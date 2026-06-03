Novità e trend 22 18

Questi giochi sono stati presentati allo State of Play di giugno 2026.

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 3.6.2026

In occasione dello State of Play, Sony ha mostrato le novità in arrivo per la PS5. La presentazione, durata 60 minuti, è stata ricca di trailer di giochi già annunciati e di nuove rivelazioni, e si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena.

«God of War Laufey», «Marvel's Wolverine», «Control Resonant» e «Silent Hill: Townfall» sono probabilmente i punti salienti dell'ultimo State of Play per molti. Per me, «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» e «Onimusha: Way of the Sword» spiccano.

«God of War Laufey»

Faye è tornata e finalmente ha un gioco tutto suo. In «God of War Laufey» vestirai i panni della defunta moglie di Kratos, che si risveglia inaspettatamente nell'aldilà. Il cosiddetto Everywhen è un luogo in cui gli dei di diverse mitologie combattono per la supremazia. Faye deve farsi strada per proteggere la sua famiglia. Lo stile di combattimento dovrebbe essere molto diverso da quello di Kratos: più veloce, più preciso e più agile. Sembra promettente.

Data: TBA

Uscirà per: PS5

«Marvel's Wolverine»

Insomniac Games ha finalmente mostrato un gameplay più dettagliato per «Marvel's Wolverine». Il nuovo trailer non solo rivela lo stile di combattimento brutale e veloce di Logan, ma anche alcuni dei personaggi che incontrerai nel gioco, tra cui Jean Grey. Il gioco sembra molto più violento dei giochi di Spider-Man dello studio, il che ovviamente ha perfettamente senso per Wolverine. Anche se i supereroi Marvel mi lasciano freddo come una birra in inverno, il gioco sembra fantastico. Dopo il trailer, la mia più grande preoccupazione è la ripetitività del gameplay.

Data: 15 settembre 2026

Verrà rilasciato per: PS5

«Control Resonant»

Dopo «Control», assumi il ruolo di Dylan Faden, il fratello del protagonista Jesse, in «Control Resonant». Manhattan è infestata da forze soprannaturali e Dylan deve usare i suoi nuovi poteri per combattere la minaccia. Remedy continua la storia del mondo di «Control» e la espande notevolmente. Per i fan di Remedy, questo dovrebbe essere un gioco imperdibile. Finalmente ha una data di uscita precisa.

Data: 24 settembre 2026

Uscirà per: PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Silent Hill: Townfall»

Konami non si lascia sfuggire «Silent Hill» - e questa è una buona cosa. «Townfall» non è ambientato nell'omonima città, ma su un'isola della Scozia nel 1996. Giochi in prima persona ed esplori una città immersa in una fitta nebbia. Il tuo equipaggiamento comprende un televisore tascabile con il quale puoi ricevere segnali instabili. Sembra una cosa strana - e quindi giusta per «Silent Hill».

Data: 24 settembre 2026

Uscirà per: PS5

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

L'originale del 1996 di «Tomb Raider» riceve un remake completo con Unreal Engine 5. Crystal Dynamics ti porta dalle giungle del Perù alla Grecia, all'Egitto e a una misteriosa isola del Mediterraneo. Tutto questo era già noto. La novità è che il gioco non sarà più rilasciato quest'anno.

Data: 12 febbraio 2027

Uscirà per: PS5, Switch 2, Xbox Series e PC

«Onimusha: Way of the Sword»

Capcom rilancia un'altra serie inattiva. In «Onimusha: Way of the Sword» vestirai i panni di Miyamoto Musashi, che difende una Kyoto del primo periodo Edo minacciata dai demoni. L'attenzione si concentra su precisi combattimenti con la spada, integrati da poteri soprannaturali degli Oni. È già disponibile una demo gratuita, ideale per farsi un'idea di prima mano. In quanto vecchio fan di «Onimusha», non vedo l'ora che esca, soprattutto perché è il giorno del mio compleanno.

Data: 25 settembre 2026

Uscirà per: PS5, Xbox Series e PC

«Until Dawn 2»

La prima parte era caratterizzata da personaggi simpatici e dalle continue decisioni che determinavano la vita e la morte. «Until Dawn 2» si concentra su un nuovo gruppo: cacciatori di fantasmi su un'isola remota. Il concetto sembra solido, anche se sarà difficile eguagliare il fascino dell'originale. Tuttavia, Firesprite ha dimostrato di poter gestire il remake di «Until Dawn»

Data: 2027

Uscirà per: PS5

Sono stati mostrati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche titoli minori, aggiornamenti di giochi già annunciati e porting. Puoi trovare tutti gli altri giochi e i relativi trailer qui nella panoramica alfabetica:

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / Playstation

Mi piace questo articolo! A 22 persone piace questo articolo







