Il nuovo proiettore Samsung Freestyle è due volte più luminoso

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 2.1.2026

Samsung ha migliorato il proiettore compatto in un'area chiave: il Freestyle+ proietta un'immagine due volte più luminosa dei suoi due predecessori. Il software adatta automaticamente l'immagine alle pareti inclinate o alle superfici irregolari.

Il nuovo Freestyle+ è due volte più luminoso del suo predecessore, scrive Samsung in un comunicato stampa in vista della fiera tecnologica CES di Las Vegas, che inizierà il 6 gennaio.

Dando un'occhiata alle specifiche mi viene da pensare. Il produttore indica 430 ISO lumen come valore di luminosità. Per la prima e la seconda generazione del dispositivo, Samsung scrive 550 lumen. Più lumen significa più luminosità, quindi c'è qualcosa che non va.

La confusione sulla luminosità dei proiettori

La colpa di questa confusione è dei metodi di misurazione. I produttori spesso pubblicizzano le proprie misure, che non sono confrontabili tra loro. I 550 lumen sono quindi un valore registrato da Samsung che non può essere confrontato con quello di altri proiettori.

Da qualche tempo esiste un metodo standardizzato, indicato come ANSI lumen. Si basa su un metodo di misurazione dell'American National Standards Institute «» . Puoi trovare queste informazioni anche da noi in negozio insieme ai proiettori, nella misura in cui i produttori le raccolgono. Per il vecchio proiettore Freestyle si tratta di 230 ANSI lumen.

In alternativa, l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione «con sede a Ginevra» offre un metodo di misurazione molto simile, ma più rigoroso grazie ad apparecchiature più precise. Secondo gli esperti, i lumen ISO sono inferiori di circa il 12 percento rispetto ai lumen ANSI.

Con questa conversione, arriviamo a circa 205 lumen ISO per la prima e la seconda generazione di proiettori portatili. La terza generazione dovrebbe essere due volte più luminosa, con 430 lumen ISO. Il motivo per cui Samsung sta passando ai lumen ISO, e cosa si misurava prima, rimane una questione aperta.

Più importante, Samsung sta affrontando la più grande debolezza del Freestyle con un numero di lumen più alto. I modelli precedenti erano utilizzabili solo in stanze buie. Una prova dovrà dimostrare quanto questa situazione sia cambiata.

Il Freestyle si adatta automaticamente alle superfici di proiezione irregolari.

AI per la regolazione automatica dell'immagine

Il resto dell'hardware, il design e il funzionamento rimangono invariati. Il software, invece, è stato aggiornato a «AI OptiScreen». Il suo scopo è quello di semplificare ulteriormente la regolazione dell'immagine.

Il Freestyle si rivolge principalmente agli utenti che vogliono guardare video o film in modo semplice e veloce ovunque. Niente schermo, niente installazioni sofisticate, solo nella sala hobby di un amico, sulla parete della cucina di casa o sul soffitto di una camera d'albergo.

Più il proiettore è in grado di adattarsi a dislivelli, angoli inclinati e superfici di diverse dimensioni, più è facile da usare. L'AI è stato progettato per semplificare questo aspetto e ridurre al minimo la necessità di regolazioni manuali. Basta accenderlo e Freestyle ottimizza automaticamente l'immagine in base alle condizioni. Una prova deve anche mostrare fino a che punto viene raggiunta l'immagine ideale. Bisogna anche tenere presente che queste correzioni automatiche riducono sempre la risoluzione utilizzabile e possono risultare in una peggiore qualità dell'immagine. Samsung ha in programma di ottimizzare l'immagine in base alle condizioni.

Samsung prevede di lanciare il Freestyle+ sul mercato nella prima metà dell'anno. I prezzi esatti non sono ancora noti. Il modello precedente costava tra gli 800 e i 1.000 franchi al momento del lancio, ma ora è disponibile a un prezzo decisamente inferiore.

