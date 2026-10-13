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Dati sensibili di Grindr venduti illegalmente: l'azienda deve pagare una multa record

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 13.10.2026

L'autorità norvegese per la protezione dei dati ha condannato l'azienda pubblicitaria Xandr a una multa equivalente a poco più di otto milioni di franchi. Il motivo è il commercio illecito di dati degli utenti dell'app di incontri gay "Grindr".

L'app Grindr è considerata una delle più grandi app di incontri per persone omosessuali, bisessuali, transessuali e queer. Tra luglio 2018 e aprile 2020, i dati degli utenti di questa app sono finiti in aste pubblicitarie automatizzate, il cosiddetto real-time bidding. In questo contesto, le aziende fanno offerte per spazi pubblicitari in frazioni di secondo e, in cambio, ricevono informazioni sulla persona che visualizza tale pubblicità. Nel caso di Grindr, ad esempio, dati sull'orientamento sessuale. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) classifica tali dati come particolarmente meritevoli di protezione. Solo in Norvegia, ciò riguarda diverse migliaia di persone.

L'azienda di tecnologia pubblicitaria Xandr, una sussidiaria di Microsoft, ha sostenuto che Grindr avesse ottenuto il consenso dei propri utenti. Tuttavia, Xandr non ha verificato tale aspetto. Per questo motivo, l'autorità norvegese per la protezione dei dati ha respinto tale argomento e ha inflitto una multa di 92 milioni di corone norvegesi. Si tratta di circa 8 milioni di franchi svizzeri.

È possibile presentare ricorso contro la decisione entro tre settimane. Poiché le violazioni si sono verificate prima dell'acquisizione da parte di Microsoft (2022), la multa si basa sul fatturato dell'azienda Xandr. Di conseguenza, risulta relativamente contenuta.

Anche Grindr ha già dovuto pagare

Il procedimento contro Xandr risale ai reclami dell'associazione norvegese per la tutela dei consumatori Forbrukerrådet. Questi sono stati presentati nel gennaio 2020 contro Grindr e altre quattro aziende di adtech. A loro volta, si basano sul rapporto «Out of Control», per il quale il consiglio ha collaborato con l'azienda di sicurezza Mnemonic, il ricercatore di tracking Wolfie Christl e il Centro europeo per i diritti digitali (noyb).

Anche contro l'app Grindr sono già state emesse sanzioni pecuniarie. In un caso, che da dicembre 2021 a ottobre 2025 ha attraversato le varie istanze della giurisprudenza norvegese, Grindr ha dovuto infine pagare una multa di 65 milioni di corone norvegesi (circa 5,6 milioni di franchi).

Molto più significativa della multa relativamente bassa è l'effetto simbolico di questa sentenza. Ad esempio, noyb definisce questa sentenza un precedente per casi simili. Anche l'associazione norvegese per la tutela dei consumatori la vede come un segnale per le aziende che lavorano con il tracking e la profilazione.

Immagine di copertina: Shutterstock

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