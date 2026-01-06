Novità e trend 5 0

LG riporta in auge la TV con carta da parati: sottile, senza cavi e senza rivoluzione

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Nove millimetri di spessore, connessione wireless e per la prima volta a portata di mano della classe di lusso in termini di prezzo: LG rilancia la TV da parete. Il W6 è la dimostrazione di come la tecnologia OLED stia diventando moderna senza dover reinventare tutto.

Il TV wallpaper è stato un tempo l'idea OLED più audace di LG. Nel 2017, il pannello ultrasottile ha fatto scalpore, ma poi è scomparso di nuovo dalla scena. Troppo costoso, troppo particolare, troppo lontano dal mercato di massa. Al CES 2026, LG farà un nuovo tentativo con l'OLED evo W6. E questa volta l'approccio sembra molto più concreto.

Il wireless come requisito, non come espediente

Formalmente, LG rimane fedele alla linea: il W6 è sottile solo nove millimetri ed è completamente a filo con la parete grazie al nuovo supporto da muro: nessun collegamento visibile, nessun fascio di cavi, nessuna zavorra tecnica. Tutti i lettori sono inseriti in un box esterno a connessione zero, che trasmette il segnale dell'immagine alla TV in modalità wireless. Il cavo di alimentazione è ancora necessario - quindi il W6 non è propriamente «wireless» - ma il caos dei cavi scompare dalla vista.

Questo approccio non è nuovo. LG utilizza la tecnologia Zero Connect già da diversi anni, ad esempio per la prima volta nell'OLED M3. Il televisore può essere posizionato fino a dieci metri di distanza. I dispositivi di riproduzione esterni come console, lettori Blu-ray o set-top box non sono più collegati direttamente alla TV, ma allo Zero Connect Box. Il box trasmette i segnali video e audio al televisore con risoluzione UHD e fino a 165 hertz, senza compressione.

Quello che è cambiato è il contesto: con il W6 il wireless non è più un espediente tecnico, ma il prerequisito per dare un senso al design estremamente sottile, che non offre quasi alcuno spazio per le connessioni. Tuttavia, l'effetto "wow" è minore rispetto al passato.

Buona tecnologia, nessuna sorpresa

Tecnicamente, LG ha posizionato il W6 alla pari dei suoi attuali OLED di punta. La nuova tecnologia «Hyper Radiant Color Technology» è progettata per offrire un contrasto più elevato, colori più intensi e maggiore luminosità. Tuttavia, LG non fornisce valori di misurazione specifici per il W6. Tutto ciò che si sa è che anche in questo caso viene utilizzato il nuovo Brightness Booster Ultra, che si dice fornisca circa il 20 percento in più di luminosità di picco in altri modelli rispetto all'anno precedente.

Più interessante delle cifre è un altro dettaglio: LG sottolinea la riduzione del riflesso dello schermo del W6 grazie ai nuovi filtri di polarizzazione. Il produttore sudcoreano pubblicizza addirittura il W6 e il G6 come i primi televisori in assoluto a ricevere la certificazione Intertek. Sebbene questo sia indice di una riduzione misurabile dei riflessi, non è la prova di un ruolo di leader sul mercato. Con i suoi QD-OLED opachi, Samsung, ad esempio, ha dimostrato per due anni che è possibile ottenere eccellenti proprietà antiriflesso anche senza un nuovo sigillo di approvazione.

Nessun riflesso nonostante il display lucido? Almeno questo sembra entusiasmante. Il guru tecnologico Caleb Denison è entusiasta nel suo video - proprio perché il W6 non utilizza un pannello opaco e tuttavia elimina i riflessi in modo incredibilmente efficace. La controparte opaca di Samsung elimina i riflessi almeno altrettanto bene, ma di giorno il nero appare un po' più grigio rispetto a quello a cui siamo abituati con gli OLED.

In ogni caso, LG offre un solido programma obbligatorio per le altre caratteristiche. Il W6 supporta frame rate variabili di Nvidia e AMD per console e PC, oltre alle note funzioni di gioco. Ci sono anche degli extra software come la modalità Galleria, che trasforma il televisore in una galleria di immagini digitali in modalità standby. Bello, ma non certo decisivo per l'acquisto.

La vera svolta: il prezzo

A mio parere, l'innovazione più interessante di «» si trova altrove, ovvero nel prezzo. LG stessa ha dichiarato ai nostri colleghi di Tom's Guide che il W6 ha un prezzo leggermente inferiore a quello del W6.em>poco al di sopra della serie G. In altre parole, circa 3500 franchi per la versione da 65 pollici. Si tratta di una netta rottura con il passato: i precedenti televisori con carta da parati erano prodotti di lusso senza compromessi, con prezzi a volte assurdamente alti, fino a 20.000 franchi.

E' proprio questo il motivo per cui i televisori con carta da parati sono stati progettati per essere utilizzati come prodotti di lusso.

È proprio in questo che risiede il suo significato. Il W6 ovviamente non è più destinato solo a stupire, ma anche a vendere. Non è un OLED che cambia le carte in tavola. Non è nemmeno un attacco ai classici televisori da salotto. Ma è sicuramente un segno di maturità: LG dimostra che il design estremo, la trasmissione wireless del segnale e la qualità dell'immagine di alto livello in un pacchetto non devono più essere un esperimento, ma possono essere trasformati in un prodotto adatto alle masse.

Se questo piano funzionerà lo si deciderà non tanto sul palco del CES quanto più tardi nella vendita al dettaglio e nella vita di tutti i giorni. Se il sovrapprezzo rispetto a un modello G rimarrà gestibile e la tecnologia wireless rimarrà stabile a lungo termine, il W6 potrebbe essere ciò che la TV da parete non è stata per molto tempo: una vera alternativa.

Immagine di copertina: Newsroom LG

