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Backdoor in iCloud: Il governo britannico deve ammettere l'ordine imposto ad Apple

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 20.11.2026

Un tribunale costringe il Ministero dell'Interno di Londra ad ammettere di aver richiesto ad Apple una backdoor per iCloud. Se ciò sia legittimo si chiarirà nel 2027.

Per mesi c'è stato silenzio attorno al «iCloud-Backdoor-Gate» e al governo britannico. L'Investigatory Powers Tribunal ha ora confermato che nel 2025 il Ministero dell'Interno ha effettivamente ordinato di aggirare la crittografia di iCloud di Apple, ovvero di inserire una backdoor per le forze dell'ordine. In questo modo, i funzionari britannici dovrebbero essere in grado di leggere tutti i dati in chiaro. Apple sostiene tuttavia di non aver mai attuato tale ordine.

Per fare maggiore chiarezza, il tribunale – che è responsabile, tra l'altro, di questioni di sorveglianza – ha inoltre deciso che il governo deve esprimersi ufficialmente in merito e ammettere l'esistenza dell'ordine. Il tribunale ha respinto l'argomentazione del Ministero dell'Interno secondo cui la conferma di tale ordine metterebbe a rischio la sicurezza nazionale.

I ricorrenti sono le organizzazioni per i diritti umani Privacy International e Liberty, nonché Apple stessa.

La decisione sulla legittimità seguirà nel 2027

Il testo esatto dell'ordine rimane per il momento segreto. Il tribunale discuterà l'anno prossimo se e quali dettagli potranno essere resi pubblici. Il tribunale intende chiarire anche la legittimità dell'ordine nel 2027. Il motivo di tempi così lunghi risiede nella natura del procedimento: il tribunale si riunisce in seduta pubblica, privata o a porte chiuse. In quest'ultimo caso, nemmeno i ricorrenti possono essere presenti. Vengono rappresentati da un legale.

Apple, in qualità di ricorrente, adduce diverse argomentazioni sul perché l'ordine non sia legittimo:

Il governo britannico non può ordinare l'intercettazione di comunicazioni al di fuori del Regno Unito. La legge sulla sorveglianza non consente di prescrivere a un'azienda tecnologica quali funzioni di sicurezza offrire ai propri clienti. Prima dell'emanazione dell'ordine non vi è stata una consultazione sufficiente. La backdoor costituisce un'ingerenza sproporzionata nei diritti umani ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il governo tratta Apple diversamente rispetto ad altri gruppi tecnologici, discriminando così l'azienda.

Mentre il tribunale intende discutere pubblicamente i primi tre punti, per il quarto punto si applicherà la procedura privata e per il quinto quella a porte chiuse.

La segretezza danneggia la fiducia

Per il tribunale, in questa fase, contava soprattutto una cosa: l'ordine ad Apple era comunque di dominio pubblico. Numerosi giornali e portali ne avevano riferito. In alcuni casi, i rapporti facevano riferimento persino a fonti governative. Pertanto, l'argomentazione del governo, secondo cui sarebbe necessario mantenere il silenzio in questioni di sicurezza nazionale, ha avuto scarso peso.

Immagine di copertina: Shutterstock

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