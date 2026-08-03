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Xbox Series X e S aumenteranno di prezzo fino a 200 euro in Europa

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 3.8.2026

Microsoft aumenta i prezzi delle sue attuali console Xbox anche in Europa. La Series X, ora la più costosa, costerà in futuro quasi 800 euro.

Dal 1° agosto, dovrai pagare molto di più per una nuova Xbox Series X o Series S. La Series S con un terabyte di memoria è diventata particolarmente più costosa: ora costa 599,99 euro invece di 399,99 euro. Ciò corrisponde a un aumento di circa il 50 percento. Microsoft non ha apportato modifiche all'hardware.

Il prezzo del modello più economico finora, la Series S con 512 gigabyte di memoria, sale da 349,99 a 499,99 euro. Entrambe le varianti della più potente Series X diventano 200 euro più costose ciascuna. La Digital Edition costerà in futuro 749,99 euro invece di 549,99 euro. Per il modello con unità disco, Microsoft ora chiede 799,99 euro invece di 599,99 euro.

L'Europa è più colpita degli Stati Uniti

Microsoft aveva già annunciato l'aumento dei prezzi alla fine di giugno. Il mio collega Florian aveva allora riferito sui nuovi prezzi negli Stati Uniti. A quel tempo mancavano ancora informazioni concrete per l'Europa e la Svizzera.

Novità e trend Microsoft aumenta notevolmente i prezzi delle Xbox Florian Bodoky 16 like 16 25 commenti 25

Ora è certo: in Europa l'aumento è in parte ancora più elevato che negli Stati Uniti. Lì i prezzi sono aumentati di 100 o 150 dollari USA a seconda del modello. Microsoft ha anche rimosso dall'offerta la Xbox Series X con due terabyte di memoria.

Microsoft non ha ancora pubblicato nuove raccomandazioni ufficiali sui prezzi per la Svizzera.

La memoria rende le console più costose

Microsoft giustifica i prezzi più alti principalmente con l'aumento dei costi per la memoria e la RAM. Questi sono aumentati di oltre due volte e mezzo in pochi mesi. L'azienda prevede un ulteriore raddoppio entro l'autunno 2027.

Quanto i prezzi siano aumentati è dimostrato anche dal confronto con il lancio sul mercato nel novembre 2020. La Xbox Series X con unità disco costava allora 499,99 euro. Con la nuova raccomandazione di prezzo di 799,99 euro, è 300 euro o il 60 percento in più.

La Xbox Series S è stata lanciata a 299,99 euro. Il modello tecnicamente in gran parte invariato con 512 gigabyte costa ora quanto la Series X al lancio sul mercato.

Immagine di copertina: Robert Way / Shutterstock

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