Novità e trend 7 2

Hisense punta su mini LED RGB e Dolby Vision 2 - una promessa con un punto interrogativo

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

Hisense presenta al CES 2026 i nuovi TV di punta con Mini LED RGB e Dolby Vision 2. L'annuncio suona come un nuovo inizio. Ma cos'è la vera innovazione e cosa è solo una promessa per il momento?

Al CES 2026 di Las Vegas, Hisense presenta i suoi nuovi TV di punta. I modelli UR9S e UR8S utilizzano la retroilluminazione mini-LED RGB e sono tra i primi televisori a supportare il Dolby Vision 2 nel 2026.

Sulla carta si tratta di una sfida agli OLED e ai classici mini-LED.

Sulla carta, si tratta di una sfida ai televisori OLED e ai classici mini-LED. In pratica, però, l'annuncio solleva più domande che risposte.

RGB mini LED: grande idea, molte domande senza risposta

Il mini LED RGB è un'ulteriore evoluzione dei classici mini LED retroilluminati. Invece di generare luce bianca che viene successivamente colorata da filtri colorati o punti quantici, i sistemi RGB utilizzano LED rossi, verdi e blu direttamente nella retroilluminazione. Ciò promette una minore perdita di luce, un volume di colore più elevato e un controllo teoricamente più preciso della luminosità e dei colori.

Hisense parla di una riproduzione dei colori significativamente migliorata, di una luminosità di picco molto elevata e di un minor blooming nelle aree scure dell'immagine. Tuttavia, il produttore non fornisce cifre concrete. Hisense non ha ancora fornito informazioni sul numero di zone di oscuramento o sul controllo effettivo dei diodi RGB.

Questo è un aspetto fondamentale.

Questo aspetto è fondamentale, perché un numero maggiore di LED e di dimensioni più ridotte non garantisce da solo una migliore qualità dell'immagine. La nitidezza con cui un televisore LCD visualizza le scene scure dipende in gran parte dalla precisione con cui funziona il local dimming e dalla capacità del processore d'immagine di controllare migliaia di zone luminose contemporaneamente. Senza queste informazioni, resta da vedere quanto sia grande il vantaggio pratico rispetto agli attuali modelli mini LED.

Anche Sony sta facendo la stessa cosa: all'ultimo IFA di Berlino ho potuto vedere con i miei occhi uno di questi mini TV LED RGB.

Retroscena Sony mostra il LED RGB: il futuro dei TV sembra improvvisamente tangibile di Luca Fontana

180 e 300 hertz - impressionanti, ma non importanti per molti

Hisense si concentra sui superlativi anche per quanto riguarda gli altri dati chiave. Si dice che i nuovi televisori raggiungano fino a diecimila (!) nits e frequenze di aggiornamento fino a 180 hertz in 4K, e addirittura fino a 300 hertz a risoluzione ridotta.

Questo è tecnicamente impressionante per i giochi su PC, ma in gran parte irrilevante per i giocatori di console. La PlayStation 5 e la Xbox Series X sono limitate a 120 hertz, e anche questa cifra difficilmente giocherà un ruolo per la maggior parte degli utenti nella vita di tutti i giorni.

Dolby Vision 2 promette più controllo

Molto più entusiasmante, tuttavia, è l'annunciato supporto a Dolby Vision 2. Il nuovo standard HDR di Dolby promette regolazioni dell'immagine più intelligenti, una riproduzione del nero più fine, un migliore controllo del movimento e una maggiore integrazione delle intenzioni creative dei registi. Un «game changer» per il settore, anche per l'upscaling, come mi è stato spiegato all'ultimo IFA.

Retroscena HDR intelligente? Dolby presenta «Dolby Vision 2» di Luca Fontana

Questo è reso possibile dal MediaTek Pentonic 800, un processore estremamente potente che viene utilizzato nei nuovi televisori Hisense. Tuttavia, Hisense stessa sottolinea che il Dolby Vision 2 potrà essere aggiunto solo in un secondo momento tramite un aggiornamento del firmware. Inoltre, al momento non esiste praticamente alcun contenuto che utilizzi il nuovo standard. Per i consumatori finali, il Dolby Vision 2 può essere aggiunto solo in un secondo momento tramite un aggiornamento del firmware.

Per i consumatori finali, questo significa che la tecnologia è stata annunciata ma non è ancora arrivata. Non è chiaro quando i contenuti Dolby Vision 2 saranno disponibili in misura significativa, né quali funzioni saranno effettivamente attivate su quali modelli.

Dolby stesso distingue i contenuti da Dolby a Dolby.

Dolby stesso distingue tra una versione completa «Max» e una versione ridotta per i dispositivi meno potenti. Questo non rende più chiaro il già denso ecosistema HDR. Di conseguenza, i principali produttori come Samsung, LG e Sony stanno ancora giocando per mettersi al passo con questo importante sviluppo: I loro modelli del 2026 «avranno solo» Dolby Vision 1.0.

Un altro dettaglio riguarda la strategia software di Hisense: mentre negli Stati Uniti i nuovi modelli verranno rilasciati con Google TV, in Europa il produttore cinese continuerà ad affidarsi alla propria piattaforma Vidaa. Anche se questo non è più un criterio di esclusione per le app di streaming, le differenze nella velocità di aggiornamento, nella selezione delle app e nel supporto a lungo termine rimangono un problema.

Molte ambizioni, poche certezze

In definitiva, Hisense sta mostrando una cosa su tutte al CES 2026: l'ambizione. Il produttore non vuole più essere percepito solo in termini di prezzo nel segmento premium, ma come un pioniere tecnologico. Mini LED RGB e Dolby Vision 2 sono le parole d'ordine giuste. Tuttavia, sarà chiaro se questo offre anche un vantaggio reale in salotto solo alla luce di prove indipendenti che chiariranno quanto funziona bene la regolazione locale, quanto è stabile l'elaborazione delle immagini e se Dolby Vision 2 è più di un semplice logo sulla scatola.

Opinione LED RGB, micro RGB e la grande confusione di Luca Fontana

Fino ad allora, l'annuncio rimane solo questo: una forte promessa - e un invito a dare un'occhiata più da vicino prima di farsi abbagliare da essa.

Immagine di copertina: Newsroom Hisense

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







