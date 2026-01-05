Novità e trend 12 0

Asus e MSI mostrano i primi monitor con OLED RGB

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 5.1.2026

Il nuovo pannello da 27 pollici di LG e il nuovo pannello da 34 pollici di Samsung dovrebbero garantire una migliore nitidezza dei testi. I primi modelli saranno lanciati in primavera.

La scorsa settimana, Samsung e LG hanno presentato due nuove tecnologie OLED con lo stesso concetto, «V-Stripe QD-OLED» e «RGB stripe WOLED»: una disposizione dei sub-pixel che assomiglia esattamente a quella dei classici LCD - strisce rosse, verdi e blu una accanto all'altra. In questo modo i produttori di display eliminano le frange di colore nel testo che in passato affliggevano i monitor OLED. Puoi trovare maggiori dettagli in questo articolo:

Ora MSI e Asus presentano i primi prodotti reali con i nuovi pannelli. Saranno esposti per la prima volta alla fiera dell'elettronica CES. Asus lancerà un monitor con pannello WOLED di LG (27 pollici, 16:9, 4K) e uno con pannello QD OLED di Samsung (34 pollici, 21:9, 1440p). Quest'ultimo è presente anche nel modello di MSI.

Asus PG27UCWM: 27 pollici, 4K, 240 Hz

L'Asus ROG Swift PG27UCWM combina due degli ultimi progressi della tecnologia OLED. In primo luogo, Asus ha implementato il nuovo pannello con struttura RGB. In secondo luogo, dietro di esso si nasconde un'illuminazione WOLED in tandem. In questo modo si ottiene una maggiore luminanza grazie al design impilato.

Tandem WOLED e Tandem OLED La nuova denominazione di LG per le retroilluminazioni OLED impilate è piuttosto confusa: Il è utilizzato in display di grandi dimensioni come TV e monitor. In questo caso, tre livelli di diodi a emissione luminosa producono insieme una luce bianca che viene poi colorata da filtri. Per questo motivo l'abbreviazione con W per «White» è ancora appropriata. Con il senza W, invece, due livelli di diodi sono impilati l'uno sull'altro ed emettono direttamente luce rossa, verde e blu. Non c'è bisogno di un filtro colorato aggiuntivo. Questo principio viene utilizzato nei display di piccole dimensioni, come gli smartphone o l' iPad Pro

La struttura RGB senza subpixel bianchi assorbe più luce, ma la luminosità rimane più o meno la stessa dei monitor WOLED precedenti. È di 250 nits a schermo intero, 500 nits al 10 percento di APL e 1000 nits all'1,5 percento di APL. Un'altra novità per i WOLED è la densità di pixel di 166 pixel per pollice (ppi), che deriva dalla risoluzione 4K a 26,5 pollici.

APL e diversi picchi di luminosità I display OLED possono fornire i picchi di luminosità promessi solo all'interno di un certo intervallo, ad esempio una finestra del percento. A rigore, questa percentuale si riferisce al livello medio dell'immagine «» (APL). In pratica, però, l'APL è solitamente più alto di qualche percento. Per un'immagine completamente bianca, è pari al 100 percento. Quanto più lentamente il picco di luminosità di uno schermo diminuisce all'aumentare dell'APL, tanto meglio è.

Metà del retro dell'Asus ROG Swift PG27UCWM è trasparente.

Fonte: Asus

I vantaggi sono un testo più nitido e una migliore visualizzazione dei colori brillanti con un'alta saturazione - pensa alle esplosioni o al fuoco, per esempio. Questo è un vantaggio particolare per i contenuti HDR con un'ampia gamma di colori. Asus parla di un «27 percento di volume di colore in più». Il frame rate è di 240 hertz.

Il PG27UCWM ha un alloggiamento semitrasparente simile a quello del PG27AQWP-W, che Asus ha lanciato in estate - ma qui in nero invece che in argento. Le connessioni sono le stesse: una USB-C (alimentazione da 90 watt), due HDMI 2.1 e una DisplayPort 2.1 (UHBR20). Non ci sono ancora dettagli su prezzo e disponibilità.

Asus PG34WCDN: 34 pollici, 1440p, 360 Hz

Il secondo nuovo monitor di Asus è dotato di un pannello QD OLED di quinta generazione. Il ROG Swift PG34WCDN ha una diagonale di 34 pollici, una curvatura 1800R, una risoluzione di 3440 × 1440 pixel e un frame rate di 360 Hz. Un nuovo rivestimento chiamato «BlackShield Film» ha lo scopo di migliorare il livello di nero in presenza di luce ambientale intensa, sebbene il WOLED sia ancora in vantaggio grazie a un filtro di polarizzazione.

Secondo Samsung, la nuova generazione di QD OLED non solo dovrebbe essere più luminosa, ma anche più resistente.

Fonte: Asus

I nuovi QD OLED con layout RGB dei subpixel potrebbero essere una buona opzione se utilizzi il monitor anche per applicazioni d'ufficio e non hai un PC di fascia alta. La risoluzione di 1440p richiede una potenza di calcolo nettamente inferiore nei giochi rispetto ai modelli con risoluzione 4K o addirittura 5K2K. Allo stesso tempo, il testo dovrebbe apparire molto più nitido rispetto ai precedenti QD OLED in questo formato con una disposizione triangolare dei subpixel.

I modelli di subpixel delle varie generazioni di QD OLED a colpo d'occhio

Fonte: Screenshot YouTube / TFTCentral

Secondo le prime prove, il PG34WCDN raggiunge anche una luminosità relativamente alta: 300 nits a schermo intero, 500 nits al 10 percento di APL e 1300 nits all'1,5 percento di APL. Per la trasmissione del segnale sono disponibili due HDMI 2.1, una USB-C (alimentatore da 90 watt) e una DisplayPort 2.1 (UHBR20).

Ci sarà anche una versione del PG34WCDN.

Ci sarà anche una seconda versione del monitor con un frame rate leggermente ridotto: Asus ROG Strix XG34WCDMSD. Ha solo 280 hertz, DisplayPort 1.4, USB-C con alimentazione da 15 watt e un design del supporto leggermente diverso. Le altre specifiche sono identiche. Il lancio di entrambi i monitor è previsto per il primo trimestre del 2026, i prezzi non sono ancora noti

MSI 341CQR X36: 34 pollici, 1440p, 360 Hz

AncheMSI utilizza il pannello ultrawide di Samsung con l'ultima generazione di QD OLED. I dati principali del 341CQR X36 sono quindi esattamente gli stessi del modello Asus. Il nuovo rivestimento per migliorare i livelli di nero negli ambienti luminosi si chiama «DarkArmor Film» - è lo stesso di «BlackShield Film» di Asus. A quanto pare Samsung lo sta implementando a livello di pannello.

L'MSI 341CQR X36 costerà 1099 dollari al lancio.

Fonte: MSI

MSI fornisce ulteriori informazioni sulla copertura dello spazio colore: 139,1% sRGB, 99,3% DCI-P3 e 97,8% AdobeRGB. Quest'ultimo in particolare è impressionante per un monitor non specializzato in applicazioni grafiche. La deviazione del colore ex-opera è inferiore a un DeltaE di 2.

MSI è un po' più severo di Asus quando si tratta di connessioni. Oltre a due prese per HDMI 2.1 e una per USB-C (alimentazione da 98 watt), il monitor 341CQR X36 dispone solo di DisplayPort 2.1 con UHBR13.5. Il monitor dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2026. Il prezzo negli Stati Uniti sarà di 1099 dollari al momento del lancio sul mercato.

Immagine di copertina: Asus

