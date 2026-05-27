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Summer Game Fest 2026: Tutti gli spettacoli, gli streaming e le date in sintesi

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 27.5.2026

Il Summer Game Fest è il successore della fiera dei giochi E3 ed è ora il più grande palcoscenico per i nuovi giochi e gli annunci. Ti aspettano innumerevoli livestream con centinaia di giochi. Puoi trovare una panoramica qui.

Il Summer Game Fest è alle porte. È un po' come il Natale per i giocatori. Solo in estate. Al posto dei regali, ci sono un sacco di trailer con grandi promesse e date di uscita in un futuro lontano.

Qui troverai una panoramica di tutte le vetrine, sia che facciano ufficialmente parte del Summer Game Fest sia che si svolgano indipendentemente da esso. L'elenco sarà aggiornato regolarmente. I flussi live di YouTube sono incorporati - gli eventi live mancanti saranno aggiornati non appena saranno accesi. Cliccando sui sottotitoli potrai accedere ai canali ufficiali degli showcase.

Che i Giochi Estivi abbiano inizio

Gli highlights

Non perdere questi livestream

Playstation State of Play - 2 giugno, 23:00

Marca le mie parole: questo State of Play sarà leggendario. Inusualmente per Sony, l'azienda ha annunciato il suo showcase estivo con due settimane di anticipo. Verrà anche trasmesso nei cinema degli Stati Uniti. Quindi Sony sembra abbastanza sicura di quello che sta facendo.

Ti aspettano oltre 60 minuti di trailer e informazioni sulle prossime esclusive PS5 e sugli attesissimi titoli di terze parti. Lo showcase inizia con «Marvel's Wolverine», che uscirà il 15 settembre. Altri giochi first-party che potrebbero apparire: «God of War» spin-off di Sony Santa Monica, «Intergalactic: The Heretic Prophet» di Naughty Dog e il titolo live-service «Fairgames».

Summer Game Fest Showcase - 5 giugno, 23:00

Ogni anno, l'opinionista videoludico Geoff Keighley ti invita al suo showcase, dove vengono presentati numerosi titoli AAA provenienti da tutto il mondo. Non è ancora chiaro quali potrebbero essere. Si parla di un remake di «Resident Evil: Code Veronica». In ogni caso, puoi aspettarti molti nuovi annunci e sorprese nel corso delle due ore.

Future Games Show - 6 giugno, 21:00

Si tratta di una versione più piccola e più tranquilla del Summer Game Fest. L'evento è organizzato da Gamesradar. I padroni di casa sono gli attori Troy Baker (ad esempio «The Last of Us», «Death Stranding») e Alix Wilton Regan (ad esempio «Dragon Age Inquisition», «Cyberpunk 2077») davanti alla telecamera. Puoi trovare un'anteprima dei giochi presentati su Steam. Lo showcase sarà seguito da una presentazione dettagliata del gioco di ruolo fantascientifico «Exodus».

Anche Microsoft farà gli onori di casa con un grande showcase. Si tratta del primo evento importante da quando Asha Sharma ha preso il posto di Phil Spencer. Alcuni ingegnosi detective online hanno già trovato alcuni giochi che saranno presenti allo showcase utilizzando le informazioni del Game Pass. Tra questi: «Fable», «Clockwork Revolutions» e «Resonance: A Plague Tale Legacy».

PC Gaming Show - 7 giugno, 21:00

Una vetrina organizzata da PC Gamer. Ti aspettano molti giochi per PC (esclusivi) e nuovi annunci.

Gemelli indie

Anche i giochi più piccoli meritano attenzione. Le produzioni indie di tutto il mondo sono protagoniste di questi livestream.

Insider Gaming Showcase - 28 maggio, 15:00

Questo showcase è dedicato ai giochi indie meno conosciuti. L'evento è pensato per aiutare i piccoli studi a trovare un editore o ulteriori finanziamenti. Ottima idea

The Mix Summer Game Showcase - 1 giugno, 18:00

«The Mix» (acronimo di Media Indie Exchange) è un'associazione di studi indie. Allo showcase saranno presentati oltre 60 giochi indie per PC e console, tra cui alcuni nuovi annunci.

Day of the Devs - 6 giugno, ore 13:00

Direttamente dopo il grande Summer Game Fest Showcase, la leggenda degli sviluppatori Tim Schafer e la sua organizzazione no-profit «Day of the Devs» prenderanno lo scettro dello showcase. Qui verranno presentati i progetti indie più grandi ed entusiasmanti. Anche gli sviluppatori potranno dire la loro e fornire informazioni sul dietro le quinte dello sviluppo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di indie.

Vetrine da regioni specifiche

Le vetrine che presentano giochi e studi di determinati paesi o regioni sono di gran moda. Quest'anno ce ne sono sei

Actu Gaming French Direct - 27 maggio, ore 17:45

Al più tardi da «Clair Obscur: Expedition 33» dovrebbe essere chiaro: I francesi sanno giocare. Puoi vedere cos'altro hanno in serbo per noi i nostri vicini in questa vetrina.

Latin American Games Showcase - 4 giugno, 23:00

Vuoi sapere cosa stanno facendo gli studi del Sud America? Allora segnati questo showcase in agenda. L'esperienza ci insegna che non vengono presentati molti titoli, ma potrai avere impressioni approfondite e tanto gameplay.

Qui troverai giochi provenienti da paesi come Singapore, Thailandia, Indonesia e Filippine

Frosty Games Showcase - 7 giugno, ore 0:00

Rinfrescati al Frosty Games. Lo showcase si chiama così perché i giochi sono cool (duh!). Ci sono titoli provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

Vetrina Indie Tedesca - 7 giugno, 23:00

In questo showcase non troverai solo titoli indie dalla Germania, ma anche dalla Svizzera e dall'Austria

India Games Showcase - 8 giugno, 19:00

Cosa sta succedendo in India? Scoprilo qui. Circa 50 giochi ti aspettano nella vetrina.

Mostra di generi e formati

Anche le vetrine focalizzate su specifici generi, formati o singole serie di giochi stanno godendo di una crescente popolarità.

Aggiornamento dal team di «Dragon Quest» - 27 maggio, ore 15:00

Celebrando il 40° anniversario della serie di giochi di ruolo, il creatore Yuji Horii presenta un nuovo gioco e altre sorprese

Thinky Direct - 28 maggio, 19:00

Thinky Direct è un evento dedicato ai puzzle e ai giochi di enigmistica. O, come dicono affettuosamente gli organizzatori: giochi pensanti. Sono previsti oltre 40 trailer e annunci.

Indie Quest - 29 maggio, 2:00

In questo evento verranno presentati solo JRPG indie. Oltre agli aggiornamenti sui titoli presentati in precedenza, potrai assistere a sei nuovi annunci.

Midsummer Nights Scream - 1 giugno, 20:00

Ami i giochi horror? Questo showcase ti spaventerà con tutti i tipi di giochi inquietanti

Wholesome Direct - 6 giugno, 18:00

L'esatto contrario dello spettacolo dell'orrore. Il Wholesome Direct è tutto incentrato su giochi piacevoli e accoglienti. Accendi e rilassati.

Story Rich Showcase - 6 giugno, 19:00

L'editore indie Fellow Traveller («Citizen Sleeper») sta organizzando uno showcase per presentare giochi con un forte focus narrativo. Il livestream si terrà per la prima volta quest'anno.

Upload VR Showcase - 12 giugno, 19:00

Se vuoi sapere quali giochi VR ti aspettano nel prossimo futuro, sintonizzati sul livestream della rivista online Upload VR.

Mostra della comunità e della diversità

Le vetrine che si occupano di comunità di gioco sottorappresentate, di iniziative di finanziamento o di temi incentrati sull'inclusione e la rappresentazione si sono affermate anche nel calendario estivo dei giochi

Black Voices in Gaming - 2 giugno, 18:00

L'organizzazione no-profit Black Voices in Gaming torna a presentare i giochi a cui hanno lavorato gli sviluppatori neri nella sua vetrina

Women Led Games Showcase - 4 giugno, 18:00

Women Led Games segue un concetto simile. Qui gli studi fondati da donne presentano i loro giochi

L'accessibilità nei giochi sta diventando un argomento sempre più importante. Verranno presentati giochi che possono essere giocati anche da giocatori con disabilità fisiche.

Green Games Showcase - 6 giugno, 20:00

Qui troverai giochi che trattano tematiche ambientali e di sostenibilità. La vetrina è organizzata dall'organizzazione no-profit PlanetPlay

Parata del Gayming Pride - 6 giugno, 21:00

Anticipo: do 5 stelle su 5 per il gioco di parole. Questa vetrina celebra i giochi degli sviluppatori della scena LGBTQ+.

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