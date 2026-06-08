Novità e trend 7 0

Direct 2026: Sono stati presentati i giochi più piacevoli e accoglienti

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 8.6.2026

Wholesome Games ha presentato oltre 50 Cozy Games: da un co-op con capibara e corvi al tuo negozio di tè nei panni di una rana, tutto è incluso. Tranne che per la fretta.

Preferisci giocare a simulazioni di vita accoglienti invece che a sparatutto in prima persona ricchi di azione o hai bisogno di una pausa dalla stressante vita di tutti i giorni? Allora i giochi di Wholesome Direct 2026 sono la scelta giusta per te. Attraverso uno streaming di un'ora, Wholesome Games presenterà nuovi giochi così dolci da farti venire le lacrime agli occhi.

I giochi catturano l'attenzione di chi li gioca.

I giochi affascinano con una grafica disegnata con amore, musica rilassante e un approccio spesso accogliente.

«Anemorie»

L'avventura basata sulla storia di Inngames Studio è ambientata negli anni Novanta. Tu sei Anna, una giovane donna alla scoperta di se stessa. Naturalmente, anche l'amore gioca un ruolo importante. Purtroppo la ragazza soffre di una malattia cardiaca, ma ha il dono di vedere i ricordi che trova negli oggetti amati.

Tra un brano e l'altro della storia, Anna è in grado di leggere i ricordi.

Tra una storia e l'altra, potrai giocare a dei minigiochi e aiutare Anna nella sua vita quotidiana: dalla scrittura del diario alla cucina, fino a fare amicizia con il suo gatto nero. Man mano che il gioco procede, imparerai sempre di più sulla protagonista.

«Anemorie» colpisce per la sua grafica da anime: il gatto di Anna mi ricorda un personaggio del mondo Ghibli. Puoi già scaricare una demo del gioco dal sito ufficiale o da Steam.

Data: disponibile a breve, demo già online

Rilasciato per: PC

«Book Nook»

In questo gioco costruisci un diorama in miniatura. Devi allestire il mondo in miniatura con numerosi oggetti e posizionarli pezzo per pezzo come in un puzzle. I pezzi vanno dai grandi mobili ai più piccoli oggetti decorativi. Puoi prenderti tutto il tempo che vuoi.

Dietro i diorami si nascondono piccole storie che vengono svelate in scene cinematografiche. Puoi già trovare il gioco come demo su Steam.

Data: disponibile a breve

Rilasciato per: PC

«Capy Castaway»

In questo gioco cooperativo, controlli il simpatico capibara Capy e l'intelligente corvo Corvi - da solo o in coppia - e risolvi vari enigmi in un mondo meraviglioso. Ti ritrovi su un'isola misteriosa e aiuti gli animali bloccati a tornare a casa dopo un'alluvione.

Il gioco parla di curiosità, amicizia e di cosa significa avere una casa. Capy e Corvi portano ciascuno i propri punti di forza, incontrano nuovi amici e scoprono gradualmente la storia dell'isola.

Data: annuncio imminente

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Colourbound»

Usa il potere del colore per raggiungere la tua destinazione in questo gioco. Accompagna Anku nel suo viaggio per riunire la band del suo defunto nonno. Quest'ultimo era un musicista popolare ai suoi tempi, ma la sua band si è sciolta da tempo. Con il dono speciale del colore, puoi rimodellare il mondo, risolvere enigmi, scoprire segreti e, se tutto va bene, trovare i musicisti scomparsi.

Nel corso del gioco, raccogli i colori sulla tua tavolozza, che puoi usare per risolvere i puzzle logici. Le varie ambientazioni che attraversi si estendono tra imponenti foreste e città abbandonate.

Data: agosto 2026

Rilasciato per: console PS, console Xbox, Nintendo Switch 1 e 2, PC

«Cozy Grove - Camp Spirit»

Ovviamente, un Wholesome Direct non può essere completo senza una simulazione di vita. «Cozy Grove - Camp Spirit» è la seconda parte di «Cozy Grove» e funziona in modo sincronizzato con il tempo reale, comprese le stagioni.

Completa le attività quotidiane e le attività di animazione.

Completa le attività quotidiane, cucina, lavora e raccogli vari oggetti, come insetti, conchiglie e pesci. Riceverai ricompense e medaglie di merito per i tuoi successi.

La particolarità di quest'isola? È maledetta. Ma questo non dovrebbe impedirti di piantare bellissimi fiori e alberi, costruire cose incredibili e allevare gli animali fantasma che vivono qui come animali domestici. Di tanto in tanto ti aspetta una sorpresa spettrale. Demo disponibile su Steam, una versione semplificata è disponibile per Android e iOS.

Data: 15 luglio

Rilasciato per: PC, Nintendo Switch 1 e 2, Android, iOS

«Deer & Boy»

Un gioco dolce e zuccheroso per tutte le età si trova in «Deer & Boy». Un'amicizia silenziosa si sviluppa quando un ragazzo incontra un cerbiatto vulnerabile. All'inizio, dovrai proteggere il piccolo animale finché non diventerà un maestoso cervo. Questo cambia anche il modo in cui giochi con il tuo compagno e le abilità che possiede.

Il gioco affascina con un meraviglioso mondo in 3D senza dialoghi. L'animazione e la musica creano scene cinematografiche di legame abbinate a enigmi e sfide difficili. Il gioco non tarderà ad arrivare e è già disponibile una demo su Steam.

Data: 23 giugno

Rilasciato per: PC

«Dressmaker»

Per tutti coloro che hanno sempre desiderato cucire abiti pomposi e perfettamente aderenti, presto ci sarà «Dressmaker». Ma attenzione: i visitatori della tua sartoria sono estremamente esigenti. Ecco perché ogni fase deve essere eseguita con cura: dalle misure al posizionamento del modello sul tessuto, fino al fiore decorativo finale sull'orlo.

Hai il controllo se il risultato è esattamente quello che il cliente desidera o se lo saboti deliberatamente. Come ricompensa, non solo riceverai denaro per acquistare i tuoi tessuti, ma potrai anche accarezzare il simpatico gatto di casa.

Data: settembre 2026

Rilasciato per: PC

«Fossil Quest»

In questo gioco puoi aprire il tuo museo dei dinosauri. Grazie a una grafica accuratamente disegnata, viaggerai per il mondo per scavare fossili e metterli insieme. Imparerai anche a conoscere le singole creature e farai amicizia con gli abitanti del piccolo villaggio di Follyoaks.

Il gioco non è stato realizzato da un grande studio, ma da una coppia di coniugi - autoprodotto con grande attenzione ai dettagli. Dovrai pazientare fino all'uscita del titolo, ma la coppia non vede l'ora di ricevere molti feedback sul prototipo.

Data: 1° trimestre 2027

Rilasciato per: PC

«Froggy Brews»

Prepara un delizioso tè e decoralo con amore per gli abitanti del villaggio. In questa accogliente avventura narrativa, ogni tazza di tè racconta una storia. Il protagonista Froggy torna al suo villaggio natale dopo un po' di tempo e molti cambiamenti. Ora deve trovare di nuovo il suo posto in questo piccolo mondo.

Con ogni bevanda preparata con cura, rallegri la giornata di un abitante del villaggio e rafforzi il legame con la comunità. Quando non sei impegnato a preparare il tè, vaga per i boschi e trova gli ingredienti e le decorazioni più gustose per la prossima bevanda.

Data: prossimo annuncio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 e 2, PC

«Hela: of Mice &; Magic»

Il mio preferito in assoluto del Wholsome Direct. In questa avventura cooperativa, vivi il mondo attraverso gli occhi di un topo. Quando la strega buona del paese si ammala e il mondo è completamente sbilanciato, ti metti in viaggio per ripristinare il bene. Nei panni di un intrepido topo, ti addentrerai nella natura selvaggia, raccoglierai gli ingredienti per le pozioni magiche e aiuterai ovunque ci sia bisogno di te lungo il cammino.

Hela, il meraviglioso mondo di ispirazione scandinava, può essere esplorato a tuo piacimento. Puoi deviare dal percorso e provare le interazioni per rintracciare i frammenti della storia che sono sparsi ovunque.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

«Humblets»

Un concetto entusiasmante è alla base di questo open-world co-op: non esistono due avventure uguali, ogni mondo di gioco è unico. Come Humblet, puoi collaborare in un gruppo di massimo quattro giocatori. Con l'aiuto di mappe magiche, esplori un mondo generato proceduralmente in cui vai in esplorazione, crafting e decorazione.

L'avventura è piena di magia e di affascinanti creature mitiche. Potrai raccontarti le storie più emozionanti intorno al fuoco con gli amici. Il gioco è stato progettato con amore da due sviluppatori indie.

Data: prossimo annuncio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

«In The Drift»

In questo gioco di fantascienza, ripara internet nello spazio nei panni della protagonista Luna. Viaggia oltre gli asteroidi con la tua astronave, rimetti in funzione le torri radio arrugginite e mantieni l'infrastruttura: è l'unico modo per mantenere le persone connesse.

La durata del gioco è gestibile in circa cinque ore e offre una storia meravigliosa sulla ricerca della connessione umana - in un mondo che sta lentamente crollando.

Data: annuncio imminente

Rilasciato per: PC

«Otterly Lost»

In qualità di lontra, esplora il mondo in un'accogliente immersione, lontano da casa. Incontrerai altri animali, scoprirai luoghi segreti e supererai varie sfide. Al tuo fianco: la tua pietra preferita.

Esplora il mondo aperto, risolvi i puzzle e immergiti nelle acque colorate per trovare la strada di casa. Strumenti e altri animali sono al tuo servizio. E per essere sicuro di essere elegante, puoi anche cambiare il tuo abbigliamento di tanto in tanto.

Data: Settembre 2026

Rilasciato per: PC

Cos'altro è stato presentato

Al Wholsome Direct sono stati presentati più di 50 giochi, puoi trovare alcuni titoli in più qui:

Immagine di copertina: Giochi salutari

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







