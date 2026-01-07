Novità e trend 1 0

Timeless Frame di Samsung: 130 pollici, Micro RGB e zero modestia

Quando Samsung presenta un nuovo televisore, raramente si tratta di modestia. Il nuovo televisore micro RGB da 130 pollici è tecnicamente affascinante, visivamente estremo e adatto al salotto quanto un IMAX privato.

Quando Samsung annuncia un nuovo televisore, la domanda non è più se è grande, ma quanto grande. La risposta questa volta è: 130 pollici. Al CES 2026, Samsung presenterà la micro TV RGB R95H, un dispositivo che sembra più una dichiarazione architettonica che di elettronica di consumo.

Il televisore chiarisce fin dal suo aspetto che non è destinato al classico salotto. Il sottile «Timeless Frame» fa sembrare il display una finestra galleggiante (non lo dico io, lo ha fatto Samsung nel suo proprio comunicato stampa), integra gli altoparlanti in modo discreto nella cornice e segue la vecchia idea di Samsung di «tecnologia come arte».

La Timeless Frame di Samsung mostra quello che probabilmente è il più bell'albero di Natale mai visualizzato su un televisore.

Questo funziona sorprendentemente bene, soprattutto perché a queste dimensioni, qualsiasi decisione di design sbagliata sarebbe immediatamente e brutalmente visibile. E nel caso te lo stessi chiedendo: No, il Timeless Frame non è un ulteriore sviluppo del Frames oder Frame Pros.

Micro RGB: Colore alla fonte e tanto lavoro di calcolo

Tecnicamente, Samsung si affida a Micro RGB. Ciò significa che i LED rossi, verdi e blu generano la luce direttamente nella retroilluminazione. Non c'è più luce bianca che viene poi colorata da filtri. I colori vengono creati alla fonte. In questo modo si risparmiano le perdite di luce, si ottiene un controllo più preciso e si aprono le porte a spazi cromatici molto più ampi. Samsung promette una copertura completa di BT.2020, un valore che anche i moderni OLED con uno strato di punti quantici raggiungono appena.

Per evitare che tutto questo finisca nel caos, è necessaria un'enorme potenza di calcolo. Migliaia di piccoli diodi RGB devono essere controllati, regolati e gestiti in modo sincrono. Samsung combina tutto questo con una nuova pipeline di immagini AI e una superficie antiriflesso, che a 130 pollici non è una cosa da poco, ma un must. I riflessi sarebbero la morte certa di qualsiasi effetto d'immagine.

Fin qui, tutto bene. Anche se mi piacerebbe vedere una maggiore trasparenza. Alla fine, non è importante il numero di diodi RGB - che sarà senza dubbio molto alto - ma quante zone di oscuramento il processore controlla effettivamente individualmente. Almeno una convincente demo micro RGB all'ultimo IFA di Berlino mi ha dimostrato che in linea di principio può funzionare bene.

Prima gonfia, poi rimpicciolisci

Eppure rimane un punto cruciale: questo televisore non è una promessa per il mercato, ma una prova. 130 pollici possono essere impressionanti, ma non dicono quanto Micro RGB sia vicino ad essere adatto all'uso quotidiano. Le nuove tecnologie di visualizzazione possono quasi sempre essere ingrandite prima di poter essere utilmente ridotte di dimensioni. È proprio questo il nocciolo della questione. Finora Samsung non ha detto quando Micro RGB potrebbe apparire in 65 o 77 pollici a prezzi che non includono la costruzione di una casa.

Anche il prezzo dell'R95H rimane un segreto ufficiale. Realisticamente, è probabile che sia a sei cifre (!). Quindi chi acquista questo televisore non sta pianificando un arredamento, ma il Timeless Frame stesso. Tuttavia, questo mostro è importante: completamente esagerato, sì, ma dannatamente affascinante.

