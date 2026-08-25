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Apple presenta M6 e M5 Ultra, integrandoli nel Mac mini e nel Mac Studio

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 25.8.2026

L'M5 Ultra è il chip più potente di Apple finora, mentre l'M6 rappresenta l'ingresso nel settore dei 2 nanometri ed è il modello base della prossima generazione di processori.

Con l'M5 Ultra, Apple presenta un chipset progettato principalmente per alimentare modelli di intelligenza artificiale locali nel Mac Studio. Sebbene l'M6 sia una generazione avanti, si trova all'estremità opposta dello spettro delle prestazioni. Tuttavia, sarà raro lamentarsi di una mancanza di potenza nel Mac mini.

Con l'M6 e l'M5 Ultra, Apple presenta due nuovi chip.

Fonte: Apple

M5 Ultra: il chip di Apple con la maggiore potenza di calcolo, finora

L'M5 Ultra è composto praticamente da due M5 Max. Grazie alla tecnologia UltraFusion, Apple combina due M5 Max basati sull'architettura quad-die, creando così la sua prima architettura quad-die. Per gli utenti, questo significa soprattutto ancora più potenza. Il target di riferimento è costituito da persone, aziende e istituzioni che utilizzano modelli di IA locali o che si occupano di codifica e decodifica basata su hardware.

La CPU a 36 core, composta da 12 super core e 24 core ad alte prestazioni, dovrebbe offrire prestazioni single-thread superiori del 25 percento e prestazioni multi-thread fino al 30 percento più elevate rispetto all'M3 Ultra. Non esiste un M4 Ultra, quindi non può essere utilizzato per un confronto.

L'M5 Ultra è progettato, tra le altre cose, per eseguire modelli di IA localmente.

La GPU a 80 core dovrebbe offrire una potenza di calcolo grafica di picco per l'IA fino a 4,7 volte superiore rispetto all'M3 Ultra. Il dynamic caching di seconda generazione, insieme al mesh shading accelerato via hardware e al ray tracing di terza generazione, aumentano le prestazioni grafiche fino al 40 percento.

Il Neural Engine dell'M5 Ultra dispone di 32 core di calcolo e dovrebbe eseguire «compiti complessi di IA e funzionalità di Apple Intelligence in modo sicuro con un'efficienza energetica leader del settore».

La larghezza di banda della memoria nell'M5 Ultra aumenta del 50 percento rispetto all'M3 Ultra, raggiungendo 1,2 TB/s. Insieme a un massimo di 512 gigabyte di memoria unificata, è possibile utilizzare enormi set di dati interamente nella memoria locale ed eseguire LLM con centinaia di miliardi di parametri localmente.

Mac Studio con M5 Ultra o M5 Max

Apple integra l'M5 Ultra nel Mac Studio e offre ora il computer desktop anche con l' M5 Max. Rispetto alle versioni precedenti del computer, Apple parla di «prestazioni della CPU 1,3 volte più veloci, grafica fino a 1,8 volte più veloce, memoria fino a 2 volte più veloce e prestazioni IA fino a 4,3 volte più veloci».

La vista frontale del nuovo Mac Studio

Fonte: Apple

L'M5 Max dovrebbe accelerare le prestazioni dell'IA di un fattore 3,9 rispetto alla generazione precedente. L'M5 Ultra dovrebbe aumentare le prestazioni dell'IA di 4,3 volte rispetto all'M3 Ultra.

Esteticamente, il Mac Studio non cambia. Indipendentemente dal chipset, dispone di Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 e Thunderbolt 5. Tramite questa porta è possibile collegare più Mac Studio in cluster per aumentare ulteriormente le prestazioni dell'IA.

Le porte sul retro del nuovo Mac Studio.

Fonte: Apple

Il nuovo Mac Studio sarà disponibile a partire dal 22 settembre. Il prezzo di vendita consigliato da Apple parte da 2499 franchi/2999 euro per la variante con M5 Max e 5499 franchi/6599 euro per il modello con M5 Ultra.

M6: il primo della nuova generazione

L'M6 non raggiunge le prestazioni dell'M5 Ultra, ma segna l'ingresso nella prossima generazione di chip Apple. È stato il primo processore di Apple ad essere prodotto con il processo a 2 nanometri e riceve due core CPU e due core GPU in più rispetto all'M5. I dodici core della CPU sono suddivisi in due super core, quattro core ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza. Dovrebbero aumentare le prestazioni multi-thread del 20 percento. I dodici core della GPU dovrebbero offrire il 30 percento in più di potenza di calcolo grafica di picco per l'IA. L'architettura dei core shader, il dynamic caching e il ray tracing accelerato via hardware ricevono aggiornamenti.

Apple ha progettato l'M6 per le applicazioni quotidiane.

Fonte: Apple

Il «Dual 16-Core Neural Engine» raddoppia la sua potenza di calcolo di picco rispetto alla generazione precedente. Rispetto all'M5, la larghezza di banda per la memoria unificata aumenta del dieci percento, arrivando a 170 GB/s.

Apple promuove l'M6 come ideale per «utenti quotidiani, studenti, sviluppatori, appassionati di IA e aziende». Offre «un equilibrio ideale tra prestazioni, efficienza energetica e IA on-device per svolgere facilmente attività quotidiane, programmazione e progetti creativi».

Mac mini con M6 o M5 Pro

Apple integra l'M6 nel Mac mini e offre ora il piccolo computer desktop anche con l' M5 Pro. Rispetto alla dotazione precedente del computer, le prestazioni dell'IA dovrebbero quadruplicare, le prestazioni grafiche raddoppiare e la CPU essere più veloce del 40 percento. E questo già con l'M6. Con l'M5 Pro, le prestazioni aumentano ulteriormente.

Visto frontalmente, il nuovo Mac mini sembra invariato.

Fonte: Apple

Il mini-PC è dotato di Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 e Ethernet da 2,5 Gbit; opzionalmente sono disponibili anche 10 Gbit. Esteticamente non ci sono cambiamenti.

La vista posteriore del nuovo Mac mini con le porte.

Fonte: Apple

Anche il Mac mini sarà disponibile a partire dal 22 settembre. Il suo prezzo di vendita consigliato parte da 899 franchi/1049 euro con l'M6 e da 1699 franchi/1999 euro con l'M5 Pro.

Immagine di copertina: Apple

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