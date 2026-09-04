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Deco 8 Ultra e Archer 8 Ultra: TP-Link si prepara al Wi-Fi 8

In occasione dell'IFA 2026, TP-Link presenta i primi dispositivi Wi-Fi 8 con Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra. Tuttavia, è ancora necessaria un po' di pazienza.

In occasione dell'IFA 2026 di Berlino, TP-Link amplia il proprio portafoglio di router e sistemi mesh. Il fiore all'occhiello è l'Archer 8 Ultra, un router con supporto Wi-Fi 8. Inoltre, l'azienda cinese lancia un sistema mesh chiamato Deco 8 Ultra. Tuttavia, potrebbe volerci ancora un po' prima di avere i dispositivi tra le mani. L'Archer 8 Ultra dovrebbe essere disponibile in preordine a partire dal 30 settembre «in regioni selezionate», come dichiarato. Quali siano queste regioni non è ancora chiaro, così come il prezzo.

Mostro di antenne e velocità promessa

L'Archer 8 Ultra è un router tri-band con 18 antenne integrate, ma senza modem. Grazie alle sue tre bande di frequenza da 2,4, 5 e 6 GHz, dovrebbe raggiungere una larghezza di banda fino a 19 Gbit/s. Se desideri collegare i dispositivi via cavo, hai a disposizione due porte da 10 Gbit/s. Inoltre, sono presenti quattro interfacce da 2,5 Gbit/s e una porta da 1 Gbit/s. In Europa, il segnale del router dovrebbe coprire un'area fino a 280 metri quadrati.

L'Archer 8 Ultra sarà preordinabile dal 30 settembre.

Fonte: TP-Link

Anche il sistema mesh Deco 8 Ultra raggiunge fino a 19 Gbit/s, almeno in Europa. I 22 Gbit/s promessi da TP-Link in altre regioni del mondo non sono raggiungibili da noi a causa della diversa assegnazione dei canali. Anche in questo caso sono presenti due porte da 10 Gbit/s e due da 2,5 Gbit/s. Secondo il produttore, il set da tre satelliti copre fino a 910 metri quadrati con il Wi-Fi. Inoltre, dovresti essere in grado di far funzionare fino a 200 dispositivi contemporaneamente tramite il sistema.

Il Deco 8 Ultra è progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento della casa.

Fonte: TP-Link

TP-Link abbandona inoltre il look prettamente tecnologico. Entrambi i dispositivi presentano un design rotondo e minimalista. Questo dovrebbe ridurre le remore a posizionare i router in bella vista nell'arredamento, invece di nasconderli nell'armadio, il che ostacola le prestazioni radio.

Il Wi-Fi 7 è appena arrivato, perché ora il Wi-Fi 8?

Prima di tutto: lo standard Wi-Fi 8 non è ancora tecnicamente nella sua fase finale. Non è ancora stato approvato. Probabilmente non ci saranno dispositivi finali – ovvero smartphone, laptop e così via – che supportano lo standard prima della primavera del 2027. Anche dopo, rimarrà un'eccezione per un po'. Quindi, se acquisti un sistema mesh o un router con Wi-Fi 8, stai principalmente investendo nel futuro. I veri vantaggi arriveranno quando saranno disponibili i dispositivi Wi-Fi 8.

Tuttavia: il Wi-Fi 8 non è realmente più veloce del Wi-Fi 7. La velocità di picco rimane la stessa. Si tratta principalmente di connessioni più stabili. TP-Link riassume le varie tecnologie Wi-Fi sotto il termine «Stability Engine». Sotto questa denominazione si raggruppano le cosiddette Enhanced Long Range (ELR) e Distributed Resource Units (DRU). Queste dovrebbero garantire una connessione stabile soprattutto ai dispositivi IoT a basso consumo che si trovano ai margini della portata del Wi-Fi. Il tassello Dynamic Sub-Band Operation (DSO) è responsabile di garantire che a ogni dispositivo venga assegnata solo la larghezza di banda effettivamente necessaria per funzionare. Infine, c'è il Non-Primary-Channel-Access (NPCA), che apre un secondo canale per il segnale quando necessario, se il canale principale raggiunge i suoi limiti.

Il produttore non rivela però quali chipset abbia utilizzato per questo scopo. Nell'elenco dei fornitori per il Wi-Fi 8, TP-Link cita in generale Broadcom, Mediatek e Qualcomm.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

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