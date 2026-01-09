Novità e trend 5 3

TV Samsung 2026: Cosa c'è da sapere

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 9.1.2026

Samsung promette ancora una volta più cose al CES 2026. Ma non tutto è rilevante. Ho dato un'occhiata, ordinato e categorizzato: Queste sono le innovazioni che fanno davvero la differenza nel salotto di casa.

Il CES è raramente a corto di superlativi. Più grande, più luminoso, più intelligente: ogni anno una novità. Samsung non fa eccezione nel 2026. Per questo motivo è ancora più importante mettere da parte il clamore del marketing e chiedersi: cosa è cambiato davvero? Quali innovazioni sono più che semplici numeri su una diapositiva e quali decisioni hanno conseguenze reali sulla vita quotidiana nel salotto di casa?

Ho osservato da vicino l'apparizione di Samsung al CES e ho rovistato tra le presentazioni, le demo e gli annunci. Ho filtrato ciò che può essere classificato e ciò che devi veramente sapere sui nuovi OLED e sui micro TV RGB di Samsung nel 2026.

S95H: la nuova ammiraglia - con bordi ruvidi

La nuova ammiraglia QD OLED si chiama S95H e succede al S95F. Samsung non si limita a posizionarlo come modello di punta per il 2026, ma è chiaramente intenzionato ad essere un prodotto premium di grande impatto visivo.

La differenza più evidente non è solo tecnica, ma soprattutto di design: l'S95H ha una cornice metallica fissa che è parte integrante del design e non può essere rimossa. È una scelta coraggiosa. Ed è rischioso. Perché questa cornice è una... beh, diciamo che è una dichiarazione. Dà alla TV una presenza quasi architettonica e la fa sembrare più un oggetto che un classico display.

Se ti piace questo look, stai acquistando uno degli OLED più particolari degli ultimi anni. Se non ti piace, sei sfortunato.

Fonte: whathifi.com

Tecnicamente, si dice che l'S95H sia significativamente più luminoso del suo predecessore. Al momento non è possibile verificare l'entità di questo salto: le dimostrazioni del CES sono notoriamente inadatte a questo scopo. Samsung stessa parla di circa il 30 percento, senza fornire ulteriori dettagli. Ad esempio, quali modalità sono state confrontate tra loro per ottenere questo valore e se stiamo parlando solo di picchi di luminosità in piccole aree dell'immagine.

Il gigante tecnologico sudcoreano sta facendo un po' di «stat-padding» con la sua nuova strategia HDMI: l'S95H ha quattro porte HDMI 2.1 direttamente sul dispositivo. Inoltre, è possibile collegare una Wireless One Connect Box opzionale, che fornisce altre quattro porte HDMI 2.1. In teoria, questo permette di avere otto (!) ingressi HDMI 2.1 a tutti gli effetti su un unico televisore.

Questa non è certo una funzione adatta a tutti, tranne forse agli utenti più accaniti, ai giocatori e agli appassionati di home cinema con configurazioni molto complesse. Allo stesso tempo, Samsung non obbliga più nessuno a utilizzare il One Connect Box wireless. Se lo vuoi, puoi usarlo, anche se devi acquistarlo separatamente. Se non lo vuoi o non ne hai bisogno, puoi semplicemente escluderlo.

S90H: Il livello opaco si infila nella fascia media

L'S90H è quasi più eccitante dell'ammiraglia premium. Perché quello che Samsung sta preparando da tempo si sta verificando qui: Il rivestimento antiriflesso, che prima era riservato ai modelli di punta, si sposta nella fascia media

Questo è importante. Il concorrente LG lancerà quest'anno una significativamente migliorata serie C, la controparte di LG all'OLED di fascia media di Samsung, per così dire. Mentre LG sta migliorando soprattutto il processore e il pannello per le grandi dimensioni, Samsung sostiene che i riflessi sono il più grande nemico dei televisori moderni. E a prescindere da ciò che pensi dei display opachi, il vantaggio è visibile in una stanza luminosa. Lo sottolineo ripetutamente anche nelle mie prove.

Samsung rimane un po' vaga quando si parla della configurazione del pannello dell'S90H. In particolare: Samsung non ha ancora comunicato ufficialmente quali dimensioni di pollici saranno dotate di un pannello QD OLED e quali di un pannello WOLED. Con il predecessore, solo la versione da 65 pollici era considerata un candidato QD OLED affidabile, mentre le altre dimensioni erano equipaggiate in modo diverso a seconda del mercato e della disponibilità. Se Samsung farà più chiarezza nel 2026 - ed estenderà il QD OLED a dimensioni popolari come 55 o 77 pollici - rimane una delle principali domande senza risposta su questo modello.

QD-OLED vs. WOLED - qual è la differenza? WOLED utilizza pixel OLED bianchi la cui luce viene suddivisa in rosso, verde e blu tramite filtri colorati. Si tratta di un sistema collaudato ed efficiente, ma che ha un costo in termini di luminosità e saturazione del colore. Il QD-OLED genera la luce tramite OLED blu e la converte direttamente in rosso e verde grazie ai punti quantici. In questo modo si risparmiano le perdite di luce e si ottengono colori più intensi con un'elevata luminosità, ma è più complesso e costoso.

Almeno: l'S90H elimina la vistosa cornice metallica non rimovibile.

Micro RGB: grande potenziale, (ancora) molte domande senza risposta

Il micro RGB non è un argomento nuovo. Samsung ha già mostrato i televisori corrispondenti all'IFA 2025 di Berlino - all'epoca, però, solo in dimensioni assurde da 115 pollici. Dispositivi che servivano più come vetrine tecniche che come vere e proprie opzioni di acquisto.

Il tono cambia nel 2026. Per la prima volta Samsung parla anche di dimensioni più piccole. A Las Vegas si è parlato di modelli fino a 55 pollici. La formulazione è importante: tecnicamente possibile, ma non ancora annunciata. Non sono stati menzionati né prezzi né finestre di vendita specifiche. Finora, solo Sony parla specificamente di un lancio delle vendite di televisori mini RGB da 65 pollici nel 2026. È proprio per questo che conviene essere cauti.

Perché i mini e micro RGB rimangono una tecnologia estremamente esigente. A differenza dei classici mini LED, i retroilluminatori RGB funzionano con LED rossi, verdi e blu che generano la luce direttamente nel colore desiderato. In questo modo si risparmiano filtri, si riducono le perdite e si promette un volume di colore più elevato, ovvero colori intensi anche a luminosità molto elevate. La mia impressione personale all'IFA dell'anno scorso è stata infatti: «Questi mini e micro televisori RGB possono davvero fare qualcosa!»

Il principio è elegante, ma l'implementazione è estremamente complessa. Samsung ha presentato solo due serie micro RGB. La serie R95 è la punta di diamante tecnologica: è chiaramente rivolta al segmento premium assoluto e comprende il televisore da 130 pollici nel modello «Timeless Frame». Secondo Samsung, si tratta di un pannello monoblocco, ovvero non una struttura modulare MicroLED, ma un display coerente con diodi RGB di dimensioni micrometriche.

Samsung sta posizionando la serie R85 al di sotto di questa, con l'obiettivo di portare per la prima volta i microLED RGB in dimensioni più piccole e a prezzi potenzialmente più bassi. Tuttavia, resta da vedere quali siano i compromessi tecnici di questa serie rispetto alla R95. Samsung conferma solo che entrambe le serie utilizzeranno lo stesso processore. Non sono state specificate differenze nella densità dei LED, nel numero di zone o nella luminosità massima.

Ancora niente Dolby Vision - figuriamoci Dolby Vision 2

Prima che qualcuno se lo chieda: sì, Samsung sta ancora dimostrando di fare a meno del Dolby Vision e non sta nemmeno prendendo in considerazione il Dolby Vision 2. Dopo tutto, il formato HDR dinamico HDR10+, che è stato co-sviluppato internamente, deve essere spinto ulteriormente. E proprio come LG, anche loro vogliono lasciare fuori HDMI 2.2 - per il momento.

Immagine di copertina: Newsroom Samsung

