Auto Twist AI PC: il concept laptop di Lenovo fa quello che tu gli dici di fare

All'IFA 2024, Lenovo ha presentato un notebook che esegue azioni a comando vocale. Inoltre, assicura che il suo display sia sempre ben visibile.

"Hi Twist" è la frase di attivazione dell'ultimo concept notebook di Lenovo. Potrai quindi comandare una delle diverse azioni in offerta. Inoltre ti tiene d'occhio e ti assicura che tu possa sempre vedere lo schermo.

Aprire e chiudere e passare alla modalità tablet

Il concept notebook di Lenovo apre o chiude il suo coperchio con un comando vocale. Inoltre, passa lentamente alla modalità tablet - cioè posiziona il display sopra la tastiera - o torna alla modalità laptop. Quando lo provo funziona bene, anche se a volte devo ripetere i comandi in un ambiente rumoroso.

L'Auto Twist AI PC ha anche un'altra funzione interessante. Il suo display è fisso solo al centro. Ciò significa che non solo può essere ruotato di 270 gradi, ma anche ruotato di 180 gradi. Utilizzando la webcam e il riconoscimento facciale, il notebook riconosce una persona e ruota automaticamente lo schermo in modo che possa sempre guardarlo. Questo potrebbe essere utile durante una presentazione e dovrebbe anche contribuire a un utilizzo ergonomico.

Con diverse persone nel campo visivo della telecamera, il portatile ha difficoltà a decidere chi deve seguire.

Fonte: Jan Johannsen

Lenovo vuole innanzitutto mostrare cosa è possibile fare con l'Auto Twist AI PC. Al momento non è chiaro se e in quale forma le tecnologie dell'Auto Twist AI PC saranno mai utilizzate in un dispositivo di produzione. Ma per le persone che non hanno due mani a disposizione per aprire e chiudere un notebook, questo potrebbe essere pratico. Lenovo sta inoltre raccogliendo ulteriori esperienze e feedback sul controllo vocale al di là di Windows.

Lo schermo ruota anche in verticale.

Fonte: Jan Johannsen

Lenovo equipaggia il concept notebook da 1,27 chilogrammi con un display OLED da 13,3 pollici con una risoluzione di 2880 × 1880 pixel. Il processore Core Ultra 7 della serie H di Intel è supportato da 32 gigabyte di RAM. L'SSD integrato ha 512 gigabyte di spazio di archiviazione, la batteria ha una capacità di 55 Wh ed è installato Windows 11 Pro.