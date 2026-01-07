Lenovo
Novità e trend
142

Questo notebook da gioco ingrandisce il suo display da 16 a 24 pollici

Jan Johannsen
7.1.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

Lenovo potrebbe aver risolto il dilemma dei portatili da gioco. I portatili devono essere portatili, ma i giochi sono più divertenti su schermi più grandi. La soluzione: un display che si ingrandisce.

Al CES 2026, Lenovo presenta una nuova AI, aggiorna i suoi notebook con nuovi processori e presenta concetti interessanti. Il produttore ama dare un'occhiata al lavoro attuale del suo reparto di sviluppo durante le fiere. Questa volta espone il Legion Pro Rollable Concept, un portatile da gioco con uno schermo ingrandito.

Il notebook da gioco esistente come base per un nuovo display

Il dispositivo concettuale è basato sul Legion Pro 7i con una scheda grafica Nvidia Geforce RTX 5090 e un chipset Intel Core Ultra. Tuttavia, il team di sviluppo prodotti di Lenovo ha cambiato il display. Al posto di uno schermo convenzionale da 16 pollici, è stato utilizzato un display OLED a rullo. Questo permette al notebook da gioco di aumentare la diagonale dello schermo da 16 a 21,5 o addirittura 24 pollici.

Il concept notebook offre tre dimensioni di display ed è molto sottile con i suoi 24 pollici.
Il concept notebook offre tre dimensioni di display ed è molto sottile con i suoi 24 pollici.
Fonte: Lenovo

Il display si estende uniformemente a destra e a sinistra. A 24 pollici, ha un rapporto d'aspetto molto piatto. Tuttavia, Lenovo non rivela le risoluzioni esatte delle varie dimensioni del display.

Come per tutti i dispositivi concettuali, non è certo che il Legion Pro Rollable arrivi prima o poi sul mercato. È possibile, perché i display arrotolabili non sono una novità per Lenovo. Finora, tuttavia, il produttore li ha utilizzati per estendere la lunghezza degli schermi dei notebook. Con il Thinkbook Plus Gen 6 Rollable, uno di questi è già disponibile - a un prezzo elevato.

Auto Twist: dal concetto alla maturità del mercato

Con il ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, Lenovo ha portato il prossimo notebook dallo stadio di concept alla maturità del mercato al CES. Il notebook ascolta i comandi vocali. Chiude e apre il coperchio automaticamente o segue una persona con il suo display ruotabile a 360 gradi. In questo modo il contenuto dello schermo rimane leggibile o tu rimani visibile durante una videochiamata.

Il thinkbook muove il suo schermo in risposta ai comandi vocali e può seguire una persona con esso.
Il thinkbook muove il suo schermo in risposta ai comandi vocali e può seguire una persona con esso.
Fonte: Lenovo

Il laptop con processori Intel della nuova serie Core Ultra 300 sarà disponibile da giugno 2026 a partire da 1400 euro.

  • Novità e trend

    Auto Twist AI PC: il concept laptop di Lenovo fa quello che tu gli dici di fare

    di Jan Johannsen

Immagine di copertina: Lenovo

A 14 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Jan Johannsen
Senior Editor
Jan.Johannsen@galaxus.de

Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus. 

Notebook
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti

Potrebbero interessarti anche questi articoli

  • Novità e trend

    Il ritorno di XPS: il marchio di computer portatili è tornato dopo un anno

    di Jan Johannsen

  • Novità e trend

    Intel presenta i nuovi chip per notebook "Core Ultra Series 3

    di Martin Jud

  • Novità e trend

    AMD aggiorna i suoi chip per notebook con "Ryzen AI 400

    di Martin Jud

2 commenti

Avatar
later