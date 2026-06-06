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Summer Game Fest Showcase 2026: Questi nuovi giochi sono stati presentati

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 6.6.2026

La fine della trilogia di remake di "Final Fantasy 7", un nuovo "Stellar Blade" e "Resident Evil: Veronica". Il Summer Game Fest Showcase ha dato i suoi frutti. Scopri tutti i momenti salienti qui.

In immagine di copertina: «Clutch», «Stellar Blade Blood Rain», «Final Fantasy 7: Revelation».

In uno showcase di circa due ore, l'opinionista Geoff Keighley presenta innumerevoli nuovi giochi per Playstation, Xbox, Switch e PC. Qui puoi trovare una panoramica di tutti i trailer e gli annunci. I trailer degli annunci a pagamento dello show non sono elencati.

Non è tutto! Qui puoi vedere come, quando e dove continua il Summer Game Fest:

Novità e trend Summer Game Fest 2026: Tutti gli spettacoli, gli streaming e le date in sintesi Domagoj Belancic 32 13

«Final Fantasy 7: Revelation»

Square Enix fa finalmente uscire dal sacco il gatto «Final Fantasy» e presenta il capitolo finale della trilogia di remake del leggendario settimo capitolo della serie JRPG.

Naoki Hamaguchi rivela ulteriori dettagli sul palco. «Revelation» offre un mondo aperto ancora più ampio e flessibile. Con l'aeronave potrai viaggiare alla velocità della luce. Puoi saltare dalla navicella in qualsiasi momento e atterrare senza problemi nel mondo con un paracadute.

Non è cambiato molto nel sistema di combattimento. I nuovi membri dell'equipaggio - soprattutto il vampiro Vincent Valentine (Matt Mercer) - e un nuovo sistema di equipaggiamento portano una ventata di aria fresca in un'avventura ricca di azione.

Il gioco uscirà nelle sale da gioco a partire da settembre.

Il gioco uscirà contemporaneamente su tutte le piattaforme - l'esclusiva Playstation non esiste più.

Data: primavera 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Stellar Blade Blood Rain»

Lo studio di sviluppo coreano Shift Up torna con il sequel di «Stellar Blade». Il gioco è ancora all'inizio del processo di sviluppo. Ma come fan del primo capitolo, mi piace molto quello che vedo. Adoro lo stile artistico, la musica e il design esagerato dei personaggi. È meraviglioso.

Similmente a «Final Fantasy 7: Revelation», è probabile che «Stellar Blade Blood Rain» non sarà più un'esclusiva PS5.

Data: ???

Rilasciato per: ???

«Resident Evil: Veronica»

Il prossimo remake di «Resident Evil» è in arrivo. Questa volta Capcom affronta «Code Veronica». Capcom è inarrestabile in questo momento e mette a segno colpi su colpi.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Alien Isolation 2»

Vuoi più horror? Puoi averlo! Sono passati dodici anni dal primo gioco «Alien Isolation». Ora lo studio Creative Assembly presenta le prime impressioni sul sequel. In questo gioco non ti limiterai più a tremare attraverso livelli claustrofobici, ma esplorerai anche una superficie planetaria.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«The Wolf Among Us 2»

Anche i fan dell'avventura criminale «The Wolf Among Us» hanno dovuto pazientare a lungo. Dopo otto anni, la storia continua.

Il primo gioco uscirà anche in versione rimasterizzata alla fine del 2026.

Data: 2027

Rilasciato per: ???

«Clutch»

Un gioco di corse incentrato sulla storia dagli ex sviluppatori di «Forza Horizon»? Certo che sì!

Data: primavera 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Blood of Dawnwalker»

Lo studio di sviluppo Rebel Wolves sorprende al Summer Game Fest. Lo studio annuncia un seguito di «The Blood of Dawnwalker» prima ancora che il gioco di ruolo sia stato pubblicato. Questo è ciò che chiamo fiducia in se stessi.

Ci sono anche nuove impressioni di gioco del gioco precedentemente annunciato:

Data: 3 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stranger Than Heaven»

Che cosa... Ho appena visto Tupac nel nuovo trailer di «Stranger Than Heaven»? Cosa ci fa la leggenda del rap in un gioco dello studio RGG di «Like a Dragon» sugli inizi storici della Yakuza in Giappone?

È già stato annunciato che Snoop Dogg parteciperà al gioco. Sul palco ha spiegato di aver organizzato la resurrezione digitale del suo amico nel gioco insieme al management dell'eredità di Tupac.

Io... non so cosa pensare.

Data: 15 gennaio 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Virtua Fighter Crossroads»

Il secondo gioco di RGG al Summer Game Fest Showcase. L'iconica serie di giochi di combattimento ritorna e sembra più bella che mai. La produzione cinematografica, che porta chiaramente la firma del nuovo studio di sviluppo, è particolarmente sorprendente. Maggiori informazioni saranno fornite in una vetrina separata per il gioco.

Data: 2027

Rilasciato per: ???

«Attack on Titan 3»

Il terzo gioco «Attack on Titan» ha grandi ambizioni: vuole raccontare l'intera storia dell'anime. Il gioco d'azione è sviluppato da Omega Force, il team dietro la serie «Dynasty Warriors». Maggiori informazioni verranno fornite il 1° luglio.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Guild Wars 3»

«Guild Wars» entra nel suo terzo ciclo. Secondo lo Studio Arenanet, è «la prossima evoluzione del genere MMO» - qualunque cosa significhi. La particolarità è che il gioco viene rilasciato per la prima volta anche su PS5.

Data: Beta alla fine del 2027

Rilasciato per: PS5, PC

«Star Wars Zero Company»

Il gioco di strategia nell'universo di «Star Wars» mostra un gameplay, Luke Skywalker (!) e una data di uscita nel nuovo trailer.

Data: 27 agosto

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Crossfire»

Il primo gioco dello studio «That's No Moon», composto da ex-sviluppatori di giganti del settore come Naughty Dog e Infinity Ward. Si dice che ponga grande enfasi sulla narrazione. Lo studio è anche particolarmente orgoglioso di una nuova meccanica di copertura dinamica. Il primo trailer sembra ancora un po' AAA-generico.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Chronicles Medieval»

Una sanguinosa battaglia strategica in cui puoi partecipare attivamente ai combattimenti. L'accesso anticipato è previsto per quest'anno.

Data: Accesso Anticipato 2026

Rilasciato per: PC

«gen Atlas»

Fumeto Ueda, il creatore di giochi leggendari come «Ico» e «Shadow of the Colossus» torna con un nuovo progetto. Ti svegli su un pianeta alieno e impari a controllare dei robot giganti. Bello. E quella musica... meravigliosa!

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hot Wheels Infinite Rush»

Annunciato come il più grande gioco «Hot Wheels» di tutti i tempi. Colorato, caotico, veloce.

Data: 24 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«1666 Amsterdam»

Patrice Désilets, il creatore di «Assassin's Creed», presenta il suo nuovo progetto «1666 Amsterdam» al Summer Game Fest. Ora puoi scaricare un prologo di 30 minuti del gioco delle streghe su Steam e Epic Games.

Data: Accesso Anticipato 2026

Rilasciato per: PC

«Gundam: Rogue Orbit»

La madre di tutti i franchise di mech. «Gundam: Rogue Orbit» reinterpreta l'universo di «Gundam». Il gioco promette una storia cinematografica e battaglie di mech frenetiche e ricche di azione.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin»

Gli esperti di azione di Platinum Games («Bayonetta», «Nier: Automata») si avventurano nelle «Teenage Mutant Ninja Turtles». Il «trailer» (con fitte virgolette) non svela molto.

Data: ???

Rilasciato per: ???

«Saw Genesis»

Gli esperti di horror di Bloober Team («Silent Hill 2 Remake», «Cronos: A New Dawn») si avventurano nel franchise di «Saw». Il titolo è un gioco horror asimmetrico 3v1.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Among Us Story: On Guard»

Il successo multigiocatore «Among Us» sta per ricevere uno spin-off per giocatore singolo. Nei panni della Guardia, sei responsabile della sicurezza dell'intera nave e devi risolvere degli omicidi.

Data: ???

Rilasciato per: Switch, Switch 2, PC

«Controllo Risonante»

Il nuovo misterioso blockbuster di Remedy viene svelato in un altro trailer. Non ho bisogno di vedere altro del gioco. Sono già convinto. Remedy spacca.

Data: 24 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Messaggio di sangue»

Il primo gioco per giocatore singolo di Netease sembra molto promettente nel nuovo trailer. L'ambientazione storica della Cina fa a meno di elementi fantasy e mira a offrire un'esperienza autentica con una storia lineare e cinematografica.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Swords of Legend»

A differenza di «Blood Message», «Swords of Legend» si fa forte delle sue influenze fantasy. Il gioco si ispira a numerosi miti cinesi ed è ambientato in un mondo in cui «mortali, divinità e anime erranti condividono lo stesso terreno.»

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Haex»

Il primo gioco dello studio indie svedese Dead Astronaut. «Haex» è uno sparatutto di sopravvivenza. Devi sopravvivere - da solo o con gli amici - in una regione selvaggia infestata dagli alieni. Il mondo di gioco è generato proceduralmente.

Data: 2027

Rilasciato per: PC

«Star Wars: Galactic Racer»

Lo story trailer del gioco di corse «Star Wars» mostra, tra le altre cose, un nuovo pianeta. Sembra freddo.

Data: 6 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Potente avventura di Cuphead»

«Cuphead» è tornato! Questa volta non come un cartone animato retrò disegnato a mano, ma come un gioco retrò pixelato degli anni Novanta.

Non sei dell'umore giusto per la grafica in pixel? Non preoccuparti: è in lavorazione anche un nuovo gioco «Cuphead» disegnato a mano.

Data: ????

Rilasciato per: Console, PC

«Last Harbor»

Durante un'epidemia di zombie, tu e la tua barca siete bloccati su un gruppo di isole. In questo gioco di sopravvivenza, i tuoi compagni di viaggio sono pericolosi almeno quanto i non morti

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Sea of Remnants»

Un trailer musicale per «Ocean Adventure RPG» di Netease. Nel gioco free-to-play ti aspettano oltre 300 personaggi, un sistema di combattimento in tempo reale e un sistema di combattimento a turni.

Data:

Rilasciato per: PS5, PC

«Sonic Pico Park»

Sonic compie 35 anni. Per celebrare l'anniversario, Sega ha deciso di regalare al porcospino blu un crossover con il puzzle game «Pico Park». Probabilmente non è quello che i fan volevano per un anniversario. Dov'è un nuovo «gioco di Sonic», Sega?

Data: ???

Rilasciato per: ???

«Gioco estremamente difficile»

Un simpatico gioco cooperativo in cui due oche trasportano un uovo. Sviluppato da un solo sviluppatore spagnolo. Hype 🔥

Data: 24 luglio

Rilasciato per: PC

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre ai grandi eventi e agli annunci, sono stati mostrati anche aggiornamenti minori su giochi presentati o rilasciati in precedenza. Puoi trovare tutti gli altri trailer qui nella panoramica alfabetica:

Summer Game Fest Showcase Deine Highlights? Final Fantasy 7: Revelation Stellar Blade Blood Rain Resident Evil: Veronica Alien Isolation 2 The Wolf Among Us 2 The Wolf Among Us Remastered Clutch The Blood of Dawnwalker Stranger Than Heaven Virtua Fighter Crossroads Attack on Titan 3 Guild Wars 3 Star Wars Zero Company Crossfire Chronicles Medieval gen Atlas Hot Wheels Infinite Rush 1666 Amsterdam Gundam: Rogue Orbit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin Saw Genesis Among Us Story: On Guard Control Resonant Blood Message Swords of Legend Haex Star Wars: Galactic Racer Mighty Cuphead Adventure Last Harbor Sea of Remnants Sonic Pico Park Eggstremely Hard Game 007 First Light (Bawma Story DLC) Dead by Daylight neuer DLC Fortnite Runners (Chapter 7, Season 3) Monster Hunter Wilds: Ascendance Runescape Dragonwilds Sonic Racing Year Two DLC Street Fighter 6 – Year 4 Votare

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