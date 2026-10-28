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Nintendo Indie World Showcase (ottobre 2026): tutti i giochi, tutti i trailer

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 28.10.2026

Nintendo presenta nuovi giochi indie per Switch durante un "Indie World Showcase". Oltre ai nuovi titoli, alcuni dei preferiti dal pubblico virale passano dal PC alla console portatile di Nintendo.

Nintendo ha un cuore per gli studi indie. L'azienda giapponese lo dimostra nei suoi «Indie World Showcase», in cui anche i piccoli team ottengono un grande palcoscenico. Puoi vedere l'intera presentazione nel video incorporato qui sotto. Nell'articolo ho riassunto tutti i giochi annunciati.

Buona visione e buon inserimento nella lista dei desideri!

«Winds of Viridia»

Un bellissimo gioco open-world, ispirato ai «classici action-adventure» (leggi: «The Legend of Zelda»). Il «Mothbug», un compagno animale, ti aiuta a esplorare il mondo di gioco e nei combattimenti. Con la piccola creatura esegui devastanti attacchi speciali e salti in aria. Lo stile visivo ricorda le produzioni dello Studio Ghibli. Una demo è disponibile da subito nell'eShop.

Data: Inizio 2027

Disponibile per: Switch 2, PC

«Kitsune: The Journey of Adashino»

Questo sembra davvero fantastico. Mi sono subito innamorato dei personaggi fantasiosi e degli sfondi disegnati a mano. Nel ruolo di una volpe, esplori insieme a una rana un'isola avvolta nell'oscurità. Il tutto è ispirato al folklore giapponese. Non vedo l'ora.

Data: Inizio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PC

«City of None»

Il nuovo gioco di uno dei co-creatori di «Celeste». La tavolozza dei colori del caratteristico stile pixel art cambia a seconda dell'ambiente di gioco. Man mano che avanzi nel gioco, sblocchi nuove abilità nel tipico stile metroidvania, con le quali puoi esplorare più aree e sconfiggere mostri più forti.

Data: 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PC

«Threads of Time»

Un classico gioco di ruolo a turni in cui viaggi nel tempo per reclutare eroi di epoche diverse. I fan dello stile grafico HD-2D di Square Enix ne saranno entusiasti.

Data: Estate 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tenjutsu»

Un nuovo progetto di Sébastien Benard, lead designer di «Dead Cells». «Tenjutsu» è un roguelite brawler con combattimenti corpo a corpo frenetici e un focus su «colpi soddisfacenti». I film d'azione e gli anime sono serviti da ispirazione per lo studio.

Data: 2027

Disponibile per: Switch 2, PC

«My Arms Are Longer Now»

Sei un braccio incredibilmente lungo e commetti furti incredibili. Che diavolo hanno preso gli simpatici sviluppatori di Toot Games? Mi ricorda «Thank Goodness You're Here», solo ancora più stravagante.

Data: 11 marzo 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Witchbrook»

Un simulatore di streghe online per un massimo di quattro giocatori. Frequenti un'accademia di magia, conosci amici e amori ed esplori il misterioso mondo della città di Mossport. Il gioco è stato annunciato secoli fa (leggi: 2016) – vediamo se questa volta il rilascio avverrà davvero.

Data: 28 gennaio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sword of the Sea»

Questo bellissimo titolo dei creatori di «Journey» e «Abzu» è uscito l'anno scorso. Presto anche i fan di Nintendo potranno godersi questo capolavoro visivo.

Data: 29 ottobre

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, PC

«Dumpster Gang»

I giochi "friendslop" vanno di moda. Nintendo lo sa e presenta all'Indie Showcase diversi titoli caotici per serate multiplayer. Il primo gioco del gruppo: «Dumpster Gang». Giochi nei panni di un procione e saccheggi cassonetti e altri «tesori» con la tua banda.

Data: Marzo 2027

Disponibile per: Switch 2, Xbox Series X/S, PC

«Super Battle Golf»

Anche «Mario Golf» ti sembra troppo lento? Allora dai un'occhiata a «Super Battle Golf». Fino a otto giocatori cercano di imbucare contemporaneamente in caotiche partite di golf – ovviamente con oggetti folli, power-up e altri trucchi subdoli.

Data: 25 marzo 2027

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PC

«R.E.P.O.»

Questo gioco horror cooperativo ha avuto un enorme successo su Steam già a febbraio 2025. Presto anche gli utenti di Switch 2 potranno cercare oggetti preziosi e maledetti in livelli generati proceduralmente.

Data: 2027

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PC

«Spirit Crossing»

I creatori di «Cozy Grove» tornano con un simulatore di vita MMO. Costruisci una vita accogliente sopra le nuvole insieme ad altri giocatori. Mi piace molto lo stile artistico, anche se è un genere che non toccherei mai (non ho tempo, dannazione!).

Data: 16 novembre

Disponibile per: Switch, Switch 2, PC

«Petal Runner»

Un gioco retrò in un mondo solarpunk aperto. Trasporti piccoli animali domestici digitali e completi ogni sorta di minigioco. Kevin ha provato il gioco alla Gamescom ed è rimasto entusiasta. Una demo è disponibile da subito nell'eShop.

Data: 8 marzo 2027

Disponibile per: Switch 2, PC

«Haunted Paws»

Assumi il ruolo di un cagnolino carino e cerchi la tua padrona in una villa infestata. Peccato che il gioco non esca per Halloween. Ho provato «Haunted Paws» alla Gamescom. Mi è piaciuto particolarmente il fatto che ci siano pulsanti dedicati per abbaiare e fare la pipì. C'è una demo disponibile da subito nell'eShop.

Data: Maggio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PC

«Slime Rancher 2»

Non ho mai giocato a «Slime Rancher». Dovrei rimediare? Il trailer della seconda parte sembra comunque interessante. Il gioco è uscito l'anno scorso su PC e console – i fan di Nintendo dovranno pazientare fino a gennaio 2027.

Data: Gennaio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Raccoin: Chaos Max Edition»

«Balatro», cosa hai combinato? Dal rilascio del roguelite di poker, giochi simili a tema gioco d'azzardo spuntano come funghi. Ad esempio il coin-pusher «Raccoin», uscito lo scorso marzo su Steam. Presto il procione giocatore d'azzardo arriverà anche su Switch 2 in una «Chaos Max Edition». Una demo è disponibile da subito.

Data: 10 novembre

Disponibile per: Switch 2, già uscito per PC

In un montaggio, Nintendo presenta inoltre altri titoli indie che usciranno presto su Switch e Switch 2:

«Bao Bao's Cozy Cleaning Service» (da subito per Switch, Xbox Series X/S, PC)

«Everything is Crab» (26 gennaio 2027 per Switch, Switch 2, già disponibile per PC)

«Finding Polka» (inizio 2027, già disponibile per PC)

«Floor Plan: Slap Out Of It!» (inizio 2027 per Switch 2, PC)

«HYPERyuki: Snowboard Syndicate» (inizio 2027 per Switch 2, PC)

«Lost and Found Co.» (inizio 2027 per Switch, Switch 2, già disponibile per PC)

«Tanuki: Pon's Summer» (10 novembre per Switch 2, Xbox Series X/S, PC)

Mondo Indie Nintendo Quali sono i giochi indie che aspetti con più impazienza? Winds of Viridia Kitsune: Il viaggio di Adashino City of None Threads of Time Tenjutsu My Arms Are Longer Now Witchbrook Sword of the Sea Dumpster Gang Super Battle Golf R.E.P.O. Spirit Crossing Petal Runner Haunted Paws Slime Rancher 2 Raccoin: Chaos Max Edition Il comodo servizio di pulizia di Bao Bao Everything is Crab Alla ricerca di Polka Floor Plan: Slap Out Of It! HYPERyuki: Snowboard Syndicate Lost and Found Co. Tanuki: L'estate di Pon Votare

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