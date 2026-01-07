Novità e trend 13 2

Dell presenta un monitor da ufficio gigante con risoluzione 6K

"Molto aiuta molto", ha pensato Dell, che sta lanciando uno schermo da 52 pollici con pannello IPS. Un secondo monitor con QD-OLED è destinato ai graphic designer.

Alla fiera dell'elettronica CES di Las Vegas non si vedono solo monitor da gioco, ma anche monitor per l'ufficio. Dell presenta due nuovi approcci: un gigantesco monitor da 52 pollici in formato 21:9 e un monitor da 32 pollici con pannello QD OLED.

UltraSharp U5226KW: 52 pollici, 6K, 120 Hz

Vuoi una configurazione multischermo su un unico monitor? Dell ti propone l'UltraSharp U5226KW. Ha una diagonale di 52 pollici, una curvatura uniforme di 4200R e un rapporto d'aspetto di 21:9, il che significa un'altezza di 52 centimetri e una larghezza di 121 centimetri. La risoluzione ultrawide 6K (6144 × 2560 pixel) garantisce comunque una buona nitidezza dell'immagine, con una densità di pixel per pollice (ppi) pari a 129.

Dell si affida alla tecnologia «IPS Black» per il pannello. Offre un contrasto relativamente buono di 2000:1 e una luminosità massima di 400 nit. Lo schermo copre il 100% dello spazio colore sRGB e il 99% del DCI-P3. Il frame rate è di 120 Hertz. L'U5226KW è piuttosto inadatto ai giochi veloci, per via del lento tempo di risposta dei pixel di 5 millisecondi.

Dell si concentra principalmente sul settore finanziario e scientifico con l'U5226KW.

Puoi collegare al monitor fino a quattro dispositivi contemporaneamente. La modalità picture-in-picture divide lo schermo in un massimo di quattro aree, ognuna delle quali agisce come uno schermo separato. Per la trasmissione del segnale d'immagine sono disponibili una porta USB-C (alimentatore da 140 watt), due porte HDMI 2.1 e due porte DisplayPort 1.4.

Grazie a diversi downstream USB per le periferiche e a una connessione LAN (2,5 Gbit), l'U5226KW è anche una docking station. Tuttavia, i due altoparlanti da 9 watt sono probabilmente utili solo per le emergenze. Il monitor è disponibile da subito nel negozio Dell e costa 2899 dollari. Non è ancora chiaro quando sarà possibile acquistarlo qui.

UltraSharp U3226Q: 32 pollici, 4K, 120 Hz

Il secondo nuovo monitor da ufficio di Dell utilizza un QD-OLED di quarta generazione di Samsung - lo stesso del Samsung G80SH e nel Asus PG32UCDM3. Con 300 nit, è più luminoso del 20 percento rispetto ai suoi predecessori. Nella versione di Dell, la frequenza dei fotogrammi è di soli 120 hertz invece dei 240 hertz dei modelli da gioco.

Le altre specifiche sono le stesse di Dell.

Le altre specifiche sono le stesse: diagonale da 32 pollici, risoluzione 4K, copertura del 99 percento del DCI-P3. Dell aggiunge il proprio rivestimento antiriflesso. Non è chiaro se questo si aggiunga al nuovo rivestimento di Samsung a livello di pannello o se lo sostituisca. Per quanto riguarda le connessioni, puoi scegliere tra USB-C (alimentazione da 140 watt), HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

Con un colorimetro integrato, l'U3226Q è adatto per i lavori di grafica.

Il più grande asso nella manica dell'U3226Q è il colorimetro integrato. Questo ti permette di calibrare il monitor a livello hardware senza dover ricorrere a un dispositivo aggiuntivo. La deviazione del colore deve essere inferiore a un DeltaE di 1 ex funziona. Il monitor è quindi adatto anche a fotografi e grafici. Tuttavia, al prezzo di 2599 dollari, costa molto di più dei monitor da gioco con lo stesso pannello. Secondo Dell, l'U3226Q sarà disponibile dalla fine di febbraio 2026.

