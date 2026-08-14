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Hack di Trivy: Milioni di credenziali di accesso di migliaia di aziende trapelate

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.8.2026

Un hack a Trivy e LiteLLM ha colpito più aziende del previsto: i dati di aziende e servizi software sono trapelati e possono essere utilizzati in modo improprio.

Già in primavera, gli hacker hanno rubato numerosi set di dati di varie aziende durante un attacco a diversi progetti software. Ora si scopre che l'attacco è molto più grande di quanto si pensasse inizialmente. Il gruppo di hacker, che si faceva chiamare "TeamPCP", ha rubato dati da almeno mille servizi cloud. Un esperto della società di cybersecurity Mandiant riferisce di aspettarsi "altre 10.000 vittime".

Come è avvenuto l'attacco

L'attacco è avvenuto tramite una catena software manipolata, tra cui il servizio AI LiteLLM. Lo strumento di scansione Trivy, che avrebbe dovuto segnalare vulnerabilità e debolezze di sicurezza, è stato violato e compromesso con malware. Successivamente, gli sviluppatori del progetto open source "Lite LLM" hanno utilizzato esattamente la versione infetta di Trivy nella loro pipeline di build. Ciò ha permesso a "Team PCP" di rubare token segreti e di inserire le versioni manipolate di LiteLLM su "PyPI", il registro online ufficiale per pacchetti software e librerie basati su Python. Sebbene ciò sia stato scoperto dopo soli 40 minuti circa, il danno era già fatto. Un gran numero di aziende ha contratto il codice dannoso e "TeamPCP" ha rubato le credenziali di accesso a cloud, piattaforme AI, server SSH e altro ancora. Inoltre, sono riusciti a ottenere chiavi e token per l'ambiente di sicurezza delle reti aziendali. Dettagli tecnici sono disponibili su Github e Endorlabs.

Hudsonrock

Cosa può succedermi?

È possibile che l'enorme quantità di dati contenga anche le credenziali di accesso ai servizi che utilizzi. Le aziende di sicurezza CloudSEK e Hudson Rock hanno ora esaminato il bottino. 153 gigabyte con circa mezzo milione di set di dati – tutti contenenti credenziali di accesso e altre informazioni personali di circa 2500 aziende in tutto il mondo. Tra queste Amazon, Samsung, Adobe, Epic Games, Ubisoft, Ebay, HP, Nvidia, Microsoft, Cisco, IBM, Intel, SAP, Salesforce, Siemens, Airbus, John Deere, Bosch, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, la Deutsche Bahn e altre. Un ampio campione condotto da esperti indipendenti mostra che i dati sono reali e in alcuni casi funzionano ancora oggi.

Cosa faccio adesso?

Se la tua azienda è nell'elenco di Hudson Rock o CloudSEK, dovresti informare il dipartimento competente. Se sei un cliente di una di queste aziende, è possibile che i tuoi dati cliente siano stati sottratti. Presta attenzione ai tentativi di phishing che sembrano essere personalizzati per te. Cambia le password degli account interessati e continua a utilizzare l'autenticazione a due fattori o le passkey.

Immagine di copertina: Shutterstock

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