Nintendo Indie World Showcase (ottobre 2026): tutti i giochi, tutti i trailer

Mondo Indie Nintendo
Quali sono i giochi indie che aspetti con più impazienza?
Nintendo presenta nuovi giochi indie per Switch durante un "Indie World Showcase". Oltre ai nuovi titoli, alcuni dei preferiti dal pubblico virale passano dal PC alla console portatile di Nintendo.
Nintendo ha un cuore per gli studi indie. L'azienda giapponese lo dimostra nei suoi «Indie World Showcase», in cui anche i piccoli team ottengono un grande palcoscenico. Puoi vedere l'intera presentazione nel video incorporato qui sotto. Nell'articolo ho riassunto tutti i giochi annunciati.
Buona visione e buon inserimento nella lista dei desideri!
Un bellissimo gioco open-world, ispirato ai «classici action-adventure» (leggi: «The Legend of Zelda»). Il «Mothbug», un compagno animale, ti aiuta a esplorare il mondo di gioco e nei combattimenti. Con la piccola creatura esegui devastanti attacchi speciali e salti in aria. Lo stile visivo ricorda le produzioni dello Studio Ghibli. Una demo è disponibile da subito nell'eShop.
Data: Inizio 2027
Disponibile per: Switch 2, PC
Questo sembra davvero fantastico. Mi sono subito innamorato dei personaggi fantasiosi e degli sfondi disegnati a mano. Nel ruolo di una volpe, esplori insieme a una rana un'isola avvolta nell'oscurità. Il tutto è ispirato al folklore giapponese. Non vedo l'ora.
Data: Inizio 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PC
Il nuovo gioco di uno dei co-creatori di «Celeste». La tavolozza dei colori del caratteristico stile pixel art cambia a seconda dell'ambiente di gioco. Man mano che avanzi nel gioco, sblocchi nuove abilità nel tipico stile metroidvania, con le quali puoi esplorare più aree e sconfiggere mostri più forti.
Data: 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PC
Un classico gioco di ruolo a turni in cui viaggi nel tempo per reclutare eroi di epoche diverse. I fan dello stile grafico HD-2D di Square Enix ne saranno entusiasti.
Data: Estate 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Un nuovo progetto di Sébastien Benard, lead designer di «Dead Cells». «Tenjutsu» è un roguelite brawler con combattimenti corpo a corpo frenetici e un focus su «colpi soddisfacenti». I film d'azione e gli anime sono serviti da ispirazione per lo studio.
Data: 2027
Disponibile per: Switch 2, PC
Sei un braccio incredibilmente lungo e commetti furti incredibili. Che diavolo hanno preso gli simpatici sviluppatori di Toot Games? Mi ricorda «Thank Goodness You're Here», solo ancora più stravagante.
Data: 11 marzo 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Un simulatore di streghe online per un massimo di quattro giocatori. Frequenti un'accademia di magia, conosci amici e amori ed esplori il misterioso mondo della città di Mossport. Il gioco è stato annunciato secoli fa (leggi: 2016) – vediamo se questa volta il rilascio avverrà davvero.
Data: 28 gennaio 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Questo bellissimo titolo dei creatori di «Journey» e «Abzu» è uscito l'anno scorso. Presto anche i fan di Nintendo potranno godersi questo capolavoro visivo.
Data: 29 ottobre
Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, PC
I giochi "friendslop" vanno di moda. Nintendo lo sa e presenta all'Indie Showcase diversi titoli caotici per serate multiplayer. Il primo gioco del gruppo: «Dumpster Gang». Giochi nei panni di un procione e saccheggi cassonetti e altri «tesori» con la tua banda.
Data: Marzo 2027
Disponibile per: Switch 2, Xbox Series X/S, PC
Anche «Mario Golf» ti sembra troppo lento? Allora dai un'occhiata a «Super Battle Golf». Fino a otto giocatori cercano di imbucare contemporaneamente in caotiche partite di golf – ovviamente con oggetti folli, power-up e altri trucchi subdoli.
Data: 25 marzo 2027
Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PC
Questo gioco horror cooperativo ha avuto un enorme successo su Steam già a febbraio 2025. Presto anche gli utenti di Switch 2 potranno cercare oggetti preziosi e maledetti in livelli generati proceduralmente.
Data: 2027
Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PC
I creatori di «Cozy Grove» tornano con un simulatore di vita MMO. Costruisci una vita accogliente sopra le nuvole insieme ad altri giocatori. Mi piace molto lo stile artistico, anche se è un genere che non toccherei mai (non ho tempo, dannazione!).
Data: 16 novembre
Disponibile per: Switch, Switch 2, PC
Un gioco retrò in un mondo solarpunk aperto. Trasporti piccoli animali domestici digitali e completi ogni sorta di minigioco. Kevin ha provato il gioco alla Gamescom ed è rimasto entusiasta. Una demo è disponibile da subito nell'eShop.
Data: 8 marzo 2027
Disponibile per: Switch 2, PC
Assumi il ruolo di un cagnolino carino e cerchi la tua padrona in una villa infestata. Peccato che il gioco non esca per Halloween. Ho provato «Haunted Paws» alla Gamescom. Mi è piaciuto particolarmente il fatto che ci siano pulsanti dedicati per abbaiare e fare la pipì. C'è una demo disponibile da subito nell'eShop.
Data: Maggio 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PC
Non ho mai giocato a «Slime Rancher». Dovrei rimediare? Il trailer della seconda parte sembra comunque interessante. Il gioco è uscito l'anno scorso su PC e console – i fan di Nintendo dovranno pazientare fino a gennaio 2027.
Data: Gennaio 2027
Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
«Balatro», cosa hai combinato? Dal rilascio del roguelite di poker, giochi simili a tema gioco d'azzardo spuntano come funghi. Ad esempio il coin-pusher «Raccoin», uscito lo scorso marzo su Steam. Presto il procione giocatore d'azzardo arriverà anche su Switch 2 in una «Chaos Max Edition». Una demo è disponibile da subito.
Data: 10 novembre
Disponibile per: Switch 2, già uscito per PC
In un montaggio, Nintendo presenta inoltre altri titoli indie che usciranno presto su Switch e Switch 2:
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