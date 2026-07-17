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Ecco i nuovi giochi di PS Plus di luglio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.7.2026

Con «Avatar: Frontiers of Pandora» e «Rise of the Ronin», a luglio Sony porta su PlayStation Plus due grandi giochi open world. A questi si aggiungono altri sette titoli.

A luglio, il catalogo di PlayStation Plus ti mette di fronte a una scelta difficile: preferisci difendere Pandora dagli invasori umani, farti strada attraverso il Giappone nei panni di un samurai senza padrone o scagliare i nemici in aria con i poteri telecinetici?

In totale, il 21 luglio Sony aggiungerà nove giochi al catalogo. Sette di questi saranno disponibili per gli abbonati Extra e Premium. «Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» e «Indigo Prophecy» rimarranno riservati al livello Premium.

Quali sono i livelli dell’abbonamento a PlayStation Plus? PlayStation Plus si divide in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti che si aggiungono ogni mese, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul PlayStation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e amplia l’offerta con un vasto catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include inoltre una raccolta di titoli classici delle epoche PS1, PS2, PSP e PS3, versioni di prova a tempo limitato di una selezione di giochi e funzioni di streaming su cloud.

Novità per l’abbonamento Premium

«Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» (2004)

Quando: 21 luglio

Dove: PS4, PS5

Genere: Sparatutto in terza persona / Gioco d’azione

Tipo di gioco: Singolo giocatore



«Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» unisce un classico sparatutto in terza persona a abilità soprannaturali. Vesti i panni di Nick Scryer, un agente con la memoria artificialmente soppressa. Ti infiltri nell’organizzazione terroristica The Movement e cerchi di scoprire cosa si nasconde dietro il progetto segreto Mindgate.

Le tue armi da fuoco sono quasi secondarie. Nel corso del gioco, Nick riacquista i suoi poteri psichici. Con la telecinesi puoi sollevare in aria nemici e oggetti, lanciare barili esplosivi attraverso le stanze o far sbattere i nemici contro i muri. Più avanti si aggiungono il controllo mentale, la pirocinesi e la capacità di lasciare temporaneamente il tuo corpo.

«Indigo Prophecy» (2005)

Quando: 21 luglio

Dove: PS4, PS5

Genere: Dramma interattivo / Avventura

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Indigo Prophecy» inizia con un omicidio, il cui autore sei proprio tu a controllare. Lucas Kane accoltella a morte uno sconosciuto nel bagno di un ristorante di New York. Ma non lo fa di sua spontanea volontà. Dopo che si è ripreso, devi eliminare le tracce, uscire dall’edificio e scoprire chi o cosa lo ha controllato.

Poco dopo cambi prospettiva. Nei panni dei poliziotti Carla Valenti e Tyler Miles, esamini la scena del crimine e dai la caccia a Lucas. Il gioco racconta così la sua storia da diverse prospettive. Le tue decisioni influenzano quali indizi trovano gli investigatori, come reagiscono gli altri personaggi nei tuoi confronti e come si sviluppano le singole scene.

«Indigo Prophecy», uscito in Europa con il nome di «Fahrenheit», è uno dei primi precursori di «Heavy Rain» e «Detroit: Become Human».

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Avatar: Frontiers of Pandora» (2023)

Quando: 21 luglio

Dove: PS5

Genere: Avventura d’azione open world

Tipo di gioco: Singolo giocatore e cooperativa online



«Avatar: Frontiers of Pandora» racconta una storia a sé stante nell’universo dei film. Vesti i panni di un Na’vi che da bambino è stato rapito dall’organizzazione umana RDA. L’organizzazione ti addestra per i propri scopi. 15 anni dopo riesci a scappare, ma conosci a malapena la tua terra natale e la sua cultura.

Alla ricerca delle tue origini, esplori la parte occidentale di Pandora, finora sconosciuta. Attraversi fitte foreste, ti arrampichi su rocce sospese e voli con il tuo Ikran attraverso il mondo aperto. Lungo il percorso incontri diversi clan Na’vi, ti guadagni la loro fiducia e li aiuti nella lotta contro la RDA.

«Rise of the Ronin» (2024)

Quando: 21 luglio

Dove: PS5

Genere: RPG d’azione open world

Modalità di gioco: Singolo giocatore e cooperativa online



«Rise of the Ronin» ti porta nel Giappone del 1863. Dopo secoli di quasi totale isolamento, le potenze occidentali costringono il Paese ad aprirsi. Lo shogunato Tokugawa sta perdendo influenza, diversi gruppi si contendono il futuro del Giappone e una guerra civile si profila all’orizzonte.

Vesti i panni di un guerriero senza padrone e ti ritrovi intrappolato tra i due schieramenti nemici. Lungo il percorso incontrerai personaggi storici e deciderai con chi approfondire i rapporti. Le tue scelte influenzano le singole missioni e lo svolgimento della trama. Puoi unirti allo shogunato, sostenere i suoi avversari o perseguire i tuoi obiettivi personali.

«Firefighting Simulator: Ignite» (2025)

Quando: 21 luglio

Dove: PS5

Genere: Simulatore di vigili del fuoco

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online



In «Firefighting Simulator: Ignite» intervieni su case in fiamme, impianti industriali e altri luoghi di intervento. Vesti i panni di un membro dei vigili del fuoco statunitensi e collabori con una squadra controllata dal computer o con un massimo di altre tre persone.

Una volta sul posto, valuti la situazione e coordini le operazioni. Colleghi le manichette agli idranti, ti fai strada all’interno degli edifici e cerchi le persone intrappolate nelle stanze piene di fumo. Per farlo, usi asce, seghe, termocamere e vari tipi di lance antincendio.

«Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind» (2024)

Quando: 21 luglio

Dove: PS4, PS5

Genere: picchiaduro

Modalità di gioco: giocatore singolo, cooperativa locale e cooperativa online



In «Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind», una versione robotica di Rita Repulsa viaggia indietro nel tempo. Lì si allea con la sua versione più giovane. Insieme, le due cattive vogliono impedire la nascita dei Power Rangers e riscrivere la storia a loro favore.

Ti farai strada insieme ai Rangers attraverso livelli a scorrimento laterale, sconfiggendo grandi gruppi di nemici della serie TV. Ogni Ranger ha attacchi e mosse unici. Abilità speciali e manovre di squadra ti aiuteranno ad affrontare i nemici più forti. La grafica pixelata e la resa volutamente esagerata si ispirano alla serie originale e ai giochi arcade degli anni ’90.

«Dying Light» (2015)

Quando: 21 luglio

Dove: PS4, PS5

Genere: survival horror open world

Tipo di gioco: Singolo giocatore e cooperativa online



«Dying Light» ti catapulta nella città di Harran, invasa dal virus zombie. Vesti i panni dell’agente GRE Kyle Crane, infiltrato nella zona isolata. Lì deve trovare un file rubato. Ben presto, però, si ritrova diviso tra la sua missione, i sopravvissuti e il brutale dittatore Rais.

Di giorno esplori la città a mondo aperto, raccogli materiali e porti a termine le missioni. Crane si muove sui tetti con tecniche di parkour, si arrampica sugli edifici e salta gli ostacoli. Il percorso diretto per le strade raramente è la soluzione più sicura. Di notte il gioco cambia: gli infetti, più veloci e pericolosi, escono dai loro nascondigli e ti inseguono per la città.

«Citizen Sleeper 2: Starward Vector» (2025)

Quando: 21 luglio

Dove: PS5

Genere: Gioco di ruolo narrativo di fantascienza

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Citizen Sleeper 2: Starward Vector» la tua coscienza umana è intrappolata in un corpo artificiale. In qualità di cosiddetto “Sleeper”, fai parte di una multinazionale. Sei riuscito a fuggire, ma soffri di vuoti di memoria e sei braccato da diverse fazioni.

Con un'astronave rubata viaggi attraverso la Starward Belt. Visiti stazioni spaziali, accetti missioni e metti insieme un equipaggio. Al posto dei combattimenti, al centro dell’attenzione ci sono le conversazioni, le decisioni e le storie personali dei tuoi compagni.

«Snow Bros. Wonderland» (2024)

Quando: 21 luglio

Dove: PS5

Genere: Azione arcade

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa locale



«Snow Bros. Wonderland» porta la serie arcade, che ha più di 30 anni, nella terza dimensione. Vesti i panni dei discendenti dei pupazzi di neve originali, Nick e Tom. Insieme dovranno salvare il Paese delle Nevi dal re Atchich e dal suo esercito di mostri.

Il principio di base rimane lo stesso, nonostante la nuova prospettiva. Sparerai ghiaccio contro i nemici, li trasformerai in palle di neve e poi li farai rotolare attraverso i livelli. Le palle di neve che rotolano trascinano con sé altri nemici e, nel migliore dei casi, innescano lunghe reazioni a catena. Più nemici colpisci con un attacco, più alto sarà il tuo punteggio.

Immagine di copertina: Ubisoft

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