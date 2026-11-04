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La tassa digitale francese: cosa c'è dietro?

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 4.11.2026

Chiunque invii dati a connessioni internet francesi dovrà pagare in futuro. Lo Stato incasserà 5,5 centesimi per gigabyte. È quanto ha deciso l'Assemblea nazionale a Parigi. Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo prima che ciò accada.

La Francia vuole estendere il suo «pedaggio per l'autostrada digitale». Le aziende i cui servizi generano un traffico particolarmente elevato dovranno pagare dei contributi allo Stato francese: 5,5 centesimi per gigabyte. Ne sarebbero colpiti soprattutto i fornitori di streaming come Netflix, ma anche le piattaforme di gioco come Steam o quelle di Playstation, Xbox o Switch. Anche i big della tecnologia come Meta, Google o Amazon sono responsabili di una grande quantità di traffico internet. Tuttavia, è previsto un tetto massimo: l'imposta non può superare il 15 percento del fatturato delle aziende in Francia o il due percento del fatturato globale, a seconda di quale sia l'importo inferiore. La proposta è stata presentata all'Assemblea nazionale francese dal deputato Laurent Lhardit del Parti socialiste. Egli prevede entrate fiscali di circa 10 miliardi di euro all'anno.

Qual è l'idea alla base?

Dal 2019 esiste già in Francia la «taxe sur les services numériques», ovvero l'imposta sui servizi digitali. Finora questa ha riguardato i servizi pubblicitari e di intermediazione dei grandi gruppi digitali. Se uno di questi realizza un fatturato superiore a 25 milioni di euro in Francia, deve versarne il tre percento allo Stato francese. L'anno scorso, questo ha già fruttato alle casse dello Stato francese l'equivalente di 875 milioni di dollari.

La proposta arriva da Laurent Lhardit del Parti socialiste.

Fonte: ampmetropole

L'emendamento di Lhardit mira a obbligare altre aziende che realizzano un elevato fatturato in Francia con i propri servizi, ma pagano le tasse in paesi con aliquote più basse, come l'Irlanda. Oltre alle aziende già colpite, ora dovrebbero essere chiamate a pagare anche le imprese che distribuiscono grandi volumi di dati. Lhardit ha giustificato la proposta affermando che i servizi digitali sono finora a malapena tassati, a differenza di quelli fisici. Inoltre, l'imposta rappresenterebbe un incentivo per le aziende a comprimere maggiormente i propri dati: meno traffico significa anche salvaguardare l'ambiente.

La forma originale dell'imposta digitale era prevista come soluzione transitoria, in attesa di una soluzione internazionale tramite l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Già l'anno scorso si era discusso di aumentare l'aliquota dal tre al sei percento, ma il Senato si era opposto.

Come funziona esattamente?

I provider internet francesi misurano ogni trimestre quali volumi di dati arrivano ai loro clienti da quale mittente. Comunicano questi dati, aggregati e anonimizzati, all'autorità fiscale, che riscuote poi il denaro dai fornitori. L'intera procedura è monitorata dall'autorità di regolamentazione Arcep. In questo modo si vuole garantire che l'imposta venga versata correttamente senza violare la protezione dei dati. Il tutto dovrebbe rispettare il principio di chi inquina paga, evitando che i gruppi generino gran parte del traffico dati su un'infrastruttura finanziata dai clienti e dai contribuenti.

I critici obiettano che metà di questa tassa non colpirebbe i big della tecnologia, ma le piccole aziende che offrono software popolari. Ad esempio, lo sviluppatore francese VideoLAN, il cui popolare lettore VLC comporterebbe, secondo i loro calcoli, costi aggiuntivi improvvisi di un milione di euro all'anno. E questo nonostante il lettore VLC sia gratuito. Inoltre, secondo i critici, è probabile che i gruppi tecnologici scarichino semplicemente i costi aggiuntivi sui clienti finali.

Quali sono i prossimi passi?

Dopo che l'idea è inizialmente caduta nel vuoto presso la commissione finanze, è stata approvata dall'Assemblea nazionale. Curiosamente, però, su 577 deputati, solo 35 persone erano presenti in aula. Il risultato è stato di 11 voti a favore contro 10, con 14 astensioni. Ora la proposta deve passare attraverso una seconda lettura all'Assemblea nazionale e successivamente attraverso la discussione al Senato. Poiché lì governa una maggioranza conservatrice, un fallimento nella prossima votazione è considerato probabile, tanto più che anche l'esecutivo francese si oppone all'iniziativa.

Immagine di copertina: Wikipedia

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