L'LG 32GX870B è il monitor che molti stavano aspettando

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Niente ultrawide, niente curvatura, niente layout RGB dei subpixel: il 32GX870B viene messo in ombra dagli altri annunci di LG, a torto.

Oltre alle nuove ammiraglie ultrapiatte, LG presenta al CES un monitor di formato normale che potrebbe fare al caso di molte persone: Il 32GX870B ha un display da 32 pollici in formato 16:9, una risoluzione 4K e un frame rate di 240 hertz (o 480 hertz in FullHD). I monitor OLED con questi dati chiave esistono già da due anni: sono buoni e molto popolari.

Il 32GX870B si distingue dai modelli precedenti perché è dotato del nuovo pannello Tandem WOLED di LG. Offre una luminosità massima significativamente più elevata, pari a circa 380 nit al 100 percento di APL (cioè a schermo intero). I monitor con il pannello precedente erano limitati a 270 nits. Questo corrisponde a un aumento del 40 percento. Poiché la luminosità è uno dei punti deboli dell'OLED rispetto all'LCD, questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti.

Tandem WOLED e Tandem OLED La nuova convenzione di denominazione di LG per le retroilluminazione OLED impilate crea un po' di confusione: Il è utilizzato in display di grandi dimensioni come TV e monitor. In questo caso, quattro livelli di diodi a emissione luminosa producono insieme una luce bianca che viene poi colorata da filtri. Per questo motivo l'abbreviazione con W per «White» è ancora appropriata. Con il senza W, invece, due livelli di diodi sono impilati l'uno sull'altro ed emettono direttamente luce rossa, verde e blu. Non c'è bisogno di un filtro colorato aggiuntivo. Questo principio viene utilizzato nei display di piccole dimensioni, come gli smartphone o l' iPad Pro

Anche i livelli di nero e la riproduzione dei colori sono migliorati secondo LG. Il produttore dichiara una copertura del 99,5 percento dello spazio colore DCI-P3. Tuttavia, il display non sarà ancora in grado di riprodurre i colori brillanti in modo molto ricco. Questo perché LG non utilizza la nuova disposizione dei sub-pixel RGB, ma continua a utilizzare una struttura RGWB con pixel bianchi. Questo è l'unico modo per ottenere un'elevata luminosità di picco.

Questo significa che potrebbe verificarsi una leggera sfocatura del colore durante la visualizzazione del testo. Tuttavia, grazie alla densità di pixel relativamente elevata di 140 pixel per pollice (ppi), «fringing» non era più un problema grave con il suo predecessore. Per la maggior parte delle applicazioni, il pannello RGWB con la sua maggiore luminosità è probabilmente il compromesso migliore.

WOLED vs. QD-OLED

E come si colloca il nuovo pannello rispetto all'equivalente QD OLED di Samsung? Dipende da cosa è più importante per te. Il risultato finale è che il WOLED ha dei leggeri vantaggi, soprattutto in ambienti luminosi.

Luminosità: Il 32GX870B (380 nits) è più luminoso del QD-OLED di quarta e quinta generazione (300 nits).

Il 32GX870B (380 nits) è più luminoso del QD-OLED di quarta e quinta generazione (300 nits). Riproduzione dei colori: I colori brillanti sbiadiscono meno con il QD-OLED che con il 32GX870B perché il pannello Samsung non ha subpixel bianchi.

I colori brillanti sbiadiscono meno con il QD-OLED che con il 32GX870B perché il pannello Samsung non ha subpixel bianchi. Livello del nero: Samsung sta cercando di migliorare il livello del nero del QD-OLED in presenza di luce ambientale elevata con un nuovo rivestimento. Tuttavia, il pannello WOLED del modello 32GX870B è ancora in vantaggio grazie al filtro di polarizzazione.

Samsung sta cercando di migliorare il livello del nero del QD-OLED in presenza di luce ambientale elevata con un nuovo rivestimento. Tuttavia, il pannello WOLED del modello 32GX870B è ancora in vantaggio grazie al filtro di polarizzazione. Visualizzazione del testo: Anche i precedenti modelli da 32 pollici con risoluzione 4K e QD-OLED non utilizzano la disposizione dei subpixel V-Stripe di Samsung. La nitidezza del testo dovrebbe quindi essere la stessa.

Fino ad ora, il WOLED (a sinistra) aveva un chiaro vantaggio sul QD-OLED (a destra) alla luce diretta. Resta da vedere come andrà il confronto con un monitor QD OLED con il nuovo rivestimento.

Fonte: Samuel Buchmann

KI upscaling e DisplayPort 2.1

Il 32GX870B fa parte della nuova linea premium di LG «UltraGear evo». Include «l'upscaling AI on-device» - i contenuti possono essere inviati dal PC al monitor con una risoluzione inferiore. Il monitor ridimensiona l'immagine alla sua risoluzione nativa. L'obiettivo è quello di ridurre la fame di hardware, in modo simile a Nvidia DLSS o AMD FSR. Al contrario, però, il lavoro di calcolo necessario viene esternalizzato al monitor.

Sono disponibili due porte HDMI 2.1, una USB-C (alimentatore da 90 watt) e una DisplayPort 2.1 (UHBR20). Il display non è curvo e ha un design molto discreto per un monitor da gioco con supporto piatto. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo e sulla disponibilità.

Immagine di copertina: LG

