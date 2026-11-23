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Jensen Huang è di nuovo CEO di Nvidia

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 23.11.2026

Poiché il consiglio di amministrazione ha ricevuto "informazioni da alti rappresentanti del governo statunitense", ha richiamato il CEO caduto in disgrazia dopo appena due settimane. La borsa esulta.

In un'inversione di tendenza, il consiglio di amministrazione di Nvidia richiama Jensen Huang. L'azienda lo ha annunciato lunedì pomeriggio in un comunicato stampa. Huang è da subito nuovamente CEO e presidente del produttore di chip. La decisione è stata presa all'unanimità.

«Il consiglio di amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo reintegro sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti», ha dichiarato il presidente del CdA Harvey C. Jones. «Abbiamo piena fiducia in Jensen.»

Le impronte di Trump

È sorprendente. Due settimane prima, di questa fiducia non c'era più traccia: dopo che si era saputo che Jensen Huang aveva avuto tre relazioni, era stato rimosso dal consiglio di amministrazione. Una delle donne era una presunta spia cinese, le altre due erano dipendenti subordinate in Nvidia.

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Solo la scorsa settimana, il consiglio di amministrazione aveva categoricamente escluso che Jensen Huang potesse tornare. Il co-fondatore dimissionario, invece, si era mostrato aperto a questa possibilità. Nel frattempo, la conference call sui risultati dell'ultimo trimestre è stata condotta dalla direttrice finanziaria e CEO ad interim Colette Kress.

Perché dunque l'improvviso cambio di opinione? Il comunicato stampa suggerisce un'influenza politica: il consiglio di amministrazione ha ricevuto «informazioni da alti rappresentanti del governo statunitense». Sulla base di queste informazioni, il consiglio si dice «fiducioso che il reintegro del signor Huang non rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale».

Jensen Huang è considerato un confidente di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti si mostra soddisfatto sui social media: «Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e appropriata di richiamare Jensen Huang nella posizione di CEO.»

La festa circolare dell'IA può continuare

Secondo il comunicato, Nvidia intende proseguire l'indagine indipendente sulla relazione di Jensen Huang con Alice «nessuna parentela» Huang. L'obiettivo è valutare se il CEO sia stato bersaglio di spionaggio cinese e se siano stati compromessi segreti aziendali o la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

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Jensen Huang stesso scrive in una dichiarazione: «È un onore per me tornare in Nvidia e guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale. Accetto questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno.»

I mercati finanziari hanno accolto positivamente la notizia: il titolo Nvidia è balzato di oltre il 30 percento e anche altre aziende tecnologiche hanno registrato guadagni significativi. Negli ultimi giorni erano cresciuti i timori che con l'addio di Huang potesse scomparire anche la «banca centrale dell'IA». Nvidia investe massicciamente in startup di IA tramite partecipazioni e garanzie di copertura. Le voci critiche vedono in ciò un'economia circolare artificiale, poiché le aziende utilizzano poi il denaro ricevuto per acquistare nuovamente i chip di Nvidia.

Immagine di copertina: Shutterstock

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