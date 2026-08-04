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Crisi della memoria: ora anche le GPU stanno diventando significativamente più costose

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 4.8.2026

I prezzi delle schede grafiche sono rimasti relativamente stabili negli ultimi mesi, nonostante la crisi della memoria. Ora è finita. Le GPU diventeranno molto più costose.

Come riportato da PC Gamer (tramite Economic Daily News), Nvidia prevede aumenti di prezzo per il chip grafico e la memoria associata dal 20 al 30 percento. Questi prezzi dovrebbero valere per i partner di Nvidia come Asus, MSI e altri. Non è ancora chiaro in che misura questi aumenti verranno trasferiti, secondo PC Gamer.

Il fatto è che i prezzi sono già stati trasferiti. Alla fine di luglio, i prezzi di acquisto delle schede Nvidia sono aumentati di circa il 25 percento, come confermato dal Category Management di Digitec Galaxus. Prima o poi, quindi, anche tu come cliente pagherai di più.

Inoltre, gli aumenti annunciati non faranno che aggravare la scarsità di schede grafiche. Fornitori e negozi acquistano le scorte di magazzino ancora a buon mercato, riducendo le disponibilità. Queste sono già scarse a causa della crisi della memoria, innescata dal boom dell'IA. Di conseguenza, i prezzi probabilmente continueranno a salire nei prossimi mesi.

Se ora speri in AMD, devo deluderti: anche il produttore seguirà l'esempio. Come scrive PC Gamer, l'azienda prevede aumenti di prezzo di almeno il dieci percento. AMD avrebbe solo aspettato che il concorrente Nvidia facesse il primo passo per poi seguirlo.

Quando finirà tutto questo? O quando la bolla dell'IA scoppierà o quando i produttori di memoria aumenteranno le loro capacità. Quest'ultima cosa richiederà probabilmente più tempo. Samsung ha recentemente annunciato che la crisi della memoria probabilmente peggiorerà nel 2027.

Immagine di copertina: Shutterstock / Stas Malyarevsky

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