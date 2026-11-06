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L'aviazione statunitense elimina finalmente i floppy disk

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 6.11.2026

L'autorità per l'aviazione statunitense sta modernizzando i propri sistemi. Stanno scomparendo anche i floppy disk, che lì sono ancora in uso oggi.

In un comunicato del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, il suo capo Sean P. Duffy si presenta come un grande modernizzatore. L'autorità per l'aviazione FAA intende installare un nuovo sistema di visualizzazione delle informazioni chiamato E-IDS in oltre 400 edifici. L'obiettivo è sostituire la tecnologia degli anni '80.

La cosa curiosa è che, a quanto pare, la FAA utilizza ancora oggi dei floppy disk che contengono "dati meteorologici importanti e altre informazioni critiche". Secondo Heise, si tratta addirittura di vecchissimi dischi da 8 pollici. Sebbene fossero già obsoleti negli anni '80, è del tutto possibile, poiché gli stessi dischetti preistorici sono stati utilizzati fino al 2019 dall'aeronautica militare statunitense. Fungono da supporti dati per l'IBM Series/1, un computer del 1976.

Unità disco da 8 pollici con dischetto e, per confronto, un dischetto da 3,5 pollici.

La maggior parte dei giovani adulti non ha mai visto un dischetto in vita sua. Un terzo degli adolescenti non sa nemmeno cosa sia un dischetto.

Molti sistemi IT non possono essere sostituiti

I sistemi IT obsoleti rimangono spesso in uso per decenni. La sostituzione è particolarmente difficile laddove la sicurezza è fondamentale. Un esempio classico sono i sistemi mainframe monolitici delle banche. Sebbene i sistemi hardware stessi siano stati modernizzati, su di essi viene talvolta eseguito ancora software degli anni '60, poiché estremamente stabile.

Nel caso dell'autorità per l'aviazione statunitense, tuttavia, non si può parlare di stabilità. Qui i sistemi sono così obsoleti da diventare un rischio per la sicurezza. I sistemi FAA funzionano su Windows 95. Questo emerge da un breve video della FAA che potrebbe benissimo essere una satira. Secondo Reuters, i computer sono così obsoleti che non esistono più pezzi di ricambio e devono essere acquistati su eBay. I dischetti non vengono più prodotti oggi.

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