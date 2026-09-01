Novità e trend 4 2

Beam Ultra e Ace Ultra: Sonos presenta soundbar e cuffie

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 1.9.2026

Con la Beam Ultra e le Ace Ultra, Sonos lancia sul mercato una soundbar e delle cuffie, includendo anche un nuovo software.

In occasione della fiera tecnologica IFA, Sonos amplia il suo sistema multi-room con due nuovi dispositivi: la soundbar Beam Ultra e le cuffie Ace Ultra. Entrambi arrivano sul mercato con il nuovo software Sonos «Sonos 27». È già possibile preordinarli: le consegne inizieranno a partire dal 29 settembre.

Beam Ultra: nove driver in un corpo compatto

La nuova soundbar di Sonos rimane fedele al look del marchio ed è pensata per i soggiorni più piccoli. È alta solo 6,5 centimetri, larga 75 centimetri e profonda 10,5 centimetri. Inoltre, con i suoi 2,88 chili, è un peso piuma in questo segmento.

All'interno, Sonos ha integrato ben nove driver: cinque tweeter di forma standard e quattro tweeter piatti. Questi ultimi, grazie alla loro forma, sono posizionati lateralmente per la separazione stereo, ma fungono anche da tweeter upfiring. È presente inoltre un tweeter centrale progettato per garantire dialoghi nitidi. La Beam Ultra supporta lo standard Dolby Atmos 7.1.2. Tuttavia, potrai usufruirne solo se la soundbar è collegata al televisore tramite HDMI-eARC e se il contenuto che stai guardando è codificato di conseguenza.

Compatta per i piccoli soggiorni: la Sonos Beam Ultra.

Fonte: Sonos

Sonos ha inoltre integrato un array di microfoni con beamforming. Oltre al controllo vocale, questo serve per la misurazione dell'ambiente (Sonos Trueplay). Il suono viene adattato in base alla distanza dalle pareti e da altri oggetti, nonché all'acustica della stanza. È possibile scollegare completamente l'array di microfoni dall'alimentazione tramite un interruttore appositamente creato. Per ulteriori regolazioni sonore, puoi utilizzare l'equalizzatore nell'app Sonos.

Oltre al WiFi 6, la Beam Ultra supporta anche il Bluetooth 5.3. Se desideri collegare il tuo smartphone direttamente alla soundbar, puoi farlo tramite USB-C. Sono supportati sia i dispositivi Android che iOS, oltre ad AirPlay 2.

Sonos Ace Ultra: passa allo speaker con la pressione di un tasto

Le cuffie Sonos arrivano alla seconda generazione. Questo modello over-ear utilizza un driver da 40 millimetri sviluppato internamente da Sonos e dispone di un totale di 10 microfoni per la cancellazione del rumore e le chiamate. Il produttore dichiara un'autonomia della batteria di 35 ore con la cancellazione del rumore attiva. Se desideri utilizzare le cuffie con il cavo, puoi farlo tramite USB-C o il cavo jack da 3,5 millimetri incluso. Nonostante il cavo, le cuffie devono rimanere accese. Anche il Bluetooth è supportato, sebbene Sonos non abbia ancora rivelato la generazione e i codec. È chiaro, tuttavia, che per iPhone si tratterà probabilmente di AAC e SBC.

Con la pressione di un tasto, le Ace Ultra si integrano nel sistema di speaker.

Fonte: Sonos

Una novità è la funzione «Headphone Engine 2». Grazie ad essa, puoi collegare le cuffie al sistema Sonos premendo un tasto, senza bisogno dello smartphone. Se possiedi altri speaker o soundbar Sonos, le Ace Ultra si collegheranno al sistema multi-room. Oltre al noto Trueplay, le Ace Ultra introducono «True Cinema». Con questa funzione, il sistema riceve l'audio in modalità wireless dalla soundbar Sonos, ideale quando è necessario mantenere un volume più basso.

Sonos propone la Beam Ultra a 649 franchi e le Ace Ultra a 419 franchi.

Sistema multiroom Nuovo CHF 649.– Sonos Beam Ultra Cuffie Nuovo CHF 419.– Sonos Ace Ultra

Immagine di copertina: Sonos

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







