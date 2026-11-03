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«The Elder Scrolls VI»: Bethesda mostra un nuovo «trailer»

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 3.11.2026

Per il 40° anniversario dello studio, Bethesda mostra un nuovo "trailer" dell'attesissimo "The Elder Scrolls VI". Non dovresti aspettarti troppo. Anzi, meglio ancora: non aspettarti nulla.

Sono passati otto anni da quando Bethesda ha annunciato "The Elder Scrolls VI". Nel 2018, Todd Howard salì sul palco dell'E3 (ah, E3, mi manchi) e annunciò che il suo studio non stava lavorando solo all'epopea sci-fi "Starfield":

"We're also building toward the game after that. And it's the one you keep asking about."

La folla impazzisce. Parte il trailer di "The Elder Scrolls VI":

Un momento da brividi. Nessuno poteva immaginare allora che avremmo dovuto aspettare ben otto anni prima che Todd si decidesse a darci qualche briciola di informazione sul prossimo progetto "Elder Scrolls".

Ora è arrivato il momento. In occasione del 40° anniversario di Bethesda, lo studio premia i suoi fan con un nuovo trailer.

Pronti? Godetevelo:

Aspetta... tutto qui? Un po' di sabbia, il logo di Bethesda, musica fantastica. E poi? Solo un nome: "The Elder Scrolls VI: Sentinel".

Otto anni. Abbiamo aspettato otto anni per questo. Todd, sai essere crudele. La mia frustrazione è almeno mitigata dai numerosi commenti divertenti sotto il video di YouTube. Ecco un piccolo estratto:

"The dust is symbolic of the dust that's gathered on us while waiting for this"

"Fun fact: the word “elder” in the title refers to the age group who can remember when this game was first announced"

"Now the development can begin"

"elder scrolls VI name reveal before GTA VI"

"my retirement home is going to go absolutely feral when this drops in 40 years"

Per girare il coltello nella piaga festeggiare ancora di più il compleanno dello studio, Todd ci invita in un altro video nelle sacre sale dove nasce la magia dei giochi (questa volta senza giacca di pelle).

Ripensa agli inizi di Bethesda nel campo delle simulazioni ("Gridiron", 1986) e mostra come l'azienda si sia evoluta con "The Elder Scrolls" e "Fallout" nella potenza dei giochi di ruolo che conosciamo oggi.

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