I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana (dal 17 al 24 ottobre)
La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 17 al 24 ottobre).
Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».
Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!
Giochi appena annunciati
«Serious Sam: The Third Encounter»
Lo studio croato Croteam manda il serio Sam nella sua terza avventura. «The Third Encounter» è il seguito diretto di «The Second Encounter» (2002). Nel mezzo ci sono stati «Serious Sam 2» (2005), «Serious Sam 3: BFE» (2011), «Serious Sam 4» (2020), «Serious Sam: Siberian Mayhem» (2022) e «Serious Sam: Shatterverse» (2026). Rispetto a «The Third Encounter», però, queste sarebbero solo storie secondarie. Tutto chiaro? Nemmeno a me.
Data: ???
Disponibile per: Console, PC
«Quatiica Motorsports»
Sembra una pubblicità di Gillette, ma è un trailer di annuncio per un gioco di corse futuristico.
Data: ???
Disponibile per: PC
«Ordinary Oddness»
Ogni settimana cerco di inserire nella lista almeno un «WTF-Game». Un gioco che non riesco a descrivere a parole. Questa settimana è «Ordinary Oddness». Divertiti con il trailer e il sovraccarico sensoriale.
Data: ???
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Brushland»
Un accogliente gioco di costruzione di città in cui crei facilmente un regno fantasy con un pennello. Il trailer sembra, beh, molto accogliente.
Data: ???
Disponibile per: PC
«Shrek 2 Remastered»
Shrek fa il verso a «GTA». Che monello.
Data: 10 novembre
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Squad»
Il popolare sparatutto militare «Squad» arriverà anche su console il prossimo anno. A metà strada tra arcade e simulazione, il gioco offre, secondo il trailer, epiche battaglie 50v50 con veicoli, aerei e costruzione di basi.
Data: 2027
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, già disponibile per PC
«Mouthwashing»
Anche il beniamino della critica «Mouthwashing» fa il salto dal PC alle console. Grafica retrò, storia inquietante e una breve durata rendono il titolo lo spuntino perfetto per Halloween.
Data: 29 ottobre
Disponibile per: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, già disponibile per PC
«Riders Republic»
E un altro annuncio di porting. Il gioco di corse di sport estremi di Ubisoft sarà disponibile anche sulla console portatile di Nintendo da dicembre.
Data: Dicembre
Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC
«My Penguin Friend»
Data: ???
Disponibile per: PC
Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.
«Crop»
I giochi di agricoltura sono troppo tranquilli per te? Allora guarda il cupo trailer di «Crop». Ti svegli senza ricordi in una città avvolta dalla nebbia e cerchi di costruire una fattoria.
Data: ???
Disponibile per: PC
«Satellite Odyssey: Jupiter»
E un altro gioco in cui ti svegli senza ricordi. Qui su una sfarzosa stazione spaziale, dove i robot di servizio sono impazziti e hanno ucciso tutti gli ospiti ricchi. Ah, e ci sono anche brutti mutanti insetto. Sembra un mix tra «Bioshock» e «Resident Evil».
Data: 2027
Disponibile per: PC
«Stuntman: Hollywood»
In «Stuntman: Hollywood» diventi uno stuntman professionista. Il tocco speciale del nuovo capitolo: i percorsi non si basano più su film inventati, ma su modelli cinematografici reali, incluse auto iconiche. Nell'ultimo trailer puoi vedere quali acrobazie farai con K.I.T.T. di «Knight Rider».
Data: 2027
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Tom the Postgirl»
Un gioco dello studio svizzero Oopsie Daisies. Il trailer sembra meravigliosamente inquietante. Mi sono subito innamorato dei personaggi e degli ambienti disegnati a mano.
Data: 29 ottobre
Disponibile per: Switch, PC
«Arisen Force: Vonimir»
Con il suo mix di ambienti 3D e pixel art 2D, ricorda i giochi HD-2D di Square Enix. A Kevin piacerebbe.
Data: ???
Disponibile per: PC
Trailer di giochi già usciti
Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.
«The Elder Scrolls Online Season 2 (Skyrim)»
In «The Elder Scrolls Online» si torna a Skyrim. Non mi importa, voglio finalmente notizie su «The Elder Scrols VI».
Data: da subito
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2»
Per l'inizio della seconda stagione di «Edgerunners» su Netflix, CD Project Red regala a «Cyberpunk 2077» un nuovo aggiornamento. Questo include, tra le altre cose, una nuova missione secondaria, una stazione radio, uno stile di gioco con due armi e molti oggetti cosmetici.
Data: 22 ottobre
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Crimson Desert: Charting the Unknown»
Il trailer panoramico dell'espansione a pagamento «Charting the Unknown» mostra quali nuove avventure e meccaniche di gioco puoi aspettarti.
Data: 29 ottobre
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Asseto Corsa»
Il popolare simulatore di corse riceve una modalità free-roam. In questa esplorerai una versione in scala reale e scansionata tramite LIDAR della regione dell'Eifel attorno al Nordschleife.
Data: 9 dicembre
Disponibile per: PC
«Saros - Zenith»
Lo sparatutto tosto di Sony riceve un aggiornamento che rende il gioco meno tosto. O, se vuoi, ancora più difficile. Nel trailer puoi vedere tutte le novità nel dettaglio.
Data: da subito
Disponibile per: PS5
«Grounded 2: Rot and Ruin»
In linea con la stagione spettrale, c'è un disgustoso aggiornamento per «Grounded 2». I millepiedi sono creature dell'orrore anche nella vita reale: in «Rot and Ruin» li combatterai come boss. Che schifo.
Data: da subito
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Battlefield 6 x Dead Space - Convergence Event»
Com'era? «Battlefield 6» dovrebbe essere uno sparatutto militare realistico rispetto a «Call of Duty»? lol.
Data: da subito
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti