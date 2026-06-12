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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 13.6.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer più interessanti e i nuovi annunci della scorsa settimana del "Summer Game Fest".

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Stronghold 4», «Super Yooka-Laylee Kart», «Exodus».

Il Summer Game Fest è finito. Dopo quelle che sono sembrate centinaia di vetrine con migliaia di giochi, ci guardiamo indietro. Qui puoi trovare tutti i trailer e gli annunci che si sono persi nel trambusto dei grandi giocatori (Sony, Microsoft, Nintendo).

Divertiti a sfogliare i nostri articoli e a scoprire i nostri giochi.

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati

«Oh my Doug»

Il trailer sembra un episodio di «Ren &; Stimpy». Questo è tutto ciò che mi serve sapere sul gioco. Ci sto. Ecco, evviva, evviva, evviva!

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Stronghold 4»

Il quarto capitolo della popolare serie strategica mira a combinare una campagna cinematografica con numerose innovazioni nel gameplay. Una demo sarà rilasciata il 23 giugno.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Keep»

Vuoi altri castelli? Puoi averli. L'USP del gioco di strategia: la costruzione organica di castelli con un sistema a griglia progettato per ricreare autenticamente le forme irregolari dei castelli medievali europei.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Tenebris Somnia»

Un gioco horror davvero unico. «Tenebris Somnia» mescola pixel art e sequenze FMV. Il risultato è inquietantemente bello.

Data: 16 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Super Yooka-Laylee Kart»

Non sei dell'umore giusto per il moderno «Mario Kart»? «Super Yooka-Laylee Kart» offre l'azione dei kart come la conosciamo dai tempi del SNES. Trovo particolarmente eccitante il concetto di Rage, che viene accennato alla fine del trailer. Se vieni colpito (troppo) spesso dagli oggetti, il tuo personaggio si arrabbia. Chissà quali saranno le conseguenze?

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Thief: The Dark Project Remastered»

Gli esperti di rimasterizzazioni di Nightdive Studios annunciano il loro prossimo progetto. Come sempre, i fan del classico della furtività possono aspettarsi una nuova edizione del polveroso originale.

Data: ???

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Arizona Sunshine»

Lo sparatutto VR sugli zombie ottiene un remake su schermo piatto «» . Necessario? No. Divertente? Sì. E posso giocare nei panni di un cane. E posso giocare nei panni di un cane - diavolo, sì.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Clown Town»

Un gioco cooperativo in cui dovrai coordinarti con i tuoi compagni di gioco. Guardando il trailer, sono sicuro che questo gioco colorato causerà la rottura di molte amicizie.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Star Trek: Avamposti sconosciuti»

Hai sempre desiderato costruire un avamposto su un pianeta alieno nell'universo di «Star Trek»? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. «Anno» incontra «Star Trek». Mi piace l'aspetto colorato del gioco.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Slayblade»

Conosci ancora «Beyblade»? Allora goditi questo trailer di «Slayblade» - un gioco d'azione roguelite con una grafica piuttosto retrò. La mia parte preferita è la schermata di avvio del Nintendo DS.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Into the Wind»

Nei commenti al video, qualcuno ha scritto che il gioco sembra un «Death Stranding» italiano. Io penso: questo è molto più cool di «Death Stranding». Colorato, bellissimo, «Porco Rosso» vibrazioni. Vado nella lista dei desideri.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Exodus»

L'epopea fantascientifica «Exodus» offre una visione dettagliata del suo gameplay. Se ti è piaciuto «Mass Effect», devi assolutamente prendere nota di «Exodus».

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Wildblue Skies»

Certo, il trailer emana vibrazioni «abbiamo Star Fox a casa». Ma sembra comunque bello. Per chi non ne ha ancora abbastanza dopo il «remake di Star Fox» del 25 giugno e per chi non ha una Switch 2 in casa, «Wildblue Skies» potrebbe essere interessante.

Data: 13 agosto

Rilasciato per: PS5, PC

«Wardogs»

Il trailer annuncia con orgoglio: «Non è un battle royale. Nessuno sparatutto a estrazione.» Invece, ci sono battaglie di massa con 100 giocatori, tre squadre e tanta distruzione, esplosioni e bang bang.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Wheel Mates»

Un gioco cooperativo alla «It Takes Two» - solo con auto telecomandate invece che con persone

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Don't Fret»

Un gioco musicale e un gioco horror hanno un'avventura di una notte. Il risultato è «Don't Fret». Sei intrappolato in una scuola di musica maledetta dove combatti contro mostri di ogni tipo e risolvi enigmi musicali.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Chronoscript: The Endless End»

Sei intrappolato in un manoscritto infinito e auto-scritto. È così che mi sento sempre quando scrivo questi lunghissimi riassunti dei trailer.

Data: Fine 2026

Rilasciato per: PS5, PC

Sommario delle vetrine

Qui puoi trovare una panoramica degli showcase che abbiamo già riassunto:

Nintendo:

Novità e trend Nintendo Direct (9 giugno 2026): Il remake di "Ocarina of Time", "Kingdom Hearts IV" e altro ancora Domagoj Belancic 33 47

Microsoft:

Novità e trend Xbox Showcase: Questi giochi sono stati presentati Philipp Rüegg 29 34

Sony:

Novità e trend Questi giochi sono stati presentati allo State of Play di giugno 2026. Kevin Hofer 45 27

Summer Game Fest Showcase:

Novità e trend Summer Game Fest Showcase 2026: Questi nuovi giochi sono stati presentati Domagoj Belancic 42 34

Wholesome Direct:

Novità e trend Direct 2026: Sono stati presentati i giochi più piacevoli e accoglienti Michelle Brändle 13 0

Tutte le vetrine in sintesi:

Novità e trend Summer Game Fest 2026: Tutti gli spettacoli, gli streaming e le date in sintesi Domagoj Belancic 32 13

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