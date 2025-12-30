Novità e trend 71 21

LG presenta i suoi monitor da gioco per il 2026

30.12.2025

L'ammiraglia da 39 pollici di LG combina il Tandem WOLED con una risoluzione di 5K2K. C'è anche una nuova generazione di mini-LED.

In occasione del CES LG presenta tre nuovi monitor da gioco. Il 39GX950B ha un pannello WOLED in tandem con risoluzione 5K2K (5120 × 2160 pixel). Anche il 52G930B offre la stessa risoluzione - su una superficie più ampia, ma solo con un pannello IPS. Il terzo modello, il 27GM950B, utilizza dei mini LED con zone di oscuramento molto strette, progettate per ridurre drasticamente il blooming.

Tutti e tre i modelli sono dotati di un pannello LED con risoluzione 5K260 pixel (5120 × 2160 pixel).

Tutti e tre i modelli fanno parte della nuova linea premium di LG «UltraGear evo». Include «l'upscaling AI on-device» - i contenuti possono essere inviati dal PC al monitor con una risoluzione inferiore. Il monitor ridimensiona l'immagine alla sua risoluzione nativa. L'obiettivo è quello di ridurre la fame di hardware, in modo simile a Nvidia DLSS o AMD FSR. Al contrario, però, il lavoro di calcolo necessario viene affidato al monitor.

39GX950B: 39 pollici, 5K2K, Tandem WOLED

La star della linea è senza dubbio il 39GX950B. È dotato di un pannello OLED da 39 pollici nel formato 21:9 di ultima generazione: «Primary RGB Tandem OLED» - o semplicemente «Tandem WOLED», come il nome più breve è ora ufficialmente conosciuto. Questa tecnologia consente una maggiore luminosità e temperature più basse, riducendo il rischio di burn-in. Tandem OLED (senza la W) si riferisce a una struttura di pannello leggermente diversa che viene utilizzata in display più piccoli per smartphone o tablet.

Tandem WOLED, 39 pollici in formato 21:9, risoluzione 5K2K, curva 1500R: il 39GX950B (qui in cima al podio di LG) sembra sulla carta il monitor da gioco perfetto.

Fonte: LG

Sono già in commercio monitor da 27 pollici con WOLED in tandem, come il modello Asus PG27AQWP-W. Nei primi test, ha raggiunto una luminosità a tutto schermo di 380 nit, decisamente superiore a quella dei pannelli OLED tradizionali. Il 39GX950B dovrebbe avere una luminosità simile, ma offre un'area dello schermo più ampia e una risoluzione 5K2K. La densità di pixel è di 142 pixel per pollice (ppi), più o meno la stessa dei popolari Oled da 32 pollici con risoluzione 4K.

La nuova ammiraglia di LG è quindi una versione leggermente più piccola, ma più luminosa e nitida del 45GX950A, che ho recentemente provato. Era già convincente su tutta la linea, ho solo trovato la forte curvatura 800R troppo aggressiva. Fortunatamente, il produttore sudcoreano mi ha ascoltato: il 39GX950B è disponibile solo con 1500R. La frequenza dei fotogrammi è di 165 hertz a piena risoluzione o di 330 hertz a 1080p.

In termini di connessioni, LG utilizza DisplayPort 2.1 con la massima larghezza di banda (UHBR20) su tutti i suoi nuovi monitor. Il 39GX950B ha anche due HDMI 2.1 e una USB-C con alimentazione da 90 watt.

52G930B: 52 pollici, 5K2K, IPS

Se 39 o 45 pollici non ti bastano, LG venderà presto uno schermo da 52 pollici in formato 21:9. Il 52G930B è dotato di un display da 5K2K, IPS e IPS2. Il 52G930B ha la stessa risoluzione 5K2K dei modelli più piccoli, quindi la densità di pixel è inferiore e pari a 106 ppi. Inoltre ha un pannello IPS. Non ha quindi i livelli di nero perfetti e la bassa sfocatura da movimento dell'OLED.

52 pollici in 21:9 è circa l'altezza di una TV da 42 pollici, ma più larga.

Fonte: LG

Il frame rate è di 240 hertz, il tempo di risposta è di 1 millisecondo. Per altroché l'enorme superficie, LG curva il display a 1000R, quindi la distanza di seduta ottimale è di un metro. Per la trasmissione del segnale d'immagine sono disponibili due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1 (UHBR20) e una USB-C (con alimentazione da 90 watt). Il monitor copre il 95 percento dello spazio colore DCI-P3; non ci sono ancora informazioni sulla luminosità.

Bisogna di DisplayPort 2.1? Le velocità di trasmissione dati richieste per un segnale a 10 bit con vari algoritmi di compressione.

Fonte: Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 supporta una velocità di trasmissione dati più elevata rispetto alla versione 1.4 - la quantità esatta dipende dallo standard: UHBR10 arriva a 40 Gbps, UHBR13.5 a 54 Gbps e UHBR20 a 80 Gbps. Le alte velocità di trasmissione dei dati sono necessarie solo per risoluzioni e frame rate elevati. Inoltre, il segnale dell'immagine può essere ridotto di dimensioni grazie alla Display Stream Compression (DSC), senza alcuna perdita di qualità.

27GM950B: 27 pollici, 5K, mini LED

Dopo anni di stagnazione, il CES 2026 vede finalmente dei progressi nel campo dei mini display LED. Secondo LG, il 27GM950B utilizza 2304 zone di oscuramento su 27 pollici e «Zero Optical Distance» tra la retroilluminazione LED e il pannello. Questo nuovo design dovrebbe ridurre drasticamente il blooming «» e quindi eliminare virtualmente uno dei principali svantaggi rispetto agli OLED.

Il vantaggio dei display LED è la loro luminosità. Si dice che il 27GM950B raggiunga ben 1250 nit. Il suo secondo asso nella manica è la risoluzione 5K (5120 × 2880 pixel), che si traduce in una densità di pixel estremamente elevata di 218 ppi. Si tratta della stessa risoluzione utilizzata da Apple nel suo Studio Display, il cui successore è atteso a breve. È molto probabile che vedremo il pannello del 27GM950B anche in questo caso.

Mini-LED. 218 ppi, 165 Hertz, alta luminosità e un nero ancora profondo: il 27GM950B potrebbe essere un ottimo display ibrido per il gioco e l'ufficio se non ti piacciono i monitor giganti.

Fonte: LG

In piena risoluzione, lo schermo da 27 pollici ha un frame rate di 165 hertz, a 1440p è di 330 hertz. La copertura dello spazio colore DCI-P3 è del 99 percento. Il menu delle connessioni è lo stesso dei modelli più grandi: due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1 (UHBR20) e una USB-C (con alimentatore da 90 watt).

Non ci sono al momento informazioni sui prezzi e sulla disponibilità dei nuovi monitor.

Immagine di copertina: LG

