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I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana (dal 17 al 24 ottobre)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 24.10.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 17 al 24 ottobre).

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

«Serious Sam: The Third Encounter»

Lo studio croato Croteam manda il serio Sam nella sua terza avventura. «The Third Encounter» è il seguito diretto di «The Second Encounter» (2002). Nel mezzo ci sono stati «Serious Sam 2» (2005), «Serious Sam 3: BFE» (2011), «Serious Sam 4» (2020), «Serious Sam: Siberian Mayhem» (2022) e «Serious Sam: Shatterverse» (2026). Rispetto a «The Third Encounter», però, queste sarebbero solo storie secondarie. Tutto chiaro? Nemmeno a me.

Data: ???

Disponibile per: Console, PC

«Quatiica Motorsports»

Sembra una pubblicità di Gillette, ma è un trailer di annuncio per un gioco di corse futuristico.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Ordinary Oddness»

Ogni settimana cerco di inserire nella lista almeno un «WTF-Game». Un gioco che non riesco a descrivere a parole. Questa settimana è «Ordinary Oddness». Divertiti con il trailer e il sovraccarico sensoriale.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Brushland»

Un accogliente gioco di costruzione di città in cui crei facilmente un regno fantasy con un pennello. Il trailer sembra, beh, molto accogliente.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Shrek 2 Remastered»

Shrek fa il verso a «GTA». Che monello.

Data: 10 novembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Squad»

Il popolare sparatutto militare «Squad» arriverà anche su console il prossimo anno. A metà strada tra arcade e simulazione, il gioco offre, secondo il trailer, epiche battaglie 50v50 con veicoli, aerei e costruzione di basi.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, già disponibile per PC

«Mouthwashing»

Anche il beniamino della critica «Mouthwashing» fa il salto dal PC alle console. Grafica retrò, storia inquietante e una breve durata rendono il titolo lo spuntino perfetto per Halloween.

Data: 29 ottobre

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, già disponibile per PC

«Riders Republic»

E un altro annuncio di porting. Il gioco di corse di sport estremi di Ubisoft sarà disponibile anche sulla console portatile di Nintendo da dicembre.

Data: Dicembre

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«My Penguin Friend»

Noot, Noot!

Data: ???

Disponibile per: PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Crop»

I giochi di agricoltura sono troppo tranquilli per te? Allora guarda il cupo trailer di «Crop». Ti svegli senza ricordi in una città avvolta dalla nebbia e cerchi di costruire una fattoria.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Satellite Odyssey: Jupiter»

E un altro gioco in cui ti svegli senza ricordi. Qui su una sfarzosa stazione spaziale, dove i robot di servizio sono impazziti e hanno ucciso tutti gli ospiti ricchi. Ah, e ci sono anche brutti mutanti insetto. Sembra un mix tra «Bioshock» e «Resident Evil».

Data: 2027

Disponibile per: PC

«Stuntman: Hollywood»

In «Stuntman: Hollywood» diventi uno stuntman professionista. Il tocco speciale del nuovo capitolo: i percorsi non si basano più su film inventati, ma su modelli cinematografici reali, incluse auto iconiche. Nell'ultimo trailer puoi vedere quali acrobazie farai con K.I.T.T. di «Knight Rider».

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tom the Postgirl»

Un gioco dello studio svizzero Oopsie Daisies. Il trailer sembra meravigliosamente inquietante. Mi sono subito innamorato dei personaggi e degli ambienti disegnati a mano.

Data: 29 ottobre

Disponibile per: Switch, PC

«Arisen Force: Vonimir»

Con il suo mix di ambienti 3D e pixel art 2D, ricorda i giochi HD-2D di Square Enix. A Kevin piacerebbe.

Data: ???

Disponibile per: PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«The Elder Scrolls Online Season 2 (Skyrim)»

In «The Elder Scrolls Online» si torna a Skyrim. Non mi importa, voglio finalmente notizie su «The Elder Scrols VI».

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2»

Per l'inizio della seconda stagione di «Edgerunners» su Netflix, CD Project Red regala a «Cyberpunk 2077» un nuovo aggiornamento. Questo include, tra le altre cose, una nuova missione secondaria, una stazione radio, uno stile di gioco con due armi e molti oggetti cosmetici.

Data: 22 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Crimson Desert: Charting the Unknown»

Il trailer panoramico dell'espansione a pagamento «Charting the Unknown» mostra quali nuove avventure e meccaniche di gioco puoi aspettarti.

Data: 29 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Asseto Corsa»

Il popolare simulatore di corse riceve una modalità free-roam. In questa esplorerai una versione in scala reale e scansionata tramite LIDAR della regione dell'Eifel attorno al Nordschleife.

Data: 9 dicembre

Disponibile per: PC

«Saros - Zenith»

Lo sparatutto tosto di Sony riceve un aggiornamento che rende il gioco meno tosto. O, se vuoi, ancora più difficile. Nel trailer puoi vedere tutte le novità nel dettaglio.

Data: da subito

Disponibile per: PS5

«Grounded 2: Rot and Ruin»

In linea con la stagione spettrale, c'è un disgustoso aggiornamento per «Grounded 2». I millepiedi sono creature dell'orrore anche nella vita reale: in «Rot and Ruin» li combatterai come boss. Che schifo.

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Battlefield 6 x Dead Space - Convergence Event»

Com'era? «Battlefield 6» dovrebbe essere uno sparatutto militare realistico rispetto a «Call of Duty»? lol.

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».

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