Questo notebook da gioco ingrandisce il suo display da 16 a 24 pollici

7.1.2026

Lenovo potrebbe aver risolto il dilemma dei portatili da gioco. I portatili devono essere portatili, ma i giochi sono più divertenti su schermi più grandi. La soluzione: un display che si ingrandisce.

Al CES 2026, Lenovo presenta una nuova AI, aggiorna i suoi notebook con nuovi processori e presenta concetti interessanti. Il produttore ama dare un'occhiata al lavoro attuale del suo reparto di sviluppo durante le fiere. Questa volta espone il Legion Pro Rollable Concept, un portatile da gioco con uno schermo ingrandito.

Il notebook da gioco esistente come base per un nuovo display

Il dispositivo concettuale è basato sul Legion Pro 7i con una scheda grafica Nvidia Geforce RTX 5090 e un chipset Intel Core Ultra. Tuttavia, il team di sviluppo prodotti di Lenovo ha cambiato il display. Al posto di uno schermo convenzionale da 16 pollici, è stato utilizzato un display OLED a rullo. Questo permette al notebook da gioco di aumentare la diagonale dello schermo da 16 a 21,5 o addirittura 24 pollici.

Il concept notebook offre tre dimensioni di display ed è molto sottile con i suoi 24 pollici.

Il display si estende uniformemente a destra e a sinistra. A 24 pollici, ha un rapporto d'aspetto molto piatto. Tuttavia, Lenovo non rivela le risoluzioni esatte delle varie dimensioni del display.

Come per tutti i dispositivi concettuali, non è certo che il Legion Pro Rollable arrivi prima o poi sul mercato. È possibile, perché i display arrotolabili non sono una novità per Lenovo. Finora, tuttavia, il produttore li ha utilizzati per estendere la lunghezza degli schermi dei notebook. Con il Thinkbook Plus Gen 6 Rollable, uno di questi è già disponibile - a un prezzo elevato.

Auto Twist: dal concetto alla maturità del mercato

Con il ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, Lenovo ha portato il prossimo notebook dallo stadio di concept alla maturità del mercato al CES. Il notebook ascolta i comandi vocali. Chiude e apre il coperchio automaticamente o segue una persona con il suo display ruotabile a 360 gradi. In questo modo il contenuto dello schermo rimane leggibile o tu rimani visibile durante una videochiamata.

Il thinkbook muove il suo schermo in risposta ai comandi vocali e può seguire una persona con esso.

Il laptop con processori Intel della nuova serie Core Ultra 300 sarà disponibile da giugno 2026 a partire da 1400 euro.

