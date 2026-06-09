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Nintendo Direct (9 giugno 2026): Il remake di "Ocarina of Time", "Kingdom Hearts IV" e altro ancora

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 9.6.2026

Nintendo rivela in una presentazione "Direct" quali saranno i nuovi giochi che verranno presto rilasciati su Switch e Switch 2.

Dopo Sony e Microsoft, anche Nintendo fa gli onori di casa con uno showcase estivo. Qui puoi trovare tutti gli annunci, i trailer e i momenti salienti del Nintendo Direct del 9 giugno 2026.

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale. Per molti, Nintendo sta riportando in auge il miglior gioco di «Zelda» di tutti i tempi. Purtroppo, il teaser trailer non rivela molto. O non rivela proprio nulla. Se la breve clip con Link è indicativa della qualità grafica del remake, allora ci aspetta una vera festa. Il remake di «Ocarina of Time» uscirà nel corso dell'anno.

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2

«The Duskbloods»

La misteriosa esclusiva Fromsoftware per Switch 2 fa gli onori di casa con un nuovo trailer. È (troppo) breve e (troppo) nitido. La cosa più importante è che potrai provarlo di persona in una prova a rete chiusa quest'estate. Tuttavia, manca ancora una data di uscita. Hrmpf.

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Kingdom Hearts IV»

A sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer per l'attesissimo quarto capitolo della serie «Kingdom Hearts». Sembra fantastico e dovrebbe far saltare di gioia i fan dell'epopea Disney.

L'8 ottobre gli utenti di Switch 2 potranno inoltre acquistare una raccolta di «Kingdom Hearts». Questa include «Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX», «Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue» e «Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)».

Data: ???

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X, PC

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix ha in serbo ancora più sorprese. Lo studio giapponese presenta il primo «Final Fantasy» in stile HD-2D. Particolarmente cool per i vecchi fan: grazie alle «visioni» reclutabili, i personaggi classici come Cloud, Terra e Clive possono partecipare alle battaglie a turni ed eseguire azioni speciali.

Data: 22 ottobre

Rilasciato per: Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Xenoblade Genesis»

Nintendo sa fare anche i JRPG. L'ultimo «Xenoblade» capitolo dello studio di sviluppo di culto Monolith Soft viene presentato come un nuovo grande inizio per la serie di giochi. Il primo trailer dà un'idea del bellissimo mondo di gioco.

«I fan di Xenoblade Chronicles» possono anche aspettarsi tre «edizioni per Nintendo Switch 2» dei giochi per Switch 1«Xenoblade». Oltre alla risoluzione 4K e a un frame rate più elevato, ci saranno anche aggiornamenti dei contenuti. «Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition» è disponibile ora. «Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition» uscirà il 30 luglio e «Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition» il 3 dicembre.

Data: 2027

Rilasciato per: Switch 2

«Nintendo Switch Sports Resort»

La nostalgia è una droga dannatamente buona. Non c'è altro modo per spiegare la mia sensazione di felicità nel guardare il trailer di «Nintendo Switch Sports Resort». Nintendo ti invita a tornare sull'isola di Wuhu, conosciuta fin dalla prima parte per Wii. Secondo Nintendo, sono inclusi i seguenti sport: boxe, ping pong, tiro con l'arco, tennis, pallavolo, bowling, pallacanestro, golf, lotta con il pollice, skateboard, moto d'acqua e aerei a elica. I giochi si giocano con il controllo del movimento e le funzioni del mouse. Fantastico, fantastico, fantastico.

Data: 22 ottobre

Rilasciato per: Switch 2

«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Il gioco di strategia di Nintendo ha finalmente una data di uscita nel nuovo trailer. Peccato che sia nel l'inferno del gioco di settembre.

Data: 17 settembre

Rilasciato per: Switch 2

«Star Fox»

Lo sparatutto fantascientifico è in arrivo. Ora puoi provarlo con mano grazie a una demo gratuita. Puoi leggere le mie impressioni sul gioco qui:

Data: 25 giugno

Rilasciato per: Switch 2

«Splatoon Raiders»

Lo spin-off single-player di «Splatoon» riceve anche un nuovo trailer. Non ho bisogno di vedere altro del gioco, Nintendo. Sono già convinto. Ok, ma guarderò comunque il Nintendo Direct dettagliato sullo sparatutto il 30 giugno.

Data: 23 luglio

Rilasciato per: Switch 2

«Pokémon Pokopia Expansion Pass»

Il successo di Pokémon riceve la sua prima espansione. Il «Expansion Pass» è diviso in tre ondate. Il primo DLC ti porterà in una nuova città sottomarina a partire da agosto. Grazie a un aggiornamento gratuito, potrai anche esplorare i mondi esistenti immergendoti.

Data: da agosto

Rilasciato per: Switch 2

«Rhythm Paradise Groove»

Il folle gioco musicale di Nintendo offre una panoramica... una panoramica. Non ci vorrà molto prima che tu possa giocare ai videogiochi di musica stravagante.

Data: 2 luglio

Rilasciato per: Switch

«Orbitals»

Un'avventura intergalattica in cooperativa in un bellissimo stile anime retrò. Se ti piacciono giochi come «It Takes Two» e «Split Fiction», dovresti prendere nota di questa gemma in esclusiva per Switch 2

Data: 3 settembre

Rilasciato per: Switch 2

«Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon»

Uno spinoff di «Vampire Survivors» nell'universo di «Jujutsu Kaisen».

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Muramasa Revenant Blades»

La serie di RPG d'azione in 2D torna con un nuovo capitolo. Una novità assoluta per la serie: per la prima volta anche per PC.

Data:

Rilasciato per: Switch 2, Switch, PS5, PC

«One Piece: Grand Gourmet»

Un gioco di cucina nell'universo di «One Piece» con un bellissimo aspetto in pixel art. Oltre 400 personaggi della serie ti aspettano per essere cucinati. Fantastico, ora ho fame.

Data: 23 ottobre

Rilasciato per: Switch, Switch 2, PC, iOS, Android

«Ninjala 2: Il pianeta inesplorato»

Il ninja dipendente dalle gomme è tornato. Nella seconda parte c'è un mondo di gioco aperto da esplorare. Il gioco uscirà in esclusiva per la console portatile di Nintendo.

Data: primavera 2027

Rilasciato per: Switch 2

«Pikuniku 2»

Un sequel in 3D dell'eccentrico titolo indie in 2D. Include frutta gigante parlante, rane robotiche e patate iperpotenziate. Io dico sì: bizzarro.

Data: Primavera 2027

Rilasciato per: Switch 2, PC

«Hello Kitty Party Land»

«Mario Party» nell'universo di «Hello Kitty». Kawaii!

Data: 29 ottobre

Rilasciato per: Switch 2, Switch

«DK Challenge»

Cosa sta facendo Nintendo? L'azienda sta sperimentando con... Achievements (immagina una musica drammatica a questo punto)?

La «DK Challenge» è un evento a tempo limitato che celebra «Donkey Kong». Dal 10 giugno al 1° settembre, potrai affrontare le sfide dei «classici di Donkey Kong» per NES, SNES e Game Boy. Chi le completa con successo può guadagnare carte sfida digitali. In «Donkey Kong Bananza» ci saranno altre sfide.

A proposito di «Bananza»: il titolo per Switch 2 prevede anche un evento a tempo limitato con contenuti cosmetici dal mondo di «Super Mario Bros.».

Data: ad oggi

Rilasciato per: Switch 2

Sono stati presentati anche questi giochi

Nintendo sembra essere molto orgogliosa del supporto di terze parti per la Switch 2. Nel corso del Direct sono stati presentati molti porting di blockbuster di alto calibro. Qui puoi trovare una panoramica in ordine alfabetico:

Nintendo Direct I tuoi punti salienti? La leggenda di Zelda: Ocarina del tempo I Duskblood Kingdom Hearts IV Final Fantasy Resonance Xenoblade Genesis Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Edizione Nintendo Switch 2 Xenoblade Chronicles 2 - Edizione 2 per Nintendo Switch Xenoblade Chronicles 3 - Edizione 2 per Nintendo Switch Nintendo Switch Sports Resort Fire Emblem: La trama della fortuna Star Fox Predatori di Splatoon Pass di espansione Pokémon Pokopia Ritmo Paradiso Groove Orbitali Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon Lame di Muramasa Revenant One Piece: Grand Gourmet Ninjala 2: Il pianeta inesplorato Pikuniku 2 Il paese delle feste di Hello Kitty Atelier Karia: Il Regno della Notte e il Dizionario dei Ricordi Grande Passeggiata DayZ Cool Edition Deltarune (Capitolo 5) Devil May Cry 5: Edizione Devil Hunter Mostri di Dragon Quest: Il mondo coperto Dragon's Dogma 2: Dark Arisen Everbloom Final Fantasy 16 Online Fitness Boxe 3: Il tuo personal trainer - Edizione Nintendo Switch 2 Bugie di P I Signori della Caduta 2 Metafora: ReFantazio Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 Minecraft Osservatore: Sistema Redux Onimusha: La via della spada Le leggende di Rayman raccontate Rise of the Tomb Raider: celebrazione del ventennale Runescape: Dragonwilds SnowRunner Lama stellare Tales of Eternia rimasterizzato Warhammer 40.000: Space Marine 2 Votare

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