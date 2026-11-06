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I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana (dal 31/10 al 07/11)

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 31.10 al 07.11).

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (Warzone)», «The Lost Wild», «Fragmentary Order», «Frostpunk 2: The Surge».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

«The King's Surveyor»

Interpreti un geometra che, per conto del re, mappa parti sconosciute del mondo di gioco. Adoro la grafica retrò e la colonna sonora rilassante nel trailer. Spero di poter disattivare il filtro CRT, nel caso mi facesse venire il mal di testa.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Metamorphosis»

Non so dirti cosa aspettarti da questo gioco. Ma lo stile artistico e l'interazione tra musica e immagini nel trailer mi rendono curioso. AIUTO!

Data: ???

Disponibile per: PC

«Bill & Ted's Excellent Adventure: Arcade»

«Party on, dudes!» Il franchise di commedie fantascientifiche riceve un nuovo spin-off videoludico, inclusa la sincronizzazione dei due protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter. Il sidescroller in pixel art dello sviluppatore australiano Art of Play è confermato per il 2027, ma ha ancora bisogno di una spinta finanziaria per tagliare il traguardo. Una campagna di crowdfunding dovrebbe ora risolvere la situazione, affinché «Bill and Ted’s Excellent Adventure: Arcade» diventi davvero «breathtaking»[/doNotTranslate>.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Nuovi controller PS5

Ok, questo non è un trailer di un gioco. Tuttavia, non volevo privarti di questi bellissimi nuovi controller (e cover). In realtà mi ero ripromesso di non comprarne più. Ma qui sto per cedere di nuovo.

Data: 4 febbraio 2027

Disponibile per: PS5, PC

Aggiornamenti trailer di giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti su gameplay e storia.

«Fragmentary Order»

Non hai voglia di «Call of Duty»? Allora forse ti piacerà il gameplay hardcore più lento di «Fragmentary Order». Lo sparatutto extraction proviene dallo sviluppatore di «Escape from Tarkov», Nikita Buyanov. Nonostante l'ambientazione sci-fi cupa, il gioco dovrebbe avere un carattere simulativo e sembrare realistico. Nel nuovo trailer puoi vedere 14 minuti di gameplay.

Data: ???

Disponibile per: PC

«The Elder Scrolls VI: Sentinel»

Il papà di Bethesda, Todd Howard, svela il nome del nuovo gioco «The Elder Scrolls». Leggi tutte le informazioni sull'annuncio qui:

Novità e trend «The Elder Scrolls VI»: Bethesda mostra un nuovo «trailer» Domagoj Belancic 101 like 101 51 commenti 51

«The Lost Wild»

Lo studio di sviluppo britannico Great Ape Games offre in questo mini-documentario approfondimenti sul processo di sviluppo del gioco horror sui dinosauri «The Lost Wild». Trovo particolarmente bello che i dinosauri siano rappresentati come animali e non come mostri. Voglio iniettarmi questo gioco per via endovenosa. Subito.

Data: ???

Disponibile per: PS5, PC

«Ghost Haunting»

Sembra una bellissima avventura punta e clicca nello stile dei vecchi titoli «Monkey Island». Per Phil, il gioco è stato uno dei consigli segreti della Gamescom. Se vuoi convincerti tu stesso, puoi farlo da subito con una demo su Steam.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«The Citadel Project»

Sembra «Thief», ma è stato realizzato da uno sviluppatore solista. Presto potrai farti un'idea tu stesso in Early Access.

Data: 11 novembre

Disponibile per: PC (Early Access)

«Rayman Legends Retold»

Molto presto la mascotte senza arti salterà di nuovo attraverso coloratissimi livelli 2,5D nel remake di «Rayman Legends». I fan di Playstation possono rallegrarsi per un costume esclusivo di «Astro Bot». Se non hai ancora giocato a «Astro Bot»: recuperalo assolutamente!

Data: 3 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«10 Million Pixels»

10 milioni di pixel. Tra questi, da qualche parte, uno dorato. Devi trovarlo. Buona fortuna. Un'idea di gioco rinfrescante e diversa con un trailer rilassato che mi seduce a scaricare la demo su Steam.

Data: 27 novembre

Disponibile per: PC

«Stronghold 4»

Brutte notizie per i fan di «Stronghold». Il quarto capitolo è posticipato all'anno prossimo. Nel video, gli sviluppatori spiegano il perché.

Data: 20 aprile 2027

Disponibile per: PC (Early Access)

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Dopo il lancio di «Call of Duty: Modern Warfare 4», lo studio di sviluppo Infinity Ward mostra cosa ti aspetta nelle prossime settimane nel multiplayer, nella modalità DMZ e in «Warzone».

Data: novembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Guild Wars Afterlife»

«Guild Wars», che ha più di 20 anni, riceve un'espansione. La mia collega di redazione Debora ne sarà felice.

Data: 13 gennaio 2027

Disponibile per: PC, Mobile

«Final Fantasy XIV: Evercold»

La grande espansione per il MMO di «Final Fantasy» si mostra in un trailer epico – e rivela una data di uscita. Tuttavia, dovrai pazientare ancora un po' prima di poterci mettere mano tu stesso.

Data: 23 febbraio 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Arc Raiders»

«Arc Raiders» festeggia il suo primo compleanno. Evviva! Puoi leggere la recensione di Phil del novembre 2025 qui:

Recensione «Arc Raiders»: l'extraction shooter per le masse Philipp Rüegg 63 like 63 34 commenti 34

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sonic Racing: CrossWorlds»

Anche «Sonic Racing: CrossWorlds» festeggia il compleanno. Sega mostra cosa possono aspettarsi i fan nel secondo anno del fun-racer. Nel frattempo, Nintendo dorme e abbandona «Mario Kart World» al suo destino.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Cronos: Lazarus»

L'eccellente gioco horror sci-fi dello studio polacco Bloober Team riceve una prima espansione. «Cronos: Lazarus» dovrebbe essere più ricco d'azione rispetto al gioco principale. Nel nuovo trailer c'è per la prima volta una data di uscita concreta.

Data: 3 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Powerwash Simulator 2: Barbie Pack»

🩷🩷🩷

Data: 3 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Retroscena «PowerWash Simulator» e altri: perché ci piace fare lavori noiosi nei giochi Rainer Etzweiler 83 like 83 38 commenti 38

«Dune: Awakening»

Funcom mostra cosa succederà dopo il lancio su console di «Dune: Awakening». Nel video, lo studio annuncia un'espansione gratuita, nuovi eventi, crossplay e singleplayer offline.

Data: 1 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Frostpunk 2: The Surge»

Lo spietato gioco di simulazione «Frostpunk 2» riceve un'ampia espansione con una campagna basata sulla storia e una nuova regione. Basterà per convincere di nuovo Simon dopo la sua valutazione di 3/5?

Data: 14 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky Forsaken»

L'ospite fisso da record di questa lista si fa risentire con un nuovo aggiornamento dei contenuti. Tutto bello e buono, ma vorrei sapere di più sul nuovo progetto dello studio. «Light no Fire» è ancora vivo?

Data: da subito

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mobile

«Hogwarts Legacy»

L'eccellente gioco di «Harry Potter» riceve un aggiornamento DLSS 5. Nel trailer vedi le differenze tra la vecchia e la nuova versione dell'upscaler di Nvidia. Oh, sì. Sembra solo diverso. Non meglio o peggio. Per me: molto rumore per nulla.

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (Warzone)», «The Lost Wild», «Fragmentary Order», «Frostpunk 2: The Surge».

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