa. Ritorna con il modello LG W6 e per la prima volta ha un aspetto sorprendente: 9,9 millimetri di spessore, montaggio a parete, OLED RGB in tandem, zero-connect box per la trasmissione wireless di immagini e suoni e tecnologia di livello G6.

Il fattore decisivo, tuttavia, non è tanto il design, quanto il prezzo: si dice che sia solo leggermente superiore a quello del G6. La TV con carta da parati non è più solo un oggetto di prestigio, ma un'opzione di design per le persone che non vogliono una scatola nera sulla parete.

Novità e trend LG riporta in auge la TV con carta da parati: sottile, senza cavi e senza rivoluzione di Luca Fontana

Con la Gallery TV, LG entra finalmente in un segmento già affermato da tempo: i televisori da galleria. Il concetto è logico e ben realizzato: un display opaco e antiriflesso, mini-LED invece di OLED e la chiara pretesa di non apparire come un classico televisore in salotto, ma come un quadro sulla parete.

Il vero problema della Gallery TV non è tanto il cosa quanto il quando. Mentre Samsung ha già sviluppato ulteriormente il concetto di Gallery con il Frame Pro, l'ingresso di LG assomiglia più a un appuntamento obbligatorio ben pensato che a un'affermazione coraggiosa. Alla fine, i fattori decisivi saranno il prezzo e la retroilluminazione.

5. anche ciò che LG non mostra è importante

C'è ancora uno sguardo alle lacune intenzionali. LG conferma un OLED B6, un OLED economico, per così dire, parla dell'M9, ovvero un mini TV RGB con uno zero-connect box come fase intermedia, e spinge il QNED verso dimensioni estreme. Dettagli? Più tardi.

Al tempo stesso, LG dimostra di rinunciare a HDMI 2.2, Dolby Vision 2 e DTS. Questo può sembrare un passo indietro sulla carta, ma è semplicemente pragmatico. Senza contenuti, i nuovi e costosi standard sono poco utili, sostiene LG.

Retroscena HDR intelligente? Dolby presenta «Dolby Vision 2» di Luca Fontana

Immagine di copertina: Newsroom LG

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







