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Questi sono i nuovi giochi dell'Xbox Game Pass di novembre 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 4.11.2026

Con "Warhammer Survivors", "Escape Academy 2" e "Football Manager 27", diverse nuove uscite arrivano su Xbox Game Pass a novembre. Altri titoli passano a livelli di abbonamento aggiuntivi.

Il 3 novembre Microsoft ha annunciato la prima ondata di nuovi giochi per il Game Pass. In totale, 14 titoli verranno rilasciati gradualmente per diverse piattaforme e abbonamenti entro il 17 del mese.

Quali sono i livelli dell'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. A questi si aggiunge il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende questo accesso alla vasta libreria di giochi giocabili sulla console Xbox, che conta centinaia di titoli. Il livello più alto e costoso è l'Ultimate. Include tutti i giochi del Game Pass, l'accesso ai titoli dei Microsoft Studios al day-one, oltre a EA Play e al Cloud Gaming.

«Football Manager 27»

Quando: 3 novembre (PC), 10 novembre (console)

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Simulazione di gestione calcistica

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer online



In «Football Manager 27» assumi la direzione sportiva di una squadra di calcio. Componi la tua rosa, tratti i trasferimenti, sviluppi i talenti e definisci l'impostazione tattica della tua squadra.

Nel nuovo capitolo, lo sviluppatore Sports Interactive ha rivisto, tra le altre cose, l'interfaccia utente e la simulazione delle partite. Un nuovo sistema valuta quanto bene i tuoi giocatori riescano a mettere in pratica le direttive tattiche. Durante le partite, inoltre, puoi intervenire tatticamente in modo più mirato.

La versione per console offre un sistema di controllo adattato all'uso del controller.

«Pit of Goblin»

Quando: 3 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genere: Horror cooperativo, survival

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer online



In «Pit of Goblin» vesti i panni di un goblin che esplora pericolosi sotterranei in cerca di cibo e oggetti preziosi. Dovrai evitare trappole, schivare mostri e gestire il tuo equipaggiamento limitato. Puoi intraprendere le spedizioni insieme ad altri giocatori o avventurarti per conto tuo. Nei sotterranei è possibile utilizzare oggetti come strumenti o manovre di distrazione. Dopo spedizioni riuscite, consegnerai il bottino al signore dei goblin. Se fallirai la missione, minaccerà di mangiarti.

«Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors»

Quando: 4 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series, portatile e PC

Come: Novità in Premium; già incluso in Ultimate e PC Game Pass

Genere: Roguelite, deckbuilding, dungeon crawler

Tipo di gioco: Singleplayer



Gli sviluppatori di «Vampire Survivors» uniscono in «Vampire Crawlers» combattimenti a turni con un sistema di carte. Esplori sotterranei in prima persona, raccogli carte e combini le loro abilità per creare attacchi il più efficaci possibile. Nel corso delle tue partite, migliorerai il tuo mazzo di carte e svilupperai nuove strategie contro diversi nemici. Sebbene il gioco sia basato sui turni, puoi eseguire le azioni a un ritmo elevato. I combattimenti ti lasciano quindi la scelta tra un approccio ponderato e combinazioni rapide.

«Void/Breaker»

Quando: 4 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass; novità su Xbox Series X/S e nel cloud

Genere: Roguelite sparatutto in prima persona

Tipo di gioco: Singleplayer



Un'intelligenza artificiale ostile ti tiene prigioniero in una simulazione in «Void/Breaker». Per evadere, combatti facendoti strada attraverso diverse aree piene di macchine e altri nemici. Il gioco punta su movimenti rapidi, ambienti distruttibili e un vasto sistema di armi.

«Escape Academy 2: Back 2 School»

Quando: 5 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series, portatile e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Gioco di enigmi, avventura escape room

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa locale/online per due persone



In «Escape Academy 2: Back 2 School» torni in una scuola dove risolvere enigmi fa parte del programma scolastico. A differenza del primo capitolo, esplori un mondo di gioco aperto in cui ti attendono diverse escape room, compiti e segreti. Esamini l'ambiente, combini indizi e risolvi enigmi meccanici e logici per sbloccare nuove aree.

«Firefighting Simulator: Ignite»

Quando: 5 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genere: Simulazione di vigili del fuoco

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa online fino a quattro persone



Combattere incendi e salvare persone fa parte della tua quotidianità in «Firefighting Simulator: Ignite». Vesti i panni di un vigile del fuoco americano e intervieni in diverse emergenze. Sul posto, devi valutare la situazione, stendere i tubi, spegnere i focolai e mettere in salvo le persone in pericolo.

«MySims: Cozy Bundle»

Quando: 5 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass; novità su console e nel cloud

Genere: Simulazione di vita, avventura di costruzione

Tipo di gioco: Singleplayer



Il «MySims: Cozy Bundle» contiene le riedizioni dei due giochi «MySims» e «MySims Kingdom». Nel primo capitolo progetti una città, costruisci case e mobili e soddisfi i desideri dei suoi abitanti. Per farlo, raccogli materiali e sblocchi ulteriori opzioni di design.

«MySims Kingdom» sposta l'azione in un mondo fantasy, i cui abitanti hanno bisogno del tuo aiuto per diversi problemi. Lì esplori diverse aree, risolvi enigmi e costruisci nuovi edifici e strutture.

«Warhammer Survivors»

Quando: 10 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series, portatile e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Azione bullet-heaven, roguelite

Tipo di gioco: Singleplayer



I mondi di «Warhammer 40 000» e «Warhammer Age of Sigmar» fanno da scenario a «Warhammer Survivors». Controlli personaggi noti dei due universi con una visuale dall'alto e combatti contro ondate di nemici sempre più grandi.

Durante i combattimenti accumuli esperienza e migliori il tuo equipaggiamento. Diverse armi e abilità possono essere combinate, permettendoti di cambiare il tuo stile di combattimento nel corso di una partita. Il gioco punta su una grafica pixel animata ed è sviluppato da Auroch Digital in collaborazione con poncle, lo sviluppatore di «Vampire Survivors».

«Tanuki: Pon’s Summer»

Quando: 10 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Avventura open-world, simulazione di vita

Tipo di gioco: Singleplayer



Un cane procione di nome Pon assume il ruolo principale in «Tanuki: Pon’s Summer». In sella alla sua BMX, consegna lettere e pacchi agli abitanti di un'isola di ispirazione giapponese. Esplori diverse località, conosci i loro abitanti e svolgi vari compiti.

Oltre alle consegne, puoi preparare sushi, provare il sumo o dare una mano in un bar. Inoltre, ti occupi del restauro di un santuario in rovina. Hai un mese di tempo per farlo, poiché il santuario deve essere ripristinato entro il grande festival dei Tanuki.

«Hope in the City»

Quando: 11 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Avventura mistery, gioco investigativo

Tipo di gioco: Singleplayer



La diciassettenne Hope Song torna a casa e trova il suo appartamento devastato. Dei suoi genitori non c'è traccia. In «Hope in the City» assumi il ruolo dell'aspirante artista e cerchi di scoprire cosa sia successo alla sua famiglia. Esamini diverse scene, cerchi indizi e annoti le tue osservazioni in un album da disegno. Successivamente, colleghi le informazioni raccolte per ottenere nuove intuizioni. Con ogni scoperta, impari di più sui segreti della sua famiglia e sui retroscena della scomparsa.

«Thronefall»

Quando: 11 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series, portatile e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genere: Strategia, tower defense

Tipo di gioco: Singleplayer



Di giorno costruisci un insediamento in Thronefall e prepari la sua difesa. Costruisci edifici, migliori la tua economia e investi i tuoi guadagni in mura, torri e truppe aggiuntive. Di notte, unità nemiche attaccano il tuo regno. A quel punto devi utilizzare le difese nel modo più intelligente possibile e puoi intervenire tu stesso nei combattimenti. Poiché le tue risorse sono limitate, devi bilanciare la crescita economica e la sicurezza militare.

«John Carpenter’s Toxic Commando»

Quando: 12 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genere: Sparatutto cooperativo, azione survival-horror

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa online fino a quattro persone



Una minaccia fuori controllo ha trasformato gran parte dell'umanità in creature simili a zombie in John Carpenter’s Toxic Commando. Come membro di un'unità speciale armata, combatti contro gli infetti e cerchi di prevenire una catastrofe ancora più grande. Le missioni ti portano attraverso aree vaste e parzialmente aperte.

«Aphelion»

Quando: 17 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series, portatile e PC

Come: Novità in Premium; già incluso in Ultimate e PC Game Pass

Genere: Avventura fantascientifica, action-adventure

Tipo di gioco: Singleplayer



Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta ghiacciato, due astronauti cercano di sopravvivere in «Aphelion». Controlli Ariane, che deve trovare e salvare il suo collega ferito Thomas. Nella sua ricerca attraversa un ambiente ostile con pareti rocciose scoscese, distese di ghiaccio e altri ostacoli. Oltre all'esplorazione, giocano un ruolo importante incontri pericolosi e insoliti cambiamenti della realtà. Nel corso della storia, prendi il controllo di entrambi i personaggi principali.

«Paw Patrol: Dino World»

Quando: 17 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genere: Avventura per famiglie, action-adventure

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa per due persone



I cani della «Paw Patrol» finiscono su un'isola abitata dai dinosauri in «Paw Patrol: Dino World». Lì esplori diverse aree, aiuti gli animali preistorici e sventi i piani del sindaco Humdinger. Ognuno dei cani giocabili dispone di abilità proprie, che utilizzi per superare ostacoli e risolvere piccoli compiti.

Otto altri giochi per il Game Pass Essential

Inoltre, Microsoft espande il Game Pass Essential il 15 novembre con otto giochi. Tra questi ci sono diversi classici dello sviluppatore Rare e titoli delle serie «Halo» e «Gears of War». I seguenti giochi vengono aggiunti al livello di abbonamento più economico:

«Banjo-Kazooie» (Cloud, console)

«Banjo-Tooie» (Cloud, console)

«Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts» (Cloud, console)

«Gears of War: Judgment» (Cloud, console)

«Halo: Spartan Assault» (Cloud, console, PC)

«Perfect Dark» (Cloud, console)

«Viva Piñata» (Cloud, console)

«Viva Piñata: Trouble in Paradise» (Cloud, console)

Questi 13 giochi lasciano il Game Pass

Oltre alle novità, Microsoft ha annunciato anche le prossime uscite. Il 15 novembre, i seguenti 13 giochi scompariranno dall'abbonamento:

«1000xResist»

«Barbie Horse Trails»

«Dragon Ball Xenoverse 2»

«Firefighting Simulator – The Squad»

«GoldenEye 007»

«Great God Grove»

«Moonlighter»

«Pigeon Simulator»

«Police Simulator: Patrol Officers»

«Relic Hunters Legend»

«Total Chaos»

«Winter Burrow»

«Wreckfest»

Immagine di copertina: astragon Entertainment

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