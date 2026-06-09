Nintendo Direct (9 giugno 2026): Il remake di "Ocarina of Time", "Kingdom Hearts IV" e altro ancora

Nintendo Direct
I tuoi punti salienti?
Nintendo rivela in una presentazione "Direct" quali saranno i nuovi giochi che verranno presto rilasciati su Switch e Switch 2.
Dopo Sony e Microsoft, anche Nintendo fa gli onori di casa con uno showcase estivo. Qui puoi trovare tutti gli annunci, i trailer e i momenti salienti del Nintendo Direct del 9 giugno 2026.
Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale. Per molti, Nintendo sta riportando in auge il miglior gioco di «Zelda» di tutti i tempi. Purtroppo, il teaser trailer non rivela molto. O non rivela proprio nulla. Se la breve clip con Link è indicativa della qualità grafica del remake, allora ci aspetta una vera festa. Il remake di «Ocarina of Time» uscirà nel corso dell'anno.
Data: 2026
Rilasciato per: Switch 2
La misteriosa esclusiva Fromsoftware per Switch 2 fa gli onori di casa con un nuovo trailer. È (troppo) breve e (troppo) nitido. La cosa più importante è che potrai provarlo di persona in una prova a rete chiusa quest'estate. Tuttavia, manca ancora una data di uscita. Hrmpf.
Data: 2026
Rilasciato per: Switch 2
A sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer per l'attesissimo quarto capitolo della serie «Kingdom Hearts». Sembra fantastico e dovrebbe far saltare di gioia i fan dell'epopea Disney.
L'8 ottobre gli utenti di Switch 2 potranno inoltre acquistare una raccolta di «Kingdom Hearts». Questa include «Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX», «Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue» e «Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)».
Data: ???
Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X, PC
Square Enix ha in serbo ancora più sorprese. Lo studio giapponese presenta il primo «Final Fantasy» in stile HD-2D. Particolarmente cool per i vecchi fan: grazie alle «visioni» reclutabili, i personaggi classici come Cloud, Terra e Clive possono partecipare alle battaglie a turni ed eseguire azioni speciali.
Data: 22 ottobre
Rilasciato per: Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC
Nintendo sa fare anche i JRPG. L'ultimo «Xenoblade» capitolo dello studio di sviluppo di culto Monolith Soft viene presentato come un nuovo grande inizio per la serie di giochi. Il primo trailer dà un'idea del bellissimo mondo di gioco.
«I fan di Xenoblade Chronicles» possono anche aspettarsi tre «edizioni per Nintendo Switch 2» dei giochi per Switch 1«Xenoblade». Oltre alla risoluzione 4K e a un frame rate più elevato, ci saranno anche aggiornamenti dei contenuti. «Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition» è disponibile ora. «Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition» uscirà il 30 luglio e «Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition» il 3 dicembre.
Data: 2027
Rilasciato per: Switch 2
La nostalgia è una droga dannatamente buona. Non c'è altro modo per spiegare la mia sensazione di felicità nel guardare il trailer di «Nintendo Switch Sports Resort». Nintendo ti invita a tornare sull'isola di Wuhu, conosciuta fin dalla prima parte per Wii. Secondo Nintendo, sono inclusi i seguenti sport: boxe, ping pong, tiro con l'arco, tennis, pallavolo, bowling, pallacanestro, golf, lotta con il pollice, skateboard, moto d'acqua e aerei a elica. I giochi si giocano con il controllo del movimento e le funzioni del mouse. Fantastico, fantastico, fantastico.
Data: 22 ottobre
Rilasciato per: Switch 2
Il gioco di strategia di Nintendo ha finalmente una data di uscita nel nuovo trailer. Peccato che sia nel l'inferno del gioco di settembre.
Data: 17 settembre
Rilasciato per: Switch 2
Lo sparatutto fantascientifico è in arrivo. Ora puoi provarlo con mano grazie a una demo gratuita. Puoi leggere le mie impressioni sul gioco qui:
Data: 25 giugno
Rilasciato per: Switch 2
Lo spin-off single-player di «Splatoon» riceve anche un nuovo trailer. Non ho bisogno di vedere altro del gioco, Nintendo. Sono già convinto. Ok, ma guarderò comunque il Nintendo Direct dettagliato sullo sparatutto il 30 giugno.
Data: 23 luglio
Rilasciato per: Switch 2
Il successo di Pokémon riceve la sua prima espansione. Il «Expansion Pass» è diviso in tre ondate. Il primo DLC ti porterà in una nuova città sottomarina a partire da agosto. Grazie a un aggiornamento gratuito, potrai anche esplorare i mondi esistenti immergendoti.
Data: da agosto
Rilasciato per: Switch 2
Il folle gioco musicale di Nintendo offre una panoramica... una panoramica. Non ci vorrà molto prima che tu possa giocare ai videogiochi di musica stravagante.
Data: 2 luglio
Rilasciato per: Switch
Un'avventura intergalattica in cooperativa in un bellissimo stile anime retrò. Se ti piacciono giochi come «It Takes Two» e «Split Fiction», dovresti prendere nota di questa gemma in esclusiva per Switch 2
Data: 3 settembre
Rilasciato per: Switch 2
Uno spinoff di «Vampire Survivors» nell'universo di «Jujutsu Kaisen».
Data: 2026
Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
La serie di RPG d'azione in 2D torna con un nuovo capitolo. Una novità assoluta per la serie: per la prima volta anche per PC.
Data:
Rilasciato per: Switch 2, Switch, PS5, PC
Un gioco di cucina nell'universo di «One Piece» con un bellissimo aspetto in pixel art. Oltre 400 personaggi della serie ti aspettano per essere cucinati. Fantastico, ora ho fame.
Data: 23 ottobre
Rilasciato per: Switch, Switch 2, PC, iOS, Android
Il ninja dipendente dalle gomme è tornato. Nella seconda parte c'è un mondo di gioco aperto da esplorare. Il gioco uscirà in esclusiva per la console portatile di Nintendo.
Data: primavera 2027
Rilasciato per: Switch 2
Un sequel in 3D dell'eccentrico titolo indie in 2D. Include frutta gigante parlante, rane robotiche e patate iperpotenziate. Io dico sì: bizzarro.
Data: Primavera 2027
Rilasciato per: Switch 2, PC
«Mario Party» nell'universo di «Hello Kitty». Kawaii!
Data: 29 ottobre
Rilasciato per: Switch 2, Switch
Cosa sta facendo Nintendo? L'azienda sta sperimentando con... Achievements (immagina una musica drammatica a questo punto)?
La «DK Challenge» è un evento a tempo limitato che celebra «Donkey Kong». Dal 10 giugno al 1° settembre, potrai affrontare le sfide dei «classici di Donkey Kong» per NES, SNES e Game Boy. Chi le completa con successo può guadagnare carte sfida digitali. In «Donkey Kong Bananza» ci saranno altre sfide.
A proposito di «Bananza»: il titolo per Switch 2 prevede anche un evento a tempo limitato con contenuti cosmetici dal mondo di «Super Mario Bros.».
Data: ad oggi
Rilasciato per: Switch 2
Nintendo sembra essere molto orgogliosa del supporto di terze parti per la Switch 2. Nel corso del Direct sono stati presentati molti porting di blockbuster di alto calibro. Qui puoi trovare una panoramica in ordine alfabetico:
I tuoi punti salienti?
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti