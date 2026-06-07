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Xbox Showcase: Questi giochi sono stati presentati

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 7.6.2026

Con l'Xbox Showcase, Microsoft vuole dimostrare che la console non appartiene ancora al mondo dei margini. La prova di ciò è data da un gioco che è ancora una volta un'esclusiva della console.

Esclusivo, non esclusivo, ma di nuovo esclusivo. Dopo il cambio di leadership avvenuto all'inizio dell'anno, Microsoft sembra muoversi in una nuova direzione. Anche se la maggior parte dei giochi mostrati domenica sera uscirà anche su altre console, c'è stata una notevole eccezione: «Gears of War: E-Day». L'ex gioco di punta non uscirà per la PS5. Indipendentemente dalla piattaforma, i videogiocatori hanno avuto modo di vedere molte cose all'Xbox Showcase.

«Gears of War: E-Day»

14 anni prima del primo capitolo, scopri come tutto è iniziato con Marcus Fenix e Dominic Santiago. Il trailer mostra la classica azione sparatutto in copertura con un massimo di quattro montagne di carne che sparano a innumerevoli mostri con armi da fuoco pesanti.

Ecco il livestream dettagliato.

Data: 6 ottobre

Rilasciato per: PC, Xbox Serie X/S

«Fable»

Per evitare il buco nero noto come «GTA 6», Microsoft ha rimandato il titolo al 2027. Tuttavia, il prossimo gioco di ruolo dello studio «Forza Horizon» Playground Games era presente allo showcase. Non vedo l'ora di giocare a questo gioco.

Data: 23 febbraio 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Halo: Campaign Evolved»

Per tutti coloro che si sono persi il leggendario debutto dello sparatutto in prima persona di Bungie o che vogliono riviverlo in una veste più bella. Il Masterchief e i Convenant non hanno mai brillato così tanto. Ci sono anche tre nuove missioni.

Data: 28 luglio

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Persona 4 Revival»

Quasi vent'anni dopo l'uscita del gioco originale, arriverà il remake di «Persona 4». Ti aspettano bizzarri demoni da sconfiggere in battaglie a turni, una storia contorta e una produzione roboante.

Data: 18 febbraio 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Resonance: A Plague Legacy»

«Resonance» racconta il prequel dei due giochi «A Plague Tale». Invece della Francia infestata dai topi, ti ritrovi sull'isola estiva del Minotauro. Riprende visivamente da dove si era interrotto il suo predecessore. Sembra che si concentri un po' di più sul combattimento.

Data: 27 agosto

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S

«State of Decay 3»

Si sa che i morti vivono più a lungo: dopo anni di silenzio e qualche scarno teaser, è finalmente arrivato il primo trailer di gameplay. Sfortunatamente, non rivela molto del gioco, ma puoi dare un'occhiata alla grafica e al modo in cui sono rese le smorfie dei non morti - e sono piuttosto buone.

Data: 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Metro 2039»

I nazisti hanno conquistato Mosca. Questa è la premessa dell'ultimo spin-off di «Metro». Lo studio ucraino 4A Games è stato influenzato da eventi reali accaduti nel suo paese e li ha incorporati nel gioco. Nella metropolitana ti aspettano orrendi mostri, alcuni umani, altri mutati. Dal punto di vista visivo, è probabile che metta in ginocchio molti PC e faccia ululare le console.

Data: febbraio 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Bad Magpie»

Bad Magpie significa gazza cattiva ed è esattamente quello che sei. Se ti è piaciuto «Untitled Goose Game», dovresti prendere nota di questo.

Data: 2027

Rilasciato per: PC, Xbox Series X/S

«Wo Long 2: Wings of Ember»

I giochi d'azione in terza persona con un'ambientazione fantasy asiatica e mostri terrificanti sono la controparte dell'epidemia di sparatutto militari in prima persona degli anni '00. Stanno spuntando come funghi e non riesco più a distinguerli. «Wo Long» era piuttosto buono, credo, e la seconda parte sembra di nuovo molto intelligente.

Data: inizio 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Unisciti a noi»

Uno scenario sconosciuto ti aspetta in «Join Us». Da solo o con un massimo di tre persone, puoi fondare il tuo culto dell'apocalisse. Il tutto è racchiuso in un gioco di sopravvivenza open-world con così tante assurdità che non inizierò nemmeno a elencarle. Guarda il trailer, aggiungilo alla tua wishlist e unisciti subito alla mia setta. Abbiamo i biscotti.

Data: marzo 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Senua»

Senua non riesce ancora a liberarsi dal terrore psicologico. Nel terzo capitolo, l'instancabile guerriera vuole raggiungere gli inferi per salvare il suo amato. Per farlo, lascia che siano i suoi pugni a parlare ancora di più rispetto al passato. Per il resto, puoi aspettarti ancora una volta un viaggio audiovisivo di altissimo livello.

Data: 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Crazy Taxi: World Tour»

Ritorna il classico arcade e Dreamcast. Dei misteriosi banditi hanno rubato il tuo taxi e ovviamente non gliela farai passare liscia. In confronto a questo gioco di corse, «Forza Horizon» sembra una simulazione di corse ultraveloci per sniffatori di pneumatici con guanti di pelle.

Data: 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Minecraft Dungeons II»

Continua il sorprendente e ottimo «gioco di ruolo d'azione simile a Diablo» spin-off di «Minecraft». Ancora una volta, puoi farti strada attraverso mondi di blocchi colorati con un massimo di altri tre eroi e raccogliere un sacco di bottini. Se non uscisse a settembre come tutto il resto, sarei ancora più felice.

Data: 29 settembre

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Magicians: L'offerta del diavolo»

Se «Bioshock 4» e «Judas» ti hanno fatto aspettare a lungo, allora perché non giocare a «Magicians: The Devil's Deal». Anche qui si usa la magia. Impersoni un vero mago, con tanto di bacchetta magica e carte da gioco. L'aspetto è meraviglioso e la magia non manca. Magia.

Data: 2027

Rilasciato per: PC, Xbox Series X/S

«Castlevania: Belmont's Curse»

Dopo il crossover arriva un vero «Castlevania» dai «creatori di Dead Cells». Se lo studio riprende da dove aveva lasciato, sarà una vera delizia.

Data: 15 ottobre

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S, più tardi anche Switch

«Vivarium»

Un gioco che sembra un anime degli anni '80 o dei primi anni '90. Viene pubblicizzato come un'avventura simulata. Se, come me, sei cresciuto con «Heidi», non potrai fare a meno di rimanerne incantato.

Data: 2027

Rilasciato per: PC, Xbox Series X/S

«Persona 6»

Anche se si tratta solo di un mini-teaser, dopo i numerosi remake dei suoi predecessori, i fan sono comunque felici di vedere il primo segno di vita ufficiale del nuovissimo gioco «Persona».

Data: 2026

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Spyro: A Realm Beyond»

Il drago viola decolla di nuovo. Anche in questo caso, i vari remake e rimasterizzazioni hanno fatto il loro dovere e hanno conquistato nuovi giovani fan nella mia famiglia. Sono già in fibrillazione per il prossimo episodio.

Data: Primavera 2027

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Clockwork Revolution»

Il gioco di ruolo d'azione steampunk sembra un successo assoluto anche nell'ultimo trailer. Tanti personaggi stravaganti, armi fantasiose e un mondo che incuriosisce.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC, Xbox Serie X/S

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Il trailer mostra un primo sguardo alla modalità DMZ dello sparatutto ad estrazione.

Data: 23 ottobre

Rilasciato per: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Edizione limitata Xbox Serie X25

Per celebrare il 25° anniversario della Xbox, la Xbox Series X è stata rilasciata in un'edizione speciale verde Xbox trasparente. Il controller presenta anche i classici colori dei pulsanti ABXY.

Data: Ottobre 2026



Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre ai grandi eventi e agli annunci, sono stati presentati anche aggiornamenti minori su giochi già presentati o rilasciati. Puoi trovare i trailer qui di seguito nella panoramica alfabetica:

Puoi trovare una panoramica di tutti gli eventi del Summer Game Fest qui.

Novità e trend Summer Game Fest 2026: Tutti gli spettacoli, gli streaming e le date in sintesi Domagoj Belancic 32 13

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